Walter Mercado: Horóscopos de hoy 23 de febrero del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este miércoles 23 de febrero del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Gozarás de gran estabilidad en el aspecto laboral y no te faltará el trabajo. Notarás un crecimiento psíquico que asombrará a muchos. Sentirás la presencia de Ángeles y seres de luz iluminando tu sendero. No te dejes de llevar por las pasiones y aprende a valorarte cada día más.

Números de suerte: 10, 2, 33.

TAURO

La energía Cósmica te empuja a nuevas aventuras en el terreno profesional. No te cierres a las oportunidades. Decora, embellece, remodela tu casa. Aplica algunas de las técnicas del Feng- Shui, colocando un espejo detrás de la puerta de tu casa y oficina para atraer la prosperidad.

Números de suerte: 12, 4, 1.

GÉMINIS

Romperás valientemente con ataduras perjudiciales. Te separas o te divorcias de todo lo que te ha intoxicado. Seres recostados, manipuladores y aprovechados se alejan para siempre de tu lado. Nadie de tu ayer te hará feliz. Empieza una nueva alborada de oportunidades en el amor.

Números de suerte: 21, 9, 34.

CÁNCER

No caigas en el optimismo exagerado ni seas víctima de aprovechados que te pueden llevar a perder lo que los astros te regalan a manos llenas. Empieza una nueva dieta, sobre todo ejercita tu cuerpo. Es recomendable caminar, trotar, bailar y respirar profundamente.

Números de suerte: 35, 24, 18.

LEO

Lo relacionado con el extranjero tendrá una especial fascinación sobre ti. Alguien no nacido en tu tierra tomará un lugar muy importante en tu vida. Recibes el amor nuevamente en tu vida. Asuntos legales o de herencia se resuelven. Todo lo que estuvo paralizado comienza a fluir.

Números de suerte: 50, 3, 15.

VIRGO

Despide con amor y agradecimiento lo que se va de tu vida y recibe con alegría lo que llegará. No habrá nada que te propongas que no consigas. Estudia arte, baile, Yoga, Metafísica o cualquier materia que te llame la atención y que de alguna manera contribuya a tu evolución espiritual.

Números de suerte: 22, 14, 32.

LIBRA

Tus talentos se impondrán ahora y la competencia saldrá derrotada. Los años de luchas y de sacrificios darán sus frutos. Tu sensualidad y tu atractivo sexual no tendrán límites. No importa la edad, tu capacidad de conquistar corazones te maravillará y maravillarás a muchos.

Números de suerte: 6, 10, 45.

ESCORPIÓN

Acéptate tal y como eres, valórate como nunca antes. Ponle un alto precio a tu servicio, no mendigues lo que te pertenece por dictado Divino. Cuida esmeradamente tu salud emocional. Las emociones negativas enferman tu organismo. Ríete de lo que no puedes cambiar. Fluye con la corriente.

Números de suerte: 5, 11, 31.

SAGITARIO

Todo lo vivido y lo sufrido tendrá su recompensa. La energía planetaria te enfrenta a nuevas oportunidades de brillar y destacarte como nunca antes. Estarás más cuidadoso donde pones tu corazón. Acabarás con todo tipo de dependencia o codependencia.

Números de suerte: 17, 38, 2.

CAPRICORNIO

Tu vida ha sido últimamente solo trabajo, pero ahora será trabajo y placer si logras organizarte y ponerte al día en lo que tengas atrasado. Tu creatividad e inventiva no tendrá límites. Todo lo que esté relacionado con papeles, documentos legales y contratos resultará a tu favor.

Números de suerte: 29, 42, 8.

ACUARIO

Lo oculto saldrá a la luz. No habrá secretos para ti. Estarás más sensitivo al mundo que te rodea. Se impone una limpieza total de tu mundo. Lo sobrenatural llamará poderosamente tu atención. Sigue toda corazonada e intuición que tengas ya que te llevará por el sendero correcto.

Números de suerte: 19, 6, 17.

PISCIS

La culminación de una serie de eventos negativos en tu vida ha llegado a su fin. No ha sido fácil, pero te has fortalecido en cuerpo y alma. Lo relacionado con hijos se enfatiza. Tu familia no ha cambiado, pero tú ya sabes cómo son, cómo reaccionan y qué esperar de ellos.

Números de suerte: 31, 25, 13.

