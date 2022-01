Walter Mercado: Horóscopos de hoy 23 de enero del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este domingo 23 de enero del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Este domingo puede ser muy especial para ti. La luna junto a Mercurio retrógrado te inclina a estar muy susceptible ante lo que te digan o hagan en tu grupo social. Recapacitas, meditas sobre algunos aspectos que debes mejorar en ti para llevarte mejor con quienes te rodean. Tu afirmación de hoy: “Yo puedo cambiar mi realidad a una mejor, la que deseo vivir”.

Números de suerte: 10, 20, 31.

TAURO

Asuntos laborales ocupan tu atención. Existe una insatisfacción en tu lugar de trabajo que te lleva a querer un cambio o una mejor posición. Te encuentras en un periodo de ajuste donde la comunicación ha sido poca o limitada, donde te sientes perdido, inseguro. Tú eres fuerte y lo superas con éxito. Tu afirmación de hoy: “Yo me respeto, amo y valoro”.

Números de suerte: 6, 30, 16.

GÉMINIS

Existen muchas excusas para no lograr aquello que el Universo te presenta, excusas que tú mismo te creas por cómo te sientes ante aquello que necesitas hacer. El miedo, la inseguridad, lo que piensen los demás o tus creencias cada día te separan más de ser libre, de ser feliz. Tu afirmación de hoy: “Gracias por todas las bendiciones que recibo”.

Números de suerte: 11, 30, 41.

CÁNCER

En estos momentos tu fe se tambalea. Necesitas una señal, un mensaje, algo que te guíe en esta incertidumbre. Mercurio retrógrado te impide pensar con claridad. Puedes mal interpretar los consejos, comentarios de amigos y seres queridos. Se impone que busques paz y organices tus pensamientos. Tu afirmación de hoy: “Tengo todo para ser feliz”.

Números de suerte: 5, 39, 22.

LEO

Domingo para hacer algo que te distraiga y te aleje del tema del COVID y sus variantes. La luna y Mercurio retrógrado influyen haciéndote sentir muy cómodo paseando a solas. Ir de compras, visitar un parque, comprar plantas, ropa o comer en un restaurante que te gusta te trae alegría. Tu afirmación de hoy: “Disfruto de la vida y su belleza”.

Números de suerte: 8, 21, 36.

VIRGO

Te retiras por tu propio bien de todo ambiente tóxico o negativo. La energía de la luna y de Mercurio retrógrado limita tu paciencia y deseas evitar decir palabras hirientes a quienes a tu entender se las merecen. Calladito te irá mejor. Hoy es perfecto para calentar el hogar y ponerte al día en tus asuntos personales. Tu afirmación de hoy: “Vivo feliz y lleno de amor”.

Números de suerte: 44, 27, 19.

LIBRA

Piensa antes de hablar o de tomar una decisión en las consecuencias que pueden traer tus palabras, gestos o acciones. No arriesgues todo lo que has logrado por un simple desagrado. Evita tomar lo que te digan de forma personal. Hay tensión en el ambiente y debes de cooperar no entorpecer. Tu afirmación de hoy: “Tengo derecho a ser feliz”.

Números de suerte: 11, 49, 5.

ESCORPIÓN

La comunicación con ciertos familiares se ve interrumpida por situaciones ajenas a tu voluntad. Paciencia, Escorpio, fluye. Mercurio está retrógrado. Evita cerrar negocios de compra o venta de propiedades durante este periodo. Acepta cualquier demora o retraso que ocurra ya que al final los resultados te favorecerán. Tu afirmación de hoy: “Decreto paz, salud y bienestar para mí”.

Números de suerte: 10, 4, 22.

SAGITARIO

Mucha paciencia con tu pareja o socio. La luna llena los altera. Las pasiones y vida sexual se resaltan. Deseas acción, un toque de locura. Ese momento lo debes de crear y no imponer. Los solteros desean compañía, entretenimiento, calor humano a su lado. Tu afirmación de hoy: “Nada puede alterar mi paz y armonía. Soy feliz y comparto mi felicidad”.

Números de suerte: 9, 22, 16.

CAPRICORNIO

En tu mundo material existe cierta situación que altera tu paz. Hay cambios, retrasos o hasta posible suspensión de ingresos. Paciencia. Todo se soluciona a tu beneficio. La luna te inclina a descansar, a encontrar paz, a recuperar energías perdidas. Tu afirmación de hoy: “Amo y acepto mi ser. Cuido de mí para verme y sentirme bien”.

Números de suerte: 9, 50, 37.

ACUARIO

Mercurio retrógrado te lleva a desarrollar paciencia con todo aquello que no te salga como tú quisieras. Consciente de este aspecto planetario que te afecta directamente, evita el coraje y la frustración porque todo pasa y se resolverá. Si no puedes viajar, será en otro momento, cuando sea por tu bien. Tu afirmación de hoy: Yo puedo lograr lo que desee”.

Números de suerte: 4, 15, 20.

PISCIS

Existe cierto grado de frustración porque no ves progreso en aquello que has trabajado y luchado por largo tiempo Todo llega, pasa y se resuelve en el momento que te convenga. Evita presionar, forzar negocios, planes, proyectos que muestran dificultad o demasiados obstáculos. Tu afirmación hoy: “Yo soy atractivo, exitoso y próspero”.

Números de suerte: 31, 39, 33.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

