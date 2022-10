Walter Mercado: Horóscopos de hoy 25 de octubre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este martes 25 de octubre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Aprovecha que hay Luna Nueva y ponte de acuerdo con tu pareja en todo, te conviene. Cede y pide tiempo para que ambos puedan organizarse y exponer sus ideas. Lo relacionado a grupos o asociaciones se enfatiza. Sigue adelante con tus proyectos, Aries. No le temas a las amenazas o manipulaciones de personas ignorantes.

Números de suerte: 9, 15, 33.

TAURO

Cuida de tu cuerpo como algo sagrado. De ti depende de que se mantenga en buena salud o que se deteriore por falta de tus atenciones. No lo descuides, es el único que tienes. Vigila muy de cerca tu salud. Pon mayor énfasis en tus hábitos alimenticios, comienza una rutina de ejercicios y no hagas desarreglos.

Números de suerte: 5, 12, 14.

GÉMINIS

Desarrolla dosis masivas de paciencia para con un familiar, hijo o amigo que parece no estar bien ajustado con la realidad del momento actual. Con gritos y amenazas no lograrás nada. Vístete de paciencia y busca razonar con esta persona para que escuche y ponga en práctica tus consejos.

Números de suerte: 49, 3, 10.

CÁNCER

El momento es ideal para viajar y expandir aún más tus horizontes. No importa si es cerca o lejos, por mar, cielo o tierra, lánzate a la aventura de explorar nuevos mundos. Organízate y procura la compañía de alguien que comparta tus mismos intereses. No te arrepentirás. Es tiempo de emprender cosas nuevas.

Números de suerte: 2, 18, 7.

LEO

Defiende tus derechos, pero no tomes la justicia en tus manos. Busca ayuda legal si fuera necesario, Leo. Nunca vayas en contra de tus principios. Muchos serán los que ahora te envidiarán. Continúa en busca de nuevas avenidas que te puedan llevar al progreso que tanto deseas lograr.

Números de suerte: 33, 19, 2.

VIRGO

Pon todo tu empeño en sobresalir en lo que hagas y sin duda alguna lo lograrás. El trabajo será tu carta de éxito hoy. Con un poco de esfuerzo llegarás a la cima. Espera cambios positivos tanto en el aspecto personal como económico. La suerte está de tu parte y el dinero te llegará sorpresivamente.

Números de suerte: 11, 45, 17.

LIBRA

No te dejes llevar por lo que otros te cuenten. No juzgues ni critiques aquello que no conoces bien. Levántate la moral y pon una sonrisa en tus labios. Satúrate de pensamientos positivos y cambia de una vez y por todas esos canales mentales, que no te permiten progresar como deseas.

Números de suerte: 14, 6, 20.

ESCORPIÓN

Lucha por tus ideales, por tus sueños, por tu futuro. Sé perseverante en todo en la vida. Piensa siempre que te mereces lo mejor y que puedes lograrlo. Te responsabilizas y te estabilizas en lo que a dinero se refiere. Están ocurriendo cambios positivos para ti. Ponle mayor atención a tu cuerpo físico.

Números de suerte: 28, 5, 11.

SAGITARIO

Cuida mucho de tu paz espiritual. Sécate las lágrimas de amargura y sufrimiento. Supera traumas o sentimientos de culpabilidad que has arrastrado por años. No sigas cargando con penas que ya no guardan sentido con tu realidad actual. Envíale bendiciones a aquel que te traicionó o te ofendió.

Números de suerte: 25, 10, 34.

CAPRICORNIO

Mantente en comunicación con tus familiares que se encuentren en el extranjero. Ofréceles tu ayuda moral y si es posible, económica. Alguien allegado a ti demandará de tu compañía, no se la niegues en estos momentos. Tu independencia y autosuficiencia servirá de ejemplo a muchos.

Números de suerte: 18, 20, 5.

ACUARIO

No permitas que jueguen con tus sentimientos. Exige explicaciones ante toda duda que tengas. Lo relacionado a trabajo o profesión se encuentra bien aspectado. Proponte materializar toda idea que fluya por tu mente. Tómate los riesgos que consideres necesarios para llegar a la meta que te has trazado.

Números de suerte: 37, 1, 5.

PISCIS

Ilumínate e ilumina a otros con la luz de la verdad. No te envuelvas con personas extrañas. Sé mensajero de paz y ganarás el respeto y la admiración de todos. Elimina de tu vida las intrigas, lo falso, lo oscuro. No sirvas de puente a comentarios que podrían perjudicar a alguien que tú consideras un buen amigo.

Números de suerte: 6, 20, 8.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!