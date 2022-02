Walter Mercado: Horóscopos de hoy 25 de febrero del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 25 de febrero del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Te bastas y te sobras cuando de ganar dinero se trata. Pon en práctica diariamente tus afirmaciones de prosperidad y abundancia. Sabes lo que quieres y como conseguirlo. Estarás saturado de sorpresas agradables en asuntos de dinero y profesión. Ríete mucho y disfruta de la vida.

Números de suerte: 16, 4, 30.

TAURO

El mundo del ocultismo, de lo espiritual, no tendrá secretos para ti. Podrás recibir sin necesidad del oído, ni de la vista porque te pondrán cosas en tu mente para ayudarte y ayudar a tu familia. Todo lo que tu imaginación te dicte, síguelo sin miedo, porque el dinero no te va a faltar.

Números de suerte: 6, 49, 1.

GÉMINIS

Se despierta tu amante interior, el ser que habita en tu corazón. Aprenderás a amarte, mimarte y hacerte feliz sin depender de nadie. No volverás a entregarte a quienes no te merecen ni a mendigar cariño a quien no conoce lo que es amor. Cultivarás nuevas y mejores amistades.

Números de suerte: 51, 24, 19.

CÁNCER

Da comienzo el fin de semana y tú brillarás como toda una estrella en el mundo social. La buena suerte no te abandonará. Es momento de poner en orden tu corazón, tu hogar, tu vida. No permitas que nadie te ofenda o te agreda. Desarrollarás una doble piel donde todo lo negativo rebotará.

Números de suerte: 25, 31, 42.

LEO

La energía cósmica te devuelve la salud perdida, pero tienes que poner de tu parte y cuidarte mucho. La actividad atlética, el ejercicio y el Yoga, serán obligatorios para que puedas mantenerte en óptimas condiciones de salud. Imprime tu sello de individualidad en todo lo que realices.

Números de suerte: 50, 38, 2.

VIRGO

Tu familia te ayuda a echar raíces y a tener mayor estabilidad económica. Podrás recuperar lo que persistes por creer en quien no debías haber confiado. Harás mejores contactos que te servirán de mucho en decisiones importantes con relación a trabajo o profesión.

Números de suerte: 33, 5, 14.

LIBRA

Estarás muy activo estableciendo contactos, uniendo grupos y conociendo personas de igual mentalidad y sensibilidad que la tuya. Atraerás a excelentes y fieles seres humanos a tu espacio. Si estás soltero(a), oportunidades únicas aparecen en tu panorama para unirte a tu alma gemela.

Números de suerte: 9, 2, 6.

ESCORPIÓN

Ahora estarás mejor orientado al buscar pareja. Se acabaron las tragedias de amor. Por fin comprenderás que hablar de amor y amar con el corazón son dos cosas diferentes. El amor no es algo de intelecto, sino de alma y sentimientos. No fantasearás ni inventarás pasiones que no existen.

Números de suerte: 46, 39, 10.

SAGITARIO

Enciende esa llama que habita en tu corazón. Abre las puertas al amor. Disfruta de estar enamorado de otra persona, del amor o de la vida misma. Expresa toda esa belleza que encierra tu corazón. No le temas al rechazo y continúa intentándolo siempre ya que tú mereces ser dichoso, feliz.

Números de suerte: 31, 5, 44.

CAPRICORNIO

Tu mente será fuente de una deslumbrante creatividad. Brillarás y te destacarás. Enemigos y envidiosos no faltarán. No reveles secretos ni comentes tus planes o proyectos. Cuida también donde estampas tu firma y saca copia de todo documento legal o de negocios.

Números de suerte: 36, 12, 17.

ACUARIO

Cambiarás tu agenda tan cargada de actividades por una más sosegada. Sacarás tiempo para ti. Nada ni nadie podrá perturbar ahora tu paz y la felicidad que se encierra en tu corazón. Se acabó tu periodo de drama y empieza el de la comedia. Si tienes pareja, tu relación actual se fortalece.

Números de suerte: 20, 1, 14.

PISCIS

Algo que has pedido a tus seres de luz se te va a regalar. En asuntos de amor plántate en la realidad. Quien está contigo es porque te quiere, sino que se vaya de tu lado. No fuerces, ni obligues a nadie. Lo que tenga que ver con hijos, se exalta y vas a recibir alegrías de parte de los mismos.

Números de suerte: 18, 21, 35.

