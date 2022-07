Walter Mercado: Horóscopos de hoy 30 de julio del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este sábado 30 de julio del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Es tiempo de cambiar actitudes, reacciones, filosofía y adaptarte a todo el torrente de sucesos que se avecinan. Prepárate para todo, ya que lo que fue, ya no será jamás. El único responsable de tus éxitos y de tu felicidad serás tú. Fortalécete emocionalmente y podrás contra todo.

Números de suerte: 36, 25, 39.

TAURO

Traumas pasados en tu vida afloran para que los analices a la luz de tu nuevo entendimiento y los elimines para siempre de tu vida. Se acercan cambios fundamentales y serán aceptados por ti con comprensión. Nada es permanente y todo cambia. Familiares, amistades, se alejan y otros llegan.

Números de suerte: 9, 31, 2.

GÉMINIS

Se impone un reajuste total en tu vida. Saca lo que no conviene, limpia lo que ya te estorba. Se presentan ofertas y oportunidades en relación con trabajo o profesión. Ahora tomas una nueva dirección. Para evitar cometer errores pasados, estudia y analiza bien todo lo que te ofrecen.

Números de suerte: 12, 8, 50.

CÁNCER

Tus proyectos e ideas reciben la atención que deseas, y ahora tendrán el apoyo de gente influyente para que logres tus objetivos. Tu interés por la metafísica te llevará a entenderte mejor y a proyectarte inteligentemente. Recursos y ganancias compartidas se enfatizan favorablemente.

Números de suerte: 43, 28, 14.

LEO

No permitas que nada ni nadie te haga explotar. Aprende a reírte de lo que ayer te hacia gritar o llorar. Saca momentos para relajarte y recuperar energía y paz. Cuanto mayor sea el corre-corre y la demanda de tu atención, paraliza toda acción y no hagas nada ni siquiera pensar por dos minutos.

Números de suerte: 1, 20, 5.

VIRGO

Se impone hagas una agenda donde le des mayor importancia al hogar. Tu intuición súper desarrollada te guiará como nunca antes. Tus sueños serán muy reveladores y verás lo que va a acontecer en el futuro. Preferirás ahora la intimidad de pocos, pero buenos amigos.

Números de suerte: 18, 29, 2.

LIBRA

Cosecharás maravillas de lo que regalaste generosamente en el pasado. Te liberas de presiones familiares, responsabilidades que no te pertenecen y de sacrificios inútiles. No serás más impedimento en decisiones de hijos y familiares. Estás en buen momento para invertir en tu futuro.

Números de suerte: 33, 41, 16.

ESCORPIO

Aplicarás más energía e interés en tu carrera o profesión. Reconocimientos y ganancias no faltarán. Tu mente será volcán de brillantes ideas. Llevarás la voz cantante en problemas de vecindario o de la comunidad. Educarás a muchos en el cuidado de la naturaleza.

Números de suerte: 15, 44, 21.

SAGITARIO

La buena suerte en el aspecto económico mejora notablemente. Te llegará dinero misteriosamente. Sabrás dividir el tiempo para poder cumplir con tus obligaciones, responsabilidades y demandas. Te dejarás guiar por tu voz interior que sabrá orientarte.

Números de suerte: 4, 37, 11.

CAPRICORNIO

Nadie podrá manipularte con nombres de falsos cultos o promesas de vidas futuras. Perdonarás de corazón todo el daño que te hicieron. Lo feo y lo triste de tu niñez será comprendido y borrado. Habrá un renacimiento espiritual para ti. Lo cuestionarás todo, te preguntaras donde está tu fe.

Números de suerte: 39, 45, 28.

ACUARIO

Tu pareja se une a ti para pagos de deudas o compra de cosas. Por fin te tranquilizas y encuentras tu centro de paz. Tendrás hogar, nido, unión familiar y excelente compañía. Las experiencias pasadas serán dirigidas e integradas en tus decisiones y actividades presentes.

Números de suerte: 14, 26, 10.

PISCIS

Tendrás a tu lado exactamente lo que te mereces y lo que te has ganado. Nadie que no llene tu vacío interior se quedará a tu lado. Toda relación falsa fundamentada en lástima se acaba. Se cumple la ley del karma. No mendigues, obligues o manipules a nadie. Deja que todo fluya naturalmente.

Números de suerte: 11, 7, 3.

