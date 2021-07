Walter Mercado: Horóscopos de hoy 26 de julio

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 26 de julio de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Hay Luna Llena y la energía de la misma te motivará a hablar, a comunicarte contigo mismo para que de esta manera, puedas encontrar la paz interior que tanto buscas. Invoca a tus seres de Luz, invoca a la Divinidad que vive en ti y ábrete al amor por ti y por toda la humanidad.

Números de suerte: 8, 22, 49.

TAURO

Familiares y conocidos te buscan ahora para compartir contigo momentos de alegría y diversión. Tu casa será el centro de reunión ya que tu estarás en las de hacer del mismo un lugar agradable, divertido y armonioso donde todos puedan disfrutar bajo la magia de la Luna Llena.

Números de suerte: 49, 1, 37.

GÉMINIS

Esta Luna llena te inspirará a expresar tu amor a tu familia. Lograr la unión familiar será importante para ti ahora. Serás tú el que se encargue de llevar las buenas noticias, así como también de limar asperezas. Tu risa, tu alegría serán contagiosas. Será una delicia compartir junto a ti.

Números de suerte: 5, 30, 25.

CÁNCER

Proponte a responsabilizarte por tus acciones y hacerte cargo de tu vida. Lucha por tus sueños, por tus ideales, por tu futuro y verás que todo lo demás irá cayendo en su lugar. Sé perseverante y nunca te des por vencido. Piensa siempre que te mereces lo mejor y que tú puedes lograrlo.

Números de suerte: 15, 9, 34.

LEO

Cultiva tu buena fe y tu buen corazón, pero con la mente bien despierta para que no abusen de ti. Fomenta la buena comunicación. Es tiempo de nuevos encuentros. Lo negativo en el amor se aleja y estás en disposición de establecer nuevas y mejores relaciones afectivas.

Números de suerte: 23, 5, 26.

VIRGO

Lleva a cabo una revisión de tus relaciones personales. Elimina de tu vida a todas esas personas y situaciones que han sido un problema en el pasado. Aprovecha toda la energía planetaria positiva para emprender nuevos proyectos y relacionarte con personas de buenos sentimientos.

Números de suerte: 2, 21, 7.

LIBRA

Algo que tú habías callado por mucho tiempo, sale a la luz. Ahora te verás en la posición de dar explicaciones para reparar el daño que puedas haber causado. Cuida mucho lo que dices y lo que haces y te evitarás futuros contratiempos. Gozarás de mucha acción en tus relaciones personales.

Números de suerte: 25, 34, 28.

ESCORPIÓN

Podrías estar pensando en cosas que no estarán a tono con tu realidad actual. No te preocupes tanto de tu aspecto personal, en como luces, ya que esto no es lo más importante. Tu belleza interior es la que dicta como luces, como te proyectas y como los demás te perciben.

Números de suerte: 4, 50, 1.

SAGITARIO

Toma la iniciativa, Sagitario. Expresa sin miedo alguno tus talentos creativos. Demuéstrale al mundo que tú cuando quieres logras lo imposible. Presta mayor atención a tu vida familiar. Ponte en contacto con aquellas personas que aprecias y que se encuentran lejos de ti.

Números de suerte: 32, 10, 6.

CAPRICORNIO

Ejerce mayor atención en poner al día tus cuentas y economizar. Tu situación económica necesita atención. No sigas gastando más de lo que puedes o debes. Controla el impulso de comprar y comprar sin tener la necesidad. Busca otros medios de distracción que no sean las tiendas.

Números de suerte: 18, 25, 3.

ACUARIO

El horóscopo de Walter Mercado dice que has vencido grandes pruebas. Te sientes más fuerte que nunca antes para afrontar lo que la vida te presente. Los planetas tienen para ti cambios en lo que a uniones sentimentales se refiere. Deseas amor, respeto y admiración por quienes son importantes para ti.

Números de suerte: 21, 4, 47.

PISCIS

Domingo para meditar sobre lo que en este presente acontece en tu vida. Todo es resultado de las acciones de tu pasado. La felicidad que hoy gozas te la has ganado. El amor que disfrutas, tú lo escogiste. Cada acción tiene una consecuencia por eso tenemos que vivir en paz y amor.

Números de suerte: 16, 8, 9.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

