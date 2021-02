Walter Mercado: Horóscopos de hoy 24 de febrero

Entérate de lo que te depara el destino este 24 de febrero de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Cancela todo pensamiento de limitación o pobreza. Se impone de ahora en adelante pensar en grande. Tu natural determinación y atrevimiento te ayudarán a lograr tus sueños y ambiciones. El dinero fluirá hacia ti si decretas prosperidad ilimitada y abundancia constante en tu vida.

Números de suerte: 49, 33, 28.

TAURO

Debes estar alerta a engaños, traiciones, falsas expectativas y enemigos gratuitos. La ley del Karma se cumple en tu sector del servicio y trabajo. Recogerás ahora lo que sembraste en el pasado. La paciencia será indispensable en este periodo de tu vida en donde se presentarán nuevos retos.

Números de suerte: 22, 9, 11.

GÉMINIS

Ahora vas a examinar toda relación del pasado. Si te conviene se quedará a tu lado, si no, la puerta estará abierta para purificar tu espacio y recibir lo nuevo. Las tragedias de amor del ayer, se convertirán en tus comedias del hoy. No soportarás a nadie que venga a amargar tu vida.

Números de suerte: 9, 30, 21.

CÁNCER

La energía planetaria te da luz verde para moverte, tocar puertas, enviar correspondencia tanto por e-mail como por correo tradicional, y decidir lo que te dicta el corazón. Atiende tu salud con medicina preventiva. Tus deseos de reconocimientos te llevarán a dar el máximo en tu labor profesional.

Números de suerte: 18, 42, 26.

LEO

Dinero llegará y de sobra, pero cuidado con malgastarlo con gente que pide mucho y que nada agradece. No prestes dinero o te ganarás enemigos. Sé más reservado en tus gastos. Te llenaras de energía positiva y de mucha fe en ti mismo para lograr todo lo que te propongas.

Números de suerte: 50, 32, 15.

VIRGO

Excelente periodo para cerrar capítulos en la novela de tu vida que todavía están entorpeciendo tu mundo emocional y espiritual. Hay que sanar viejas heridas. Saca momentos para orar o comunicarte con tu Cristo interior. Se impone cambiar y transformar patrones de conducta.

Números de suerte: 3, 14, 22.

LIBRA

La energía astral te empuja a arriesgarte valientemente en el mundo profesional. Levantarás tu voz en beneficio tuyo y de tu gente. Estarás más enfocado, concentrado y seguro de lo que esperas del trabajo que estás realizando. Termina la insatisfacción en lo económico y lo profesional.

Números de suerte: 4, 29, 13.

ESCORPIÓN

Se impone vivir a tono con la realidad y dejar de soñar con pajaritos en el aire. Estarás ahora pendiente a todo, por lo que se te hará muy difícil tratar con otras personas de una manera objetiva. Demandarás y exigirás demasiado de los demás. Mirarás el futuro de una manera práctica.

Números de suerte: 8, 16, 14.

SAGITARIO

Organiza bien tus pensamientos para que puedas hacerte entender y evitar malos entendidos. Seres optimistas, espirituales y de mucha luz te servirán de maestros y de mucha inspiración. Vas a tomar pasos decisivos para transformar tu vida. Cuida mucho lo que dices, como y a quien se lo dices.

Números de suerte: 45, 6, 31.

CAPRICORNIO

Aquello que te callas hoy se convertirá en tu sombra mañana. Es momento de sentarte a hablar, de expresar todo aquello que te molesta, de negociar con aquellas personas que juegan un papel importante en tu vida. Expresa tu sentir confiado en que nada te va a afectar negativamente.

Números de suerte: 21, 30, 5.

ACUARIO

Toma control de tu vida. No le des permiso a nadie para que te saque de tu centro. Préstale atención a tu estómago. Come despacio y mastica bien tus alimentos. No ingieras alimentos pesados bajo estados de preocupación o ansiedad. Cuídate y no tendrás de qué quejarte, Acuario.

Números de suerte: 5, 26, 1.

PISCIS

Es posible que te asignen hoy la tarea de ser tú el que organice algún tipo de evento. Tu facilidad de palabra te llevará a ganar nuevas amistades. Estarás más dispuesto a ayudar o cooperar con los demás. Espera más actividad en el área del hogar ya que la energía se concentra en el mismo.

Números de suerte: 2, 10, 7.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

