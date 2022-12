Walter Mercado: Horóscopos de hoy 23 de diciembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 23 de diciembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Tendrás revelaciones mediante aquello que sueñes y gracias a la energía positiva de esta Luna Nueva. Tu intuición se agudiza y podrás sentir esas fuerzas espirituales que te rodean y te protegen. Estarás muy místico, muy espiritual y también muy sensual para con tu pareja.

Números de suerte: 13, 43, 50.

TAURO

Algo relacionado con la comunicación como la prensa, radio, televisión, te conviene si te encuentras en busca de empleo. La Luna Nueva te trae suerte, así que tranquilo, ya que dinero no te va a faltar, Tauro. Llegó tu momento de pedir, exigir ese aumento de sueldo que has estado aplazando año tras año.

Números de suerte: 2, 13, 1.

GÉMINIS

Asociaciones laborales serán muy favorables para ti. Las vías de la comunicación para con aquellas personas que te rodean están abiertas y la Luna nueva te asegura nuevos comienzos. Tienes luz verde también para ponerte en comunicación con la persona amada y formalizar la relación.

Números de suerte: 20, 9, 28.

CÁNCER

Tu personalidad cobra fuerza bajo esta Luna Nueva y las palabras que salgan ahora de tu boca serán tu mejor carta de presentación para lograr lo que más deseas. Se satura tu ambiente de encanto y estarás en las de impresionar a otros con ideas únicas, raras e innovadoras. Todo lo relacionado a la nueva tecnología llamará tu atención.

Números de suerte: 8, 11, 19.

LEO

La Luna Nueva te facilitará las cosas si te encuentras en busca de trabajo. Podrás persuadir o convencer a aquella persona que podría ayudarte a escalar hacia la cumbre. Asuntos de salud salen a flote. Es tiempo de llevar a cabo exámenes de salud que has estado aplazando desde hace algún tiempo.

Números de suerte: 17, 4, 30.

VIRGO

Ten fe en el amor. Confía en que la persona en la que tanto piensas se acercará a ti. Aprovecha esta Luna Nueva y escribe en un papel tus sentimientos hacia alguien que se ha convertido en un imposible en tu vida y pide con fe que las puertas de la comunicación, a nivel de sentimiento, se abran para ustedes.

Números de suerte: 24, 30, 47.

LIBRA

Tu vida se vuelve mucho más divertida bajo la influencia de la Luna Nueva, ya que tu mente estará sumamente creativa. Tu poder de palabra se intensifica. Mentira o verdad todos creerán ahora lo que digas. El amor toca a las puertas de tu corazón y si ya tienes pareja de seguro te gustará cantarle al oído canciones de amor.

Números de suerte: 29, 6, 21.

ESCORPIÓN

Lo que necesitas saber llegará rápidamente a tus oídos. Toma acción y no sigas esperando a que los comentarios mal intencionados crezcan en proporción. Analiza cuidadosamente cada una de tus amistades ya que no todas son de fiar. Es momento de decir la verdad y de limpiar tu vida de lo que no te conviene.

Números de suerte: 5, 22, 18.

SAGITARIO

En el hogar llevarás hoy la voz cantante, gracias a la energía de esta Luna nueva. Serás tú quien organice todo, desde las cuentas hasta las diversiones. Una figura femenina te aconseja sobre un asunto personal. Medita sobre sus palabras ya que te guiarán hacia la solución del problema que deseas resolver.

Números de suerte: 32, 10, 44.

CAPRICORNIO

La Luna Nueva derrama su energía favorablemente en todo lo que esté relacionado con los negocios o las ventas. Pon mayor interés en tu trabajo y comenzarás a ver los resultados inmediatos. Tu facilidad de palabra te llevará a ganar más dinero. Energías tendrás de sobra para llevar a cabo tus sueños.

Números de suerte: 49, 4, 10.

ACUARIO

Dirige la energía que la Luna Nueva te otorga para sobresalir en todo lo que sea ventas o estudios cortos. Tú tienes un gran potencial para salir adelante y si te lo propones, lo lograrás. Ahora lo dices, lo comunicas todo y entre otras cosas se te podrían colar intimidades que podrían indirectamente afectar a otras personas.

Números de suerte: 25, 3, 16.

PISCIS

La energía de esta Luna Nueva favorece ahora todo lo que sea viajes, contacto con el extranjero y también todo lo que tenga que ver con las leyes o abogados. No pierdas tu oportunidad de viajar y lánzate a la aventura. Nada de excusas ya que además de divertirte ganarás conocimiento. Únete a un grupo que compartan tus mismos intereses.

Números de suerte: 36, 25, 2.

