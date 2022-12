Walter Mercado: Horóscopos de hoy 26 de diciembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 26 de diciembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Gente de poder te dan la mano. Dinero no te faltará ya que tus contactos y conexiones pagarán buenos dividendos y disfrutarás de abundancia. Ha llegado tu momento de honores, aplausos, ascensos, premios y mayores ganancias si eres. Aunque te ataque la competencia, nadie te podrá afectar.

Números de suerte: 19, 4, 15.

TAURO

Comienza a darle forma a tus ideas creativas. Lleva a la realidad tus sueños. No tengas miedo de tocar terreno desconocido ya que en la vida se crece cuando nos aventuramos. Tus talentos se multiplican y tu suerte para atraer dinero también. Podrás resolver exitosamente problemas económicos.

Números de suerte: 2, 16, 51.

GÉMINIS

Saldarás viejas deudas en relaciones sentimentales. Las tragedias de amor serán para ti asunto del pasado. Aun así, cuídate en amores con seres que no demuestran lo que son en su interior. Exige hechos y no palabras. No te dejes deslumbrar. Sé más cauteloso y precavido al entregar tu corazón.

Números de suerte: 7, 29, 31.

CÁNCER

Te mudas, te casas o te envuelves en algún nuevo proyecto. Lo distinto, lo único, lo que lucía imposible se hará realidad. Te unes a amigos o colaboradores que podrán hacer mucho por ti. Si te encuentras esperando por el amor, éste embellecerá tu existencia. Si soñabas con éxitos, fama y fortuna no te faltarán.

Números de suerte: 36, 3, 14.

LEO

Confía plenamente en tu intuición que te ha llevado por buen camino. Reconocerán ahora tus quilates de excelente trabajador o profesional. Miles de ideas floreciendo en tu mente. Estúdialas e implántalas para tu progreso. Atrévete a innovar, reestructurar y modificar para beneficio de todos los que dependen de ti.

Números de suerte: 18, 35, 27.

VIRGO

Tu suerte estará ligada a tus amistades sinceras. Te atraerán seres espirituales, Virgo. Sentirás fascinación por lo oculto y lo misterioso. Profundizarás más en los temas y los secretos de la vida y la muerte. Tu mundo de amigos se expande. Gente que puede y que sabe, se une a ti para grandes logros.

Números de suerte: 6,17, 22.

LIBRA

Lo económico mejora y te sobrará dinero ahora para satisfacer muchos de tus caprichos. En asuntos de amor reinará más el espíritu que la carne. Gozarás de tu sexualidad, pero te integrarás más a la esencia de la otra persona. Los carapachos bonitos no te deslumbrarán ni te harán perder la cabeza.

Números de suerte: 5, 30, 12.

ESCORPIÓN

Te llueven oportunidades para cambiar de panorama. No colabores con el chisme y el escándalo. Estás ahora en el ojo público y todo el mundo hablará de ti y buscarán descubrir tus secretos. Sé más reservado. Todo viaje te vaticina éxitos, ganancias y mayor prestigio a nivel personal y profesional, adelante.

Números de suerte: 8, 10, 23.

SAGITARIO

Vences hábitos que te tenían estancado. Relaciones por lástima o ataduras sentimentales, acaban. Te atreverás a tocar terreno desconocido. En lo artístico, creativo y espiritual llevarás la voz cantante. Serás la inspiración de muchos. No hay ni habrá frontera que te limite, nada más que las que tú te impongas.

Números de suerte: 40, 3, 27.

CAPRICORNIO

Recuperas aquello que creías perdido. Aquello que soñaste por mucho tiempo, se te hará realidad. Tu vida íntima toma una enorme importancia. Habrá un resurgimiento de todo lo hermoso y único. Saldrás de falsos tabúes e inhibiciones y dejarás que la fiera pasional que se encierra en ti salga y actué libremente.

Números de suerte: 45, 28, 7.

ACUARIO

Religión, política, leyes o filosofía serán temas y campos donde te destacarás. Todo problema de dinero tendrá un final satisfactorio. Muchas de tus ambiciones serán satisfechas. Comprobarás que tus palabras son poderosas y que las puedes usar para tu bien o para tu mal. Armoniza tu ambiente con música y flores.

Números de suerte: 48, 31, 24.

PISCIS

Tu salud vuelve a estar en óptimas condiciones, Piscis. Ya las lecciones de cómo cuidar tu cuerpo están aprendidas y serán puestas en acción. Mantén tu nivel de energía por todo lo alto con ejercicios, pero también descansa, relájate y aliméntate sabiamente. Escucha los pedidos de tu propio cuerpo.

Números de suerte: 18, 42, 31.

