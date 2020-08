Walter Mercado: Horóscopos de hoy 24 de agosto

Entérate de lo que te depara el destino este 24 de agosto de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Ábrete a lo nuevo, al cambio. Canaliza tu energía hacia lo creativo. Decora, pinta, embellece tu hogar. Tu naturaleza fuerte y estable atraerá a muchas personas a tu espacio. Delega responsabilidades. No quieras hacer y resolverlo todo tú solo. No te sigas sacrificando por quien no lo agradece.

Números de suerte: 6, 22, 38.

TAURO

No pelees ni discutas con quien no te comprende y llevas las de perder. Retírate de toda situación conflictiva antes de que la misma se complique más. Estarás inspirado para escribir, ayudar y servir. Vencerás la depresión saturándote diariamente de pensamientos súper positivos.

Números de suerte: 1, 20, 42.

GÉMINIS

Tu gran intuición será la guía para levantarte profesionalmente. Si estás luchando para que se te haga justicia, lo lograrás. No te cierres al cambio y sal de lo monótono y aburrido. Rompe cordones umbilicales e independízate. Ha llegado el momento de desarrollar tus talentos y habilidades.

Números de suerte: 7, 25, 16.

CÁNCER

A ti nada te derrota. Te sentirás fuerte y capaz de todo. La crisis terminó. Espera ahora aplausos por lo bueno que realizaste. Recibirás demostraciones de afecto de personas que aparentemente te habían olvidado. Cumple con tus resoluciones en cuanto a dieta y comportamiento.

Números de suerte: 5, 23, 14.

LEO

Estarás muy psíquico y aquello que presientas se realizará. Alguien muy cerca de ti te parecerá complicado, pero en realidad te está enseñando a tener paciencia. Asociaciones con gente influyente serán decisivas en tus éxitos futuros. Un viejo amor toca a tus puertas.

Números de suerte: 8, 26, 35.

VIRGO

No te comprometas con lo que no puedes cumplir. Prohibido mezclar finanzas con amistades o romance. No insistas en nada que te ofrezca esfuerzo o problemas. Se impone que sueltes ya la maleta de la amargura. Ponte en contacto con tu naturaleza espiritual y envuélvete en lo esotérico.

Números de suerte: 6, 25, 33.

LIBRA

Saldrás exitosamente de todo aquello que impide tu progreso. Realizarás lo poderosa que es tu mente y lo sensible que es tu corazón. Tu inspiración te moverá a seguir tus sueños. Varias amistades jugarán un papel decisivo en tu desarrollo profesional y espiritual.

Números de suerte: 9, 26, 3.

ESCORPIÓN

Espera ganancias a través de regalos, inversiones o dinero de tu pareja o asociado. Habrá mayor actividad, acción y movimiento a tu lado. Tendrás el valor de decidir sin arrepentirte y la agresividad para luchar por lo que te pertenece. Si estás unido a un ser conflictivo, ya no te afectará.

Números de suerte: 3, 21, 6.

SAGITARIO

Programa exactamente lo que esperas y visualízalo como ya logrado. Todo lo que no se logró ahora regresa para que lo obtengas o le des punto final. La energía planetaria te ofrece ahora oportunidades únicas para convertir sueños en realidad. Vencerás inhibiciones y viejos traumas.

Números de suerte: 10, 26, 2.

CAPRICORNIO

Encierra en una gaveta la timidez y la exagerada sensibilidad. Lánzate a la conquista del amor y sobre todo de la prosperidad. Vuelve a descubrir tus innegables talentos. Ponles punto final a tus relaciones de codependencia y verás cómo nace un Capricornio mejor orientado y triunfador.

Números de suerte: 7, 23, 14.

ACUARIO

Acabó tu periodo de dar sin recibir nada a cambio. No serás más víctima ni mártir y te recuperas de lo perdido. Sorpresivamente el amor tocará a la puerta de tu corazón (si estás solo) y conocerás a alguien que sabrá comprenderte e inspirarte. No te cierres al cambio y sal de lo aburrido.

Números de suerte: 2, 13, 26.

TE PUEDE INTERESAR:Horóscopo del amor: 24 de agosto de 2020

���� Descubre más acerca de esta enigmática carta del #tarot : El ermitaño. ��https://t.co/YnNxJ1T7kq — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 16, 2020

PISCIS

Sales de la oruga o envoltura y te conviertes en mariposa. Estarás ahora muy perceptivo, lo que te ayudará en no caer víctima de decepciones. Entierra ya sentimientos de culpa y goza de lo que hoy Dios te regala. Cultiva el lado espiritual de tu personalidad. Ora, comunícate con tus seres de luz.

Números de suerte: 9, 17, 23.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald