Walter Mercado: Horóscopos de hoy 25 de diciembre

Entérate de lo que te depara el destino este sábado 25 de diciembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Que la paz reine en tu hogar en este día de Navidad. La energía planetaria te hace brillar y destacarte en todo lo relacionado a actividades sociales. Nadie podrá arruinar tu estado de ánimo cuando estás entretenido y feliz. Disfruta cada minuto junto a amistades y familia.

Números de suerte: 44, 20, 7.

TAURO

Que la paz y el amor te guíen en este día de Navidad. Mantente flexible, adáptate a los cambios y sobre todo sonríele a la vida, ama, disfruta. Romance, misterio y grandes sorpresas se presentan en este día especial. Gustarás de disfrutar con tu familia de regalar hasta lo que no tienes.

Números de suerte: 1, 22, 4.

GÉMINIS

Muchas sorpresas agradables se manifestarán para ti en este día de Navidad. Lleva la fiesta en paz con tu familia. Recuerda que no todo el mundo tiene tus mismos gustos y forma de ser. Respeta la voluntad de los que te rodean y dedícate a llevar paz y amor en este día de celebración.

Números de suerte: 31, 8, 11.

CÁNCER

Abre tu mente y tu corazón a todo lo bueno que la vida te regala. No mires las cosas en blanco y negro. Dale color a este día tan especial. Si algo no resultó como esperabas, permite que tu mente cuente las bendiciones que has recibido hasta el presente y eleva tu espíritu Navideño al máximo.

Números de suerte: 7, 11, 21.

LEO

Hoy es un día mágico. Permite que el verdadero espíritu de la Navidad entre en tu alma y guíe tus acciones. Expresa tu amor incondicionalmente. Te encontrarás en las nubes disfrutando de un día lleno de sorpresas y alegrías. En el amor, presta atención a los detalles.

Números de suerte: 6, 14, 22.

VIRGO

Disfruta plenamente de este día de Navidad. Estarás rodeado hoy de mucha actividad social. La energía planetaria te mantiene en comunicación constante, en el centro de toda actividad, fiesta o reunión. Dale gracias a Dios por los seres tan maravillosos que salpican tu vida de amor y alegría.

Números de suerte: 8, 33, 19.

LIBRA

En este día de Navidad es importante que te pongas en contacto con aquellos seres queridos que se encuentran lejos de ti. Expresiones de cariño por parte de familiares y amigos prevalecerán durante todo el día de hoy. Calienta tu hogar con el amor de tu corazón. Mantén tus líneas de comunicación abiertas.

Números de suerte: 15, 41, 25.

ESCORPIÓN

La fiesta continúa para ti y tu espíritu alegre contagiará a los más desanimados. Serás vehículo para llevar felicidad. En lo económico te encuentras hoy brillantemente aspectado a pesar de los gastos en que has incurrido últimamente. Viajes, comunicación con el extranjero están en agenda.

Números de suerte: 11, 50, 26.

SAGITARIO

Respira en el ambiente la alegría de los que te rodean y regala mucho amor. Un cambio de planes de última hora pondrá diversión en tu vida. Olvida todo lo que pudiera nublar la celebración navideña. Hoy no está permitido ningún sentimiento negativo en tu mente o corazón.

Números de suerte: 9, 3, 32.

CAPRICORNIO

Reuniones familiares prometen estar cargadas de sorpresas y mucho calor humano. Sé generoso y comparte con los pequeños. Exprésales tu amor no tanto por medio de regalos sino demostrándoles tu amor sin condiciones. Mantén vivo el espíritu de la Navidad.

Números de suerte: 15, 2, 30.

ACUARIO

Rompe con todo estado depresivo. Eres tú el que te alejas y actúas como un espectador de todos y todo. Un ser tan especial y maravilloso como tú debe de compartir la sabiduría y el espiritualismo que lleva en su interior. Que el espíritu de la Navidad reine siempre en tu vida.

Números de suerte: 7, 19, 35.

TE PUEDE INTERESAR: Aquí te decimos por qué se le dice maratón Guadalupe Reyes, qué días se festeja y las recomendaciones indispensables para que finalices en tu peso ideal y sin gastar tanto

PISCIS

Las tradiciones familiares serán la orden del día. Salud, dinero y amor te coronan. Estarás romántico y nostálgico al mismo tiempo. Recibirás muestras de cariño, amor y respeto en este día de Navidad. Este será para ti un día mágico, saturado de encanto, de sorpresa y pequeños milagros.

Números de suerte: 18, 10, 20.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!