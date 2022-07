Walter Mercado: Horóscopos de hoy 26 de julio del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este martes 26 de julio del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Tu necesidad de libertad se agranda. No te gustará estar solo(a) pero sí que tu pareja te ceda espacio, tiempo y confíe plenamente en ti. Aplica tus facultades extrasensoriales para que puedas leer las intenciones de ciertos seres que llegarán a tu espacio en el transcurso de los próximos días.

Números de suerte: 8, 19, 43.

TAURO

Terminan las locuras en el amor. No más juegos ni coqueterías absurdas. No es momento para envolverte en relaciones precipitadas. Toda relación sentimental deberá ser estudiada muy cuidadosamente. Tus deseos de expandir tus conocimientos se realizan.

Números de suerte: 20, 4, 15.

GÉMINIS

No intervengas en la vida de nadie. No sigas aconsejando a quien no escucha consejos. Tú ya vienes de regreso de todo lo negativo y problemático, no tienes nada que temer. Los que se encuentran en busca de pareja, la energía planetaria les ayuda a lograr sus sueños de amor.

Números de suerte: 39, 45, 21.

CÁNCER

Tu imagen pública mejora. Serás admirado y valorado. No corras tan de prisa. Disfruta de tu camino por la vida admirando la creación Divina. Deja espacio para lo sorpresivo e inesperado. Desarrolla el poder de maravillarte de todo lo que ocurra a tu alrededor.

Números de suerte: 11, 3, 22.

LEO

Todo se tambalea, pero todo te conviene. Sales de la inseguridad, la timidez, los complejos de inferioridad y te impones en la sociedad como nunca antes. En asuntos de amor, si tienes pareja te llegó tu momento de la verdad. Ahora se quedará a tu lado la persona que te ame y te acepte tal y como eres.

Números de suerte: 29, 42, 35.

VIRGO

Bravo, Virgo, ganarás dinero ahora en lo relacionado a las comunicaciones, arte, invenciones o tecnología. No habrá fuerza alguna que te paralice en tu ascenso a nuevas cumbres. Saldrás de la pasividad hacia la actividad. Ha llegado tu momento de renovación y transformación total.

Números de suerte: 50, 38, 14.

LIBRA

Después de algunos desengaños y traiciones ahora sabrás como orientarte mejor en las relaciones humanas. Problemas íntimos y familiares se solucionan. El perdón obrará milagros en situaciones difíciles que han imperado por años. Estudia cuidadosamente todo lo que llegue sorpresivamente.

Números de suerte: 41, 27, 13.

ESCORPIÓN

Salud, dinero y amor han sufrido altas y bajas, lo que te ha llevado a tomar una actitud más realista hacia el dinero y las finanzas. Lo que no te atreviste a hacer en otros tiempos, ahora tendrás luz verde para hacerlo. Cuida sin embargo tu comunicación. Di tus verdades, pero con mucho cuidado.

Números de suerte: 10, 30, 47.

SAGITARIO

Respeta la autoridad médica. Hazte por lo menos una vez al año un buen examen físico. Si no estás satisfecho, busca alternativas de sanación. Lo más importante es tener salud física y mental. Lo relacionado a documentos, asuntos legales se enfatiza. Con tu tacto y diplomacia saldrás victorioso.

Números de suerte: 31, 28, 5.

CAPRICORNIO

Tu estilo de vida cambia. Te cuidarás más y sabrás regalarte más tiempo. No te desvivirás por complacer a otras personas. Te complacerás tú mismo y no te importará la opinión de otras personas. Tu vida social será menos demandante. Estarás menos idealista y soñador(a).

Números de suerte: 9, 16, 4.

ACUARIO

No permitas que nada ni nadie perturbe tu paz mental. Empieza en cero con una nueva filosofía de vida. No importa la edad que tengas, desarrolla nuevos intereses. Toma algún curso de mejoramiento personal. El secreto de tu buena salud consiste en la mente, el cuerpo y las emociones puras, sanas.

Números de suerte: 12, 6, 17.

PISCIS

Tu actitud hacia las finanzas y los asuntos materiales, cambia. Comprenderás el valor de todo y el precio que hay que pagar por lo realmente valioso. Hijos y dependientes cobran una inmensa importancia, así como también tu vida social. Regálate unas merecidas vacaciones.

Números de suerte: 3, 25, 33.

