Walter Mercado: Horóscopos de hoy 25 de agosto

Entérate de lo que te depara el destino este 25 de agosto de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado

ARIES

Pondrás ahora toda tu atención en tu profesión, carrera o negocio. En el amor no te envuelvas en nada serio por ahora. No hagas promesas que después no puedas cumplir. Busca apoyo, consejo en tus viejas amistades. Te llegó el momento para demostrar tus talentos y tu versatilidad.

Números de suerte: 12, 23, 4.

TAURO

El horóscopo de Walter Mercado dice que el Universo muy pronto te brindará la oportunidad de incrementar tus riquezas y mejorar tus finanzas. Tu creatividad aumenta. El que quiera estar contigo ahora, tendrá que seguir tus pasos y acompañarte. No dejarás que nadie te utilice y se aproveche de tu buen corazón.

Números de suerte: 31, 22, 2.

GÉMINIS

Es momento de disfrutar de lo obtenido, sentirte orgulloso de tus logros. No dejes que otros te opaquen la luz con que brillas. Ignora comentarios de envidiosos. No pierdas tu tiempo en discusiones inútiles. Si no has conseguido lo que tanto querías, estás muy cerca de lograrlo.

Números de suerte: 11, 13, 38.

CÁNCER

La Divinidad te facilita ahora todo aquello que necesitas para triunfar. Es importante que te impongas una rutina diaria para que puedas cuidar de tu parte física y espiritual. Tu alma necesita el alimento divino y la meditación será medicina para el alma y para el cuerpo.

Números de suerte: 4, 7, 16.

LEO

Sigue descubriendo tu zona espiritual y estudiando lo oculto, la metafísica, encontrarás muchas respuestas a tus dudas y problemas. Mantén tu mente flexible y acepta las nuevas experiencias que te ofrece la vida. Evita confrontaciones o discusiones a la hora de comunicarte con los demás.

Números de suerte: 8, 10, 17.

VIRGO

Se dan gastos imprevistos y problemas que surgen inesperadamente, pero podrás sobrepasar esto con honores. No abandones tus cuidados personales y sobre todo ocúpate de descansar. Hay mucha energía en ti y sabes transmitirla a los que contigo comparten el tiempo.

Números de suerte: 11, 3, 34.

LIBRA

Toma el tiempo necesario en analizar cuidadosamente toda situación. Hoy será un día en que podría haber retrasos en aquellos proyectos o planes en los cuales te encuentras trabajando. No olvides tomar tiempo para cuidar tu relación. No seas impaciente, todo volverá a su lugar en poco tiempo.

Números de suerte: 28, 30, 3.

ESCORPIÓN

Examinar ahora tu vida personal y familiar será inevitable para ti. Pregúntate si te sientes feliz, si estás en paz con el mundo y contigo mismo. Se impone buscar la relación entre acontecimientos pasados y presentes, y el por qué estás reaccionando de cierta manera en estos momentos.

Números de suerte: 7, 15, 12.

SAGITARIO

Se impone ahora ser compasivo, flexible y adaptable, pues la resistencia no te llevará a ningún lado. Practicar la humildad será una de tus metas en esta nueva etapa de tu vida. Es tiempo de cambios importantes que te harán despertar a nuevas realidades en tu vida.

Números de suerte: 26, 1, 5.

CAPRICORNIO

Estudia bien nuevas ofertas de trabajo y nuevas relaciones. Se impone llevar a cabo cambios y ajustes necesarios en tu vida. Es importante poner en orden tus pensamientos y no lanzarte en aceptar lo primero que te ofrezcan, por más bonito o atractivo que esto sea.

Números de suerte: 22, 15, 8.

ACUARIO

Comunícate con claridad y asegúrate que reciben correctamente tu mensaje. No des nunca margen a malos entendidos. Di la verdad y vive tu vida con positivismo y alegría. Adáptate a todo cambio, no te resistas. Estás en una nueva etapa de tu vida, disfrutar el momento es importante.

Números de suerte: 5, 4, 9.

PISCIS

Cumple con lo que te has propuesto lograr antes de que finalice este año. Dedícate a buscar tu éxito profesional y con ello ayudarás y apoyarás a tus seres queridos. A la misma vez, apoya a aquellos que estén laborando junto a ti para que todos se beneficien. Expande tu mundo de las amistades.

Números de suerte: 24, 33, 15.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

