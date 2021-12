Walter Mercado: Horóscopos de hoy 23 de diciembre

Entérate de lo que te depara el destino este sábado 23 de diciembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Combate esa tendencia a creer que todo lo puedes y que todo lo sabes. Establécete en la realidad del aquí y el ahora. Toda decisión que tomes hoy jugará un papel importante en tu vida. Basta ya de ser tan obstinado. Lo que vayas a hacer hoy, hazlo con el corazón y sin mayores apuros.

Números de suerte: 28, 9, 11.

TAURO

El día de hoy no será el mejor para ponerte a discutir con tu familia sino todo lo contrario, es momento de unir esfuerzos y de actuar unidos para buscarle solución a los problemas que los puedan estar afectando. Muéstrate flexible, amoroso y comprensivo. Únete al espíritu festivo de estos días.

Números de suerte: 11, 28, 34.

GÉMINIS

Sirve de ejemplo a los que están a tu lado y haz exactamente aquello que tú tanto predicas y aconsejas a otros. No te conviertas en sombra de nadie y brilla con luz propia. No sigas en nombre del amor a quien no te valora ni te corresponde como te mereces, Géminis.

Números de suerte: 3, 28, 16.

CÁNCER

Tus deseos de embellecer tu ambiente se acentúan. Estarás sumamente creativo durante el día de hoy. Tu mente estará receptiva a toda idea no importa de dónde o de quien venga y le darás nueva vida. Tus deseos de embellecer tu ambiente se acentúan.

Números de suerte: 50, 13, 7.

LEO

Haz espacio en tu corazón (si estás en busca de pareja) para una persona que pronto llegará a tu vida llenándote de nuevas emociones y esperanzas. Canaliza tus inquietudes en nuevos proyectos, estudios o trabajo. No sigas pensando en imposibles ya que todo es posible para ti.

Números de suerte: 46, 2, 25.

VIRGO

Personas dinámicas y sobre todo productivas, compartirán tus mismos intereses y las mismas aportarán ideas muy positivas a tu vida. Estarás en mejor disposición de expresar lo que tú consideras es la verdad en relación a un asunto personal. Irás en busca de lo auténtico, lo real.

Números de suerte: 30, 27, 7.

LIBRA

Te proyectarás muy seguro, en control de tus emociones aun en momentos bien difíciles. Vas a desarrollar paciencia infinita porque tú sabes exactamente lo que quieres y estás dispuesto a esperar. Una persona mayor que tú te servirá de guía, de orientación. Tu trabajo se multiplica.

Números de suerte: 19, 22, 36.

ESCORPIÓN

Si quieres mantener tu paz mental no dejes las cosas para último momento. Salpica de misterio tu vida y hazte el o la difícil de conquistar si es que realmente quieres llegar al corazón de esa persona que tanto te interesa. Deja que sea la otra persona la que tome la iniciativa.

Números de suerte: 8, 10, 3.

SAGITARIO

Sentirás hoy una gran necesidad de ocuparte de llevar a cabo todo aquello que pueda embellecer tu medio ambiente y hacerlo más agradable, más íntimo. En tu lugar de trabajo te vas a dar con algunos contratiempos como tardanzas o malos entendidos entre tus compañeros de labores.

Números de suerte: 3, 10, 28.

CAPRICORNIO

Se impone tomar acción y comenzar a cambiar tu vida. Busca fortaleza emocional en la oración. Los problemas te rodean y podrías estar pensando que no tienes salida de los mismos. Muévete, busca nuevas alternativas para que puedas salir adelante. No te sientes a lamentarte.

Números de suerte: 15, 3, 44.

ACUARIO

Adelántate hasta donde te sea posible a tus deberes o responsabilidades. Se presentará una oportunidad de viajar, por lo que será sabio de tu parte ahorrar para que puedas disfrutar a tus anchas de ese viaje. Si quieres mantener tu paz mental, no dejes las cosas para último momento.

Números de suerte: 18, 9, 41.

PISCIS

No desatiendas tu futuro económico. Lo que siembres ahora te dará muy buenos frutos en un futuro cercano. Acepta con una sonrisa en tus labios los retos o los cambios que se presenten ante ti. Adáptate a lo que venga. Sácale provecho a tu buen sentido del humor y cultiva nuevas amistades.

Números de suerte: 22, 8, 40.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

