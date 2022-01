Walter Mercado: Horóscopos de hoy 26 de enero del 2022

ARIES

Réstale importancia a lo que otros puedan opinar sobre aquello que estás llevando a cabo ahora. Tu futuro depende del empeño que pongas en aquello que más te gusta hacer, aunque a otros no le agrade. Únete a esas personas que sí saben apreciar o valorar tu trabajo.

Números de suerte: 27, 10, 36.

TAURO

No te faltarán problemas, retos o decepciones, pero tú tendrás el poder para vencerlo todo. Dale infinito cariño a todo el que comparte tu techo o tu amistad. Prográmate a ser un ángel de luz y de amor para toda tu familia ya que tendrás que vencer con dulzura una guerra con alguien mayor.

Números de suerte: 19, 37, 3.

GÉMINIS

Analiza y profundiza en tus metas y objetivos. Continúa limpiando tu vida de lo negativo. Vencerás sobre aquellos que quieren hacerte daño. La ley del Karma se cumple y tú sabes bien quienes van a ser los más afectados. Aprende a decir no a lo que no te conviene y sí a lo que te beneficia.

Números de suerte: 9, 18, 3.

CÁNCER

Mímate, complace tus gustos y no los de otros. Lleva tu propio estilo de vida. Ten presente que la moda la haces tú poniéndote e inventándote aquello que te hace sentir bien. Evita las amistades que no son francas y que te demuestran envidia con sus acciones, palabras y gestos.

Números de suerte: 10, 31, 18.

LEO

Un viaje corto o un cambio surge inesperadamente para unir lazos familiares. Es buen momento para lanzarte a probar la suerte. Recibes ayuda ahora de personas que se interesan en tu bienestar económico. Se despierta tu interés por aprender, por buscar en el más allá, en lo desconocido.

Números de suerte: 6, 13, 20.

VIRGO

Con la sabiduría adquirida en los últimos años vas a hacer el maestro o guía de otras personas. Sigue siendo esa persona honesta, confiable y sincera que hasta ahora has sido y te ganarás el respeto de todos. Completarás proyectos y seguirás los consejos de quienes tanto tú admiras.

Números de suerte: 46, 37, 42.

LIBRA

Se impone que controles tus gastos y manejes efectivamente tu dinero. Todo negocio que te presenten analízalo detenidamente. Defiende hasta el último centavo si quieres salir adelante. Aléjate de aquel que busca presionarte u obligarte sutilmente a cerrar tratos que no entiendes.

Números de suerte: 50, 3, 25.

ESCORPIÓN

Verás ahora el amor reflejado en cada persona, en cada ser viviente. Te sentirás identificado con la naturaleza, con Dios. Aunque en estos momentos pienses que lo más importante es el dinero o tu seguridad económica lo que realmente necesitas es trabajar en tu parte espiritual.

Números de suerte: 44, 11, 16.

SAGITARIO

Lograrás combinar inteligentemente productividad, creatividad y placer. Ha llegado tu momento de regeneración, Sagitario. Algo que te sorprenderá será el desarrollo de tus facultades extrasensoriales o psíquicas. Sentirás a tu lado la protección de Ángeles y seres de luz.

Números de suerte: 21, 8, 5.

CAPRICORNIO

Toma las cosas con calma ya que has estado últimamente de un lado para otro sin tomar descanso alguno. Aprovecharás mejor el tiempo si te organizas desde temprano y te mantienes fiel a tus planes. Un asunto de dinero se resuelve a tu favor y en el amor no faltará quien te cause dolores de cabeza.

Números de suerte: 44, 39, 5.

ACUARIO

Te aventurarás ahora a lo no probado por ti, a lo desconocido, lo nuevo. Todo reto te atraerá como nunca antes. El dinero te llegará por deudas que te pagan, regalos, lotería, lo cierto es que fluirá ahora más que antes, pero cuídate de cometer locuras gastándolo sin control.

Números de suerte: 20, 8, 15.

PISCIS

Tranquilo, Piscis. Ten la seguridad de que todo el que se acerque a ti ahora será para aportar algo positivo. Todo lo que signifique unión, sociedad, se estabiliza, tanto en tu trabajo como en tu vida personal. Podrás contar con personas cooperadoras y responsables que te ayudarán a triunfar.

Números de suerte: 12, 37, 10.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

