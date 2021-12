Walter Mercado: Horóscopos de hoy 24 de diciembre

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 24 de diciembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Controla todo impulso de comprar sin necesidad, especialmente en este día. Tu vida familiar se sacude con la presencia de alguien a quien hace tiempo no ves. Evita caer en discusiones por dinero o poder. No te pongas al nivel de alguien que no sabe ni lo que quiere en la vida.

Números de suerte: 7, 20, 47.

TAURO

Te beneficias en el área del trabajo y en todo lo que esté relacionado con dinero. Te sientes más responsable y consciente de tus gastos. Te acercarás a aquellos que amas y les demostrarás tu amor con gestos y palabras. Valoras mucho lo que tienes, lo que has logrado con esfuerzo y sacrificio.

Números de suerte: 36, 27, 29.

GÉMINIS

Sé paciente para con las personas que amas, especialmente en esta noche buena. Alguien te pide disculpas por un asunto del pasado, acéptalas. No des cabida en tu alma al resentimiento o al odio. Es tiempo de sembrar para el futuro. Ve en busca de mayor estabilidad económica.

Números de suerte: 3, 29, 35.

CÁNCER

Tu hogar se inunda de alegría y amor en esta Noche Buena. Gustarás de compartir con tus seres queridos y desplegar tus talentos como excelente anfitrión que eres. Las artes culinarias llamarán tu atención. Estarás en las de experimentar nuevos platos y sabores en estas festividades.

Números de suerte: 14, 29, 44.

LEO

Días festivos como el de la celebración de la Navidad, podrían ponerte vulnerable a caer en depresión. La presencia de alguien en tu vida en quien puedas confiar y desahogarte será suficiente para que te sientas mejor. Aquellos seres queridos que hechas de menos se encuentran muy cerca de ti.

Números de suerte: 41, 32, 19.

VIRGO

Relájate y envuélvete en tus planes para la celebración de esta Noche Buena. Ocúpate de tu parte de dar amor y de seguro comenzarás a recibirlo en abundancia. En asuntos sentimentales, sigues padeciendo de inseguridades que no tienen fundamento alguno. Disfruta del momento.

Números de suerte: 25, 18, 7.

LIBRA

Es tiempo de establecer un balance apropiado en tu vida. Aguanta un poco el estilo de vida que estás llevando. Tú necesitas descansar. Despeja tu mente de tantas presiones, de tantas responsabilidades que últimamente te han echado encima. Disfruta de las festividades, pero sin excederte.

Números de suerte: 31, 48, 32.

ESCORPIÓN

Se impone que te organices como nunca antes, especialmente en este día tan especial. No dejes nada a la casualidad ya que no te conviene. Este será un día en el cual estarás sumamente ocupado, moviéndote de un lado para otro. Prepárate desde bien temprano para la lucha.

Números de suerte: 10, 1, 51.

SAGITARIO

Es tiempo de comenzar a sembrar para el futuro, de orientarte hacia la dirección correcta. Comunícate con tu pareja y conoce a fondo sus sentimientos. Escucha atentamente sin interrumpir. Aprovecha la celebración de la Noche Buena para unirte más a tus seres queridos.

Números de suerte: 17, 2, 35.

CAPRICORNIO

Sigue adelante conquistando terreno en el plano profesional. La energía planetaria te favorece en lo relacionado a hijos, familia y hogar, así que podrás hacer de este día y esta Noche Buena una muy especial. Todo viaje al extranjero te beneficia ya que te servirá de experiencia.

Números de suerte: 20, 4, 16.

ACUARIO

La suerte está ahora de parte tuya, especialmente en esta noche buena. La energía planetaria te impulsa a lograr tus sueños. Aquello que te parecía lejano es ahora tu realidad. Te demuestras a ti mismo que querer es poder. Tendrás la sabiduría para poder lidiar con todo lo que se presente.

Números de suerte: 9, 42, 21.

PISCIS

Te tranquilizas, te orientas mejor sobre aquello que deseas lograr. Este será un día muy armonioso para ti. Te sentirás relajado, libre de presiones. Tomarás todo con infinita calma y lo disfrutarás más. Irás tras aquello que te brinde seguridad tanto en el aspecto emocional como material.

Números de suerte: 14, 11, 3.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

