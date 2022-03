Walter Mercado: Horóscopos de hoy 24 de marzo del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este jueves 24 de marzo del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Se enfatizan favorablemente tus relaciones, en especial aquellas de índole sentimental. Es tiempo de hablar de amor. Te expresarás con dulzura y no escatimarás en dar demostraciones de amor o afecto a tu pareja. Vencerás enemigos con una sonrisa y conquistarás el corazón de muchos.

Números de suerte: 15, 5, 23.

TAURO

Permite que la verdad ilumine el lado oscuro de tu vida. Escucha, presta atención a las palabras o consejos de aquellos que te quieren. Una persona sensible, amorosa, tierna e inteligente te abrirá su corazón confiándote un secreto que debes de guardar como un voto de confianza.

Números de suerte: 14, 27, 16.

GÉMINIS

Suaviza con mucha dulzura los contratiempos o problemas que tengas con tu familia o con tus compañeros de trabajo. Escucha bien lo que otros tienen que decir antes de lanzarte a contestar sin saber a ciencia cierta lo que está pasando. Evita toda situación dudosa o turbulenta.

Números de suerte: 12, 37, 8.

CÁNCER

Sé responsable con tus palabras y con tu dinero. No digas más de lo necesario. Cuida mucho como expresas tus sentimientos a otros. No des información que no te han pedido. Las horas de la tarde aprovéchalas para descansar ya que tanto tu cuerpo físico como tu mente lo necesitan.

Números de suerte, 7, 14, 30.

LEO

No te dejes afectar por personas que solo buscan mortificarte por que te envidian. Ponte receptivo a todo lo bueno que te rodea y verás que poco a poco lo negativo se irá alejando de tu lado. Todo negocio que comiences ahora promete dejarte magníficos resultados económicos.

Números de suerte: 6, 30, 4.

VIRGO

No te muestres vengativo con aquellas personas que en un tiempo trataron de perjudicarte. Tu mayor lección hacia ellos será el éxito logrado por ti en la vida. Tú sabes muy bien lo que quieres y tienes ahora los medios para conseguirlo. Sigue adelante con tus planes que el éxito te espera.

Números de suerte: 51, 20, 23.

LIBRA

Expande tus conocimientos culturales. Envuélvete en todo lo relacionado al arte, la música o el teatro. Expresa toda esa creatividad ya que tú tienes más que talento para destacarte y triunfar. Diversifica tus intereses, no te quedes en lo mismo por largo tiempo.

Números de suerte: 5, 42, 18.

ESCORPIÓN

Tus reservas de paciencia se encuentran muy bajas. Aléjate de personas que puedan hacerte perder los estribos. Evade todo lo que te acuse tensión. No te envuelvas en discusiones de política o de religión. Respeta la opinión de otras personas y exige que respeten la tuya también.

Números de suerte: 28, 44, 3.

SAGITARIO

No te sigas buscando más complicaciones en asuntos de amor. Aléjate de triángulos amorosos. Busca establecer nuevas relaciones con personas menos complicadas. Libérate de esos patrones destructivos y hábitos nocivos. Deja ir todo aquello que te atrasa o te destruye.

Números de suerte: 49, 7, 13.

CAPRICORNIO

Modernízate, ponte en contacto con el aquí y el ahora. Deja a un lado las viejas creencias y ve en busca de la verdad, en el mundo que ahora estás viviendo. Esto te ayudará a defenderte, a prepararte y a enfrentar los cambios que están ocurriendo en tu vida. Fija nuevos objetivos, nuevas aspiraciones.

Números de suerte: 50, 16, 31.

ACUARIO

Despeja la neblina que oscurece tu mente. Tu signo representa la mente libre, hazle honor al mismo. Evita actuar impulsivamente ya que si mantienes control de tus emociones podrás triunfar en todo lo que esté relacionado con tu trabajo. Mantente alerta a toda oportunidad de progreso.

Números de suerte: 22, 9, 39.

PISCIS

Tu mente estará absorbiéndolo todo como una esponja. Gustarás de asociarte o trabajar en grupo. El momento es excelente para envolverte en nuevos estudios que de alguna manera se relacionen a tu trabajo o profesión. Las relaciones con jefes o superiores se enfatizan favorablemente.

Números de suerte: 32, 5, 2.

