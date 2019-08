Walter Mercado: Horóscopos de hoy 24 de agosto

¡Entérate de lo que te depara el destino este sábado 24 de agosto de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Gente que puede y que sabe, se une a ti, Aries, para grandes logros. Tu suerte estará ligada ahora a tus amistades, buenas y sinceras. Te atraerán seres espirituales. Sentirás fascinación por lo oculto y lo misterioso. Profundizaras más en los temas y los secretos de la vida y la muerte.

Números de suerte: 6, 17, 22.

Tauro

Estarás ahora en óptimas condiciones. Ya las lecciones de cómo cuidar tu cuerpo están aprendidas y serán puestas en acción. Mantén tu nivel de energía por todo lo alto con ejercicios pero también descansa, relájate y aliméntate sabiamente. Escucha los pedidos de tu cuerpo.

Números de suerte: 18, 42, 31.

Géminis

Te llueven oportunidades para cambiar de panorama. Estas ahora en el ojo público, todos hablarán de ti y buscarán descubrir tus secretos. Sé más reservado. Todo viaje te vaticina éxitos, ganancias y mayor prestigio a nivel personal y profesional, adelante.

Números de suerte: 8, 10, 23.

Cáncer

Saldrás ahora de falsos tabúes e inhibiciones y dejarás que la fiera pasional que se encierra en ti salga y actué libremente. Recuperas aquello que creías perdido y aquello que soñaste por mucho tiempo se te hará realidad. Tu vida íntima toma una enorme importancia.

Números de suerte: 45, 28, 7.

Leo

Relaciones por lástima o ataduras sentimentales acaban. Te atreverás pisar terreno desconocido. En lo artístico, creativo y espiritual llevarás la voz cantante, Leo. Serás la inspiración de muchos. No hay ni habrá frontera que te limite, nada más que las que tú te impongas.

Números de suerte: 40, 3, 27.

Virgo

Lleva a la realidad tus sueños. No tengas miedo de tocar terreno desconocido ya que en la vida se crece cuando nos aventuramos. Tus talentos se multiplican y tu suerte para atraer el dinero también. Podrás resolver exitosamente problemas económicos de tu familia y tuyos también.

Números de suerte: 2, 16, 51.

Libra

Lo económico mejora notablemente. En asuntos de amor reinará más el espíritu que la carne. Gozarás de tu sexualidad pero te integrarás más a la esencia de la otra persona. Los carapachos bonitos o las apariencias no te deslumbrarán ni te harán perder la cabeza.

Números de suerte: 5, 30, 12.

Escorpión

Saldarás viejas deudas en relaciones sentimentales. Las tragedias de amor serán asunto del pasado. Serás más cauteloso y precavido al entregar tu corazón. Aun así, cuídate en amores, con seres que no demuestran lo que son en su interior. Exige hechos y no palabras. No te dejes deslumbrar.

Números de suerte: 7, 29, 31.

Sagitario

Religión, política, leyes o filosofía serán temas y campos donde te destacarás, Sagitario. Muchas de tus ambiciones serán satisfechas. Comprobarás que tus palabras son poderosas y que las puedes usar para tu bien o para tu mal. Armoniza tu ambiente con música y flores.

Números de suerte: 48, 31, 24.

Capricornio

Miles de ideas florecen en tu mente. Estúdialas e implántalas para tu progreso. Atrévete a innovar, reestructurar y modificar para beneficio de todos. Confía plenamente en tu intuición que te ha llevado por buen camino. Reconocerán tus quilates de excelente trabajador o profesional.

Números de suerte: 18, 35, 27.

Acuario

El amor embellecerá tu existencia. Si soñabas con éxitos, fama y fortuna no te faltarán. Te mudas, te casas o te envuelves en algún nuevo proyecto. Lo distinto, lo soñado o lo que lucía imposible se hará realidad. Te unes a amigos o colaboradores que podrán hacer mucho por ti.

Números de suerte: 36, 3, 14.

Piscis

Dinero no te faltará ahora ya que tus contactos y conexiones pagarán buenos dividendos. Gente de poder te dan la mano. Ha llegado tu momento de honores, aplausos, ascensos, premios y mayores ganancias, si eres positivo. Nadie podrá afectarte ni destruirte.

Números de suerte: 19, 4, 15.

