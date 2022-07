Walter Mercado: Horóscopos de hoy 23 de julio del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este sábado 23 de julio del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho.

¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Te beneficias ahora en el área del trabajo y lo que esté relacionado con dinero. Te sientes más responsable y consciente de tus gastos. Te acercarás a aquellos que amas y les demostrarás tu amor con gestos y palabras. Valoras lo que tienes y has logrado con esfuerzo y sacrificio.

Números de suerte: 36, 27, 29.

TAURO

Sigues padeciendo de inseguridades en el terreno amoroso que no tienen fundamento alguno. Tu imaginación podría llevarte a acusar a alguien de algo que no es cierto. Baja la guardia y no sigas pensando que te quieren hacer daño. Ocúpate de dar amor y comenzarás a recibirlo en abundancia.

Números de suerte: 25, 18, 7.

GÉMINIS

Tu vida familiar se sacude con la presencia de alguien a quien hace tiempo no ves. Evita caer en discusiones por tonterías. Madura, no te pongas al nivel de quien no sabe ni lo que quiere en la vida. Muéstrate más tolerante o paciente, ya que muchas veces se gana perdiendo.

Números de suerte: 7, 20, 47.

CÁNCER

Se impone que te organices como nunca antes. No dejes nada a la casualidad. Este será un día en el cual estarás sumamente ocupado moviéndote de un lado para otro. Prepárate desde bien temprano para la lucha. Todo deberá de ser planificado al detalle para que tengas éxito.

Números de suerte: 10, 1, 51.

LEO

Continúas de celebración en celebración y este fin de semana será uno muy especial para ti ahora que el Sol, tu regente, se encuentra en tu signo, llenándote de luz, energía y poder de atracción. En los días siguientes la atención de otros estará dirigida hacia ti.

¡Brilla, Leo, como toda una estrella!

Números de Suerte: 15, 13, 1.

VIRGO

Es tiempo de comenzar a sembrar para el futuro, de orientarte hacia la dirección correcta. Comunícate con tu pareja y conoce a fondo sus sentimientos. Escucha atentamente sin interrumpir. Acepta que tú también, de alguna manera, has fallado, y proponte componer lo que está descompuesto.

Números de suerte: 17, 2, 35.

LIBRA

La suerte está ahora de parte tuya. La energía planetaria te impulsa a lograr tus sueños. Aquello que te parecía lejano es ahora tu realidad. Te demuestras a ti mismo que querer es poder. Tendrás la sabiduría para poder lidiar con gente difícil, especialmente en el área de los negocios.

Números de suerte: 9, 42, 21.

ESCORPIÓN

La energía planetaria te favorece en lo relacionado a tu salud. Hijos, familia te apoyan para que te mantengas firme en tus propósitos en cuanto a dieta y ejercicios. Todo viaje al extranjero te beneficia ya que te servirá de experiencia.

Sigue adelante conquistando terreno en el plano profesional.

Números de suerte: 20, 4, 16.

SAGITARIO

Nunca te rindas ya que saldrás más fuerte de todo conflicto que superes. Estás pasando por momentos difíciles y esto podría ponerte vulnerable a caer en depresión.

Busca ayuda, la presencia de alguien en tu vida en quien puedas confiar y desahogarte será suficiente para superar tus problemas.

Números de suerte: 41, 32, 19.

CAPRICORNIO

Este será un día muy armonioso para ti, te sentirás relajado y libre de presiones.

Tomarás todo con infinita calma y lo disfrutarás más. Irás tras aquello que te brinde seguridad, tanto en el aspecto emocional como material. Te tranquilizas, te orientas mejor sobre aquello que deseas lograr.

Números de suerte: 14, 11, 3.

ACUARIO

Tu espíritu fuerte luchará contra todo lo que traten de imponerte a la fuerza. Es tiempo de establecer un balance apropiado en tu vida.

Aguanta un poco el estilo de vida que estás llevando. Despeja tu mente de tantas presiones y responsabilidades que últimamente te han echado encima.

Números de suerte: 31, 48, 32.

PISCIS

Sé paciente para con las personas que amas. Alguien podrá ofenderte, pero regresará arrepentido. No des cabida en tu alma al resentimiento o al odio.

No alimentes sentimientos que corroen el alma. Es tiempo de sembrar para el futuro. Ve en busca de mayor estabilidad económica.

Números de suerte: 3, 29, 35.

