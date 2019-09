Walter Mercado: Horóscopos de hoy 24 de septiembre

¡Entérate de lo que te depara el destino este martes 24 de septiembre de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Tu red de contactos se expande. Cada persona que conozcas de ahora en adelante puede servirte de alguna forma u otra. No te pierdas ninguna invitación, fiesta o reunión. Éstas te llevarán hacia oportunidades muy interesantes. Te adaptas con facilidad al mundo que te rodea.

Números de suerte: 10, 17, 22.

Tauro

Diriges tus energías hacia las actividades físicas como los deportes al aire libre. Ahora estarás muy competitivo y activo. En el amor te atreverás a tomar algunos riesgos. Sabes lo que quieres y vas directamente y sin rodeos. También tienes que atenerte a afrontar las consecuencias.

Números de suerte: 6, 8, 26.

Géminis

La estabilidad y la energía están de tu lado. Tu fuerza de voluntad se intensifica en todo lo que lleves a cabo y es por esto que te conviene trabajar por tu propia cuenta y no bajo personas que te digan lo que tienes que hacer. Será imposible ser manipulado por alguien o por reglas que impidan tu creatividad.

Números de suerte: 48, 15, 7.

Cáncer

Se da en tu vida una situación donde no tienes idea de cómo resolver pero saldrás triunfante. Si vives con tus padres es momento de comenzar a independizarte, si cuentas con la edad para hacerlo. Evita las discusiones, comienza a dar pequeños pasos y pronto saldrás caminando con seguridad.

Números de suerte: 3, 1, 15.

Leo

Tu mente necesita expandirse y ponerse al día sobre lo que está pasando a tu alrededor, los cambios y cómo todo esto puede afectarte a ti y a tu familia. No te quedes en el pasado, ni quieras que todos piensen como tú. Cambios fundamentales se acercan. Nada es permanente.

Números de suerte: 7, 20, 6.

Virgo

Ten presente que tú eres como una esponja que recoge todo lo negativo y perjudicial del ambiente. Rodéate de gente alegre y optimista. Purifica tu ambiente, embellécelo. No dejes de comer vegetales y frutas para mejorar tu salud física y no olvides incluir los ejercicios diariamente.

Números de suerte: 10, 27, 2.

Libra

Un evento familiar puede sacarte de tu rutina. Te verás forzado a tomar decisiones por algún pariente cercano o alguien muy importante para ti. No dejes que mutile tu individualidad para complacer a otros. Si te mantienes con la verdad y seguro de ti mismo, lograrás la victoria.

Números de suerte: 8, 1, 15.

Escorpión

Cuídate de no ser conflictivo cuando hables sobre dinero y cosas materiales con tu pareja. No permitas que tu carácter ardiente e inquieto dañe lo que hasta ahora has logrado. No olvides que tu pareja también tiene sentimientos, necesidades y puedes herir sus sentimientos fácilmente.

Números de suerte: 13, 26, 14.

Sagitario

Te enfrentas a obstáculos, retos o situaciones difíciles pero no imposibles de resolver. Personas un tanto difíciles en tu trabajo tratarán de opacar tu labor. Lo importante ahora es no dejar que esto te afecte. Déjate llevar por tu Maestro Interior que sabe orientarte correctamente.

Números de suerte: 5, 17, 30.

Capricornio

Estarás muy eficiente e irás más rápido y al grano en todo lo que hagas. Recuerda tu paso es acelerado y no todos pueden ir a tu ritmo. Esto puede que te traiga algunas tensiones y frustraciones, especialmente en tu lugar de trabajo. Sé consiente de las necesidades de los demás.

Números de suerte: 5, 28, 11.

Acuario

Recupera el control en tu vida. Comienza por organizar tus pensamientos y enfocarte en metas realistas. Trabaja en tu desarrollo intelectual y espiritual para enfrentar lo que llegue a tu vida. Si algo no está funcionando como esperas, tranquilo, el tiempo se encargará de resolverlo.

Números de suerte: 12, 27, 38.

Piscis

No dejes que los comentarios de otros te saquen de tu balance. Lo que te hace vulnerable es el concepto que tienes sobre tu persona. Valora y destaca tu grandeza e individualidad. Borra de tu pasado inseguridades o conceptos negativos que tienes sobre ti y así nada que digan te afectará.

Números de suerte: 21, 8, 30.

