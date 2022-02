Walter Mercado: Horóscopos de hoy 26 de febrero del 2022

ARIES

Relaciones tormentosas toman el rumbo correcto. Has madurado y aprendido lo importante que es tener todo lo personal en claro y en orden. Tu mente hábil y perspicaz te abre puertas que antes estuvieron cerradas para ti. Lucirás más atractivo y seductor que nunca antes.

Números de suerte: 33, 12, 46.

TAURO

Negociaciones o acuerdos sin terminar por fin se completan. Tu prioridad ahora será hacer dinero y ponerlo a producir. Pondrás orden y disciplina en tu vida sentimental. Poseerás la madurez necesaria para escoger pareja, socios o amistades. Pocos, pero excelentes amigos dirán presente.

Números de suerte: 11, 4, 13.

GÉMINIS

Piensa un poco más en ti. Haz algo que te agrade, algo que te brinde paz, satisfacción personal o espiritual. Lo que tanto te preocupa comienza a tomar su rumbo y aunque tengas más trabajo o responsabilidades de las que deberías, no te faltará quien te ofrezca ayuda y te oriente.

Números de suerte: 49, 34, 27.

CÁNCER

Estás en tu mejor momento para causar una buena impresión en los demás. Buscarás e irás tras aquello que te beneficie. Todo cambio te resultará ahora muy productivo. Serás más práctico al invertir tu dinero y no te dejarás vencer por la tentación de poseer artículos de lujo que no necesitas.

Números de suerte: 11, 1, 33.

LEO

Según tú hablas, afirmas o dices, así el Cosmos te contesta. Si revuelcas las cenizas del ayer, te ahogarás en depresiones y melancolías. Realiza que tú vas creando tu realidad con cada pensamiento que alimentas o expresas. Concéntrate en enfatizar lo positivo.

Números de suerte: 1, 30, 15.

VIRGO

Amor, buena compañía y diversión no te faltarán, pero si eres negativo será lo contrario. Adáptate al mundo y serás feliz. Tu inteligencia y astucia te harán hábil para descubrir secretos ocultos. Complacerte es ahora un tanto difícil porque exigirás mucho de la otra persona.

Números de suerte: 19, 7, 14.

LIBRA

Estarás osado y arriesgado a la vez que también algo cauteloso en asuntos económicos y profesionales. Tu prosperidad dependerá de ti solamente. Dirás verdades valientemente y sin tabúes. Te darás a respetar por tu sinceridad y honestidad. Todo te será perdonado.

Números de suerte: 29, 16, 37.

ESCORPIÓN

Escucha la voz de tu corazón cuando tengas que decidir algo importante. Déjate guiar por tus corazonadas. Tendrás ahora mayor suerte en especulaciones y juegos de azar. Si laboras en cualquier rama del arte, como la pintura, la música o astrología estarás muy beneficiado.

Números de suerte: 1, 10, 5.

SAGITARIO

Las estrellas te aconsejan que no te diluyas en mil actividades, complaciendo a todo el mundo y agotando tus energías. Si ya has cambiado el rumbo de tu vida y renunciado a lo que antes te enloqueció, pero que ahora no colma tus expectativas, quédate tranquilo y disfruta del momento.

Números de suerte: 43, 20, 18.

CAPRICORNIO

No critiques ni hables mal de nadie. Sé más sociable y tolerante. Ábrete a hacer nuevas amistades y a cultivarlas. Evita conspirar contra otras personas. Aplica lo aprendido en las experiencias pasadas porque se van a repetir ciertos acontecimientos que sabrás superar inteligentemente.

Números de suerte: 9, 28, 41.

ACUARIO

Se ilumina tu corazón y florece en ti la esperanza. Sabes exactamente qué quieres y como conseguirlo. La indecisión que te hizo perder tu tiempo acabó. Aplicarás experiencias vividas en nuevos proyectos. Nada ni nadie podrá paralizar tu ascenso a nuevas cumbres, Acuario.

Números de suerte: 7, 22, 19.

PISCIS

Tu necesidad de espacio y libertad aumenta. Nadie podrá convencerte u obligarte a hacer lo que el alma rechaza. Muchos te considerarán fuente de luz y vida. A través de viejos contactos se abrirán nuevas puertas para ti. Romperás valientemente con todo lo que te ha estancado.

Números de suerte: 23, 6, 8.

