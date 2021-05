Walter Mercado: Horóscopos de hoy 23 de mayo

Entérate de lo que te depara el destino este 23 de mayo de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Con el planeta Júpiter retrógrado, te retiras de grupos sociales que ya no aportan nada a tu vida, pero al mismo tiempo, tienes miedo al rechazo de nuevos grupos o amistades que conozcas. Contigo estará con quien te sientas a gusto. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser lleno de bendiciones”.

Números de suerte: 8, 39, 12.

TAURO

Júpiter, retrógrado, podría traer un aparente roce social con compañeros de trabajo. Te sientes en competencia por el éxito profesional. Muchos se revelan ante personas mediocres o incompetentes. Deseas hacer un buen equipo o trabajar solo. Tu afirmación de hoy: “Soy responsable de mi propio éxito y reconocimientos”.

Números de suerte: 21, 44, 28.

GÉMINIS

A partir de hoy tienes la tendencia a exagerar todo conflicto, situación o evento que ocurra en tu diario vivir. Júpiter te enfrenta a pruebas para que venzas todo aquello que te ancla ante el progreso personal y profesional. En lo sentimental, tienes la idea que el amor está lejos de ti cuando lo llevas contigo mismo. Tu afirmación de hoy: “Yo todo lo puedo”.

Números de suerte: 40, 37, 17.

CÁNCER

Domingo para comenzar a practicar la meditación, yoga o cualquier método que te ayuda a concentrarte, mantener en control tus emociones y tomar decisiones usando la razón y no el corazón. Júpiter te obliga a respetar las decisiones de otros y a ocuparte más de ti. Tu afirmación de hoy: “Me alejo de todo lo que me quita mi felicidad”.

Números de suerte: 33. 10, 56.

LEO

Tu mansión de uniones y asociaciones continúa enfrentando grandes retos en asuntos amorosos o de negocios. Júpiter te ha saturado de asuntos importantes a resolver en ambos campos. El momento de poner prioridades ha llegado. Tú eres la prioridad. Tu afirmación de hoy: “Toda experiencia es una lección de aprendizaje para mí”.

Números de suerte: 44, 1, 58.

VIRGO

El horóscopo de Walter Mercado dice que es momento para reflexionar en todos aquellos errores cometidos y decidir no repetirlos jamás. Júpiter continúa enfrentándote a gente difícil para que veas en ellos lo que debes mejorar en ti. Cada relación con hijos, padres, amistades y pareja es una experiencia para ti. Tu afirmación de hoy: “Mi pareja es mi reflejo”.

Números de suerte: 29, 51, 11.

LIBRA

El Universo, los planetas, te han mostrado la otra cara del amor, de la conquista y de la forma de tratar a otros como deseas que te traten a ti. Júpiter, retrógrado, ha puesto muchas oportunidades y situaciones donde has aprendido a balancear saludablemente los sentimientos en una relación. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz”.

Números de suerte: 9, 40, 35.

ESCORPIÓN

Júpiter, retrógrado, te impulsa a ser libre, a rechazar responsabilidades con tu familia, pruebas muy duras que en vez de alejarte de tus seres queridos te llevarán a amarlos más. Resistirte o ignorar tus obligaciones familiares solo alargará una situación angustiosa. Tu afirmación de hoy: “Enfrento la vida con mucho valor, fe y esperanza”.

Números de suerte: 12, 45, 26.

SAGITARIO

La energía planetaria te ha llevado a prepararte más, aprender de temas que antes no te interesaban o no necesitabas. Te ha costado acostumbrarte a todo lo nuevo e innovador. En el amor y las relaciones, te has abierto a dar más de ti. Algo que todavía necesitas superar, el control o dominio que deseas tener sobre los que amas. Tu afirmación de hoy: “Dando amor, recibo más amor”.

Números de suerte: 20, 41, 14.

CAPRICORNIO

Júpiter continúa dándote grandes lecciones en lo financiero. Muchos intentan superar rachas de escasez con mucha dificultad. Cuando crees que puedes ahorrar, surgen nuevos gastos. Esa estabilidad financiera llega cuando dejes de gastar en otros y pienses en asegurar tu futuro. Tu afirmación de hoy: “Vivo en total abundancia y prosperidad”.

Números de suerte: 21, 30, 46.

ACUARIO

Saturno comienza su aparente movimiento retrógrado en tu signo este domingo. Acuario ha venido experimentando muchas lecciones de vida y ya ha comenzado a sentir miedo por lo que pueda traer el futuro y cómo enfrentar responsabilidades. Tu afirmación de hoy: “Mi fe en Dios es grande y me fortalece cada día más”.

Números de suerte: 3, 44, 16.

PISCIS

Júpiter te ha enfrentado a las consecuencias de tus errores del pasado. También te ha llevado a disfrutar de muchas bendiciones por todas tus buenas acciones y por el amor que diste. Júpiter, retrógrado, te lleva a disfrutar de tu soledad, independencia o espacio personal de una forma más espiritual y mística. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz”.

Números de suerte: 5, 35, 16.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

