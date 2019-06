Walter Mercado: Horóscopos de hoy 24 de junio

Ya están aquí los horóscopos de Walter Mercado para este lunes 24 de junio de 2019. Conoce sus predicciones y tus números de la suerte para este día.

Aries

Mediante tu palabra llevarás tu mensaje de paz y amor a todo el que te escuche. Dirás tu verdad, lo que sale de tu corazón y ayudarás a muchos a encontrar su propio sendero espiritual. Nada aparentemente negativo podrá oscurecer ahora tu hermoso panorama.

Números de suerte: 3, 20, 5.

Tauro

Le pones punto final a situaciones del ayer que parecían no tener solución alguna. Es momento de ganancias y bendiciones para ti. Comienza un periodo de buena fortuna, si eres positivo. Lo que te deprimía y afectaba acaba y te fortaleces tanto emocional como espiritualmente.

Números de suerte: 11, 16, 7.

Géminis

No desperdicies toda esa sabiduría, encanto y poder que Dios te ha dado. Rompe con esas cadenas pesadas que te atan a creencias ridículas y que te impiden progresar en la vida. Lánzate a la aventura, lucha por tus ideales. Inyéctate de energía positiva, la vida espera por ti.

Números de suerte: 51, 2, 1.

Cáncer

Te rodeas de mejores amistades lo que aumentará tu oportunidad de encontrar pareja si estás en busca de la misma. Tu familia te apoyará como nunca antes. Tendrás a tu lado exactamente lo que te mereces. Podrás dormir tranquilo en lo que a dinero se refiere ya que el mismo llegará pronto.

Números de suerte: 49, 25, 12.

Leo

Salen a flote miedos, dudas y pasiones reprimidas para que pongas en orden el rompecabezas de tu existencia. Te valoras por la misión que estás realizando en esta vida y la luz de la espiritualidad te guía. Ayudarás a resolver problemas y tragedias familiares, pero no te destruirás al hacerlo.

Números de suerte: 12, 50, 18.

Virgo

Tu pareja se sorprenderá con tu calidad de amante. La llama de la pasión vuelve a arder en tu corazón. Los solteros de este signo formularán y redefinirán sus ideales en el amor. Te sentirás dotado de mucho psiquismo e intuición para no volver a cometer los mismos errores del ayer.

Números de suerte: 14, 37, 4.

Libra

Entierra las preocupaciones y comienza a disfrutar de lo que te queda por vivir. Muévete para que puedas aprovechar todas las oportunidades que se presentarán. Te unirás a seres inteligentes, poderosos, sabios y dotados de una profunda espiritualidad que será contagiosa.

Números de suerte: 15, 30, 10.

Escorpión

Por fin te aquietas, te tranquilizas y encuentras tu centro. Las lecciones de días pasados han sido fuertes y agotadoras, pero te han servido de fundamento para este nuevo periodo de tu existencia. Podrás contar ahora con la atención y el apoyo de gente influyente para lograr tus objetivos.

Números de suerte: 46, 1, 39.

Sagitario

Con tantas cosas pasando a tu alrededor el estrés aumenta considerablemente. Aplica principios de metafísica para el cuidado de tu mente, cuerpo y alma. Pasa por un cedazo todo lo que pienses. Será una mezcla de genialidad con espiritualidad la que defina tu labor profesional.

Números de suerte: 33, 2, 50.

Capricornio

No te frustres cuando se presenten ante ti personas difíciles o cuando las cosas no te resulten como tú esperas. Lo que importa en estos momentos es que sepas dejar ir, no pelear ni discutir y evitar la guerra. Cultiva nuevas amistades y profundiza en las motivaciones de los otros seres humanos.

Números de suerte: 12, 44, 28.

Acuario

Recibirás ofertas muy tentadoras, para progresar en el plano económico. Estudia y analiza todo lo que te ofrecen y te evitarás cometer errores pasados. Si decides continuar en lo que tienes en estos momentos, se impone un reajuste total, para sacar lo que no te conviene.

Números de suerte: 19, 24, 16.

Piscis

Viajes y contactos con personas de otros países, te darán el reconocimiento que tú te mereces. De todos lados te visitan amistades. El entusiasmo y la energía que pongas en todo lo que realices te llevarán a donde tú quieras. Te sentirás más fuerte para luchar por lo que quieres.

Números de suerte: 8, 35, 10.