Walter Mercado: Horóscopos de hoy 23 de agosto

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 23 de agosto de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado

ARIES (20 de marzo - 18 de abril)

Lo relacionado a las finanzas sigue siendo de vital importancia para ti. Harás de todo y todo lo harás bien. Tu intuición jugará un papel muy importante en tus decisiones económicas. Se impone también que cuides de tu dieta aumentando el consumo de frutas, vegetales y sobre todo, agua.

Números de suerte: 10, 35, 6.

TAURO (19 de abril - 19 de mayo)

Lo relacionado con administración, política o contacto con el público está favorecido. Tendrás miles de ideas para multiplicar tus ingresos. Ve personalmente a pedir aquello que deseas. Incursionas en nuevos empleos o profesión y no habrá límite a lo que podrás lograr.

Números de suerte: 36, 3, 29.

GÉMINIS (20 de mayo - 19 de junio)

Regálate tiempo para distraerte y disfrutar de la vida en todos los aspectos. Sal de todo lo que te invalida o paraliza como ser humano. Aléjate de personas asfixiantes o dependientes. No intervengas en la vida de otros y deja que cada cual viva, ame y actúe según su propia conciencia.

Números de suerte: 2, 43, 50.

CÁNCER (20 de junio - 21 de julio)

Recupera la fe en ti mismo y lánzate en caminos nunca antes transitados por ti. Dinero te llagará por medio de sociedades o negocios. Te sentirás inspirado para crear, inventar, renovar y reparar lo roto de tu vida. Deja correr tu imaginación y dale luz verde a tus talentos.

Números de suerte: 7, 33, 48.

LEO (22 de julio - 21 de agosto)

Fuentes de nuevos ingresos se abren ante ti, si eres positivo. Pide con fe aquello que necesitas. Ahora te reinventas y tus talentos ocultos salen a la luz. Tu excelente labor será reconocida y bien remunerada. Todo trabajo con el público estará muy bien aspectado.

Números de suerte: 18, 1, 44.

VIRGO (22 de agosto - 21 de sept.)

Nuevas oportunidades de encontrar pareja para aquellos que no la tengan, no faltarán. No quieras forzar a otros a que actúen o piensen como tú. Pon en práctica lo que tú mismo predicas. Da espacio y libertad a todo lo que amas y se quedará a tu lado lo que realmente te convenga.

Números de suerte: 21, 5, 13.

LIBRA (22 de sept. - 22 de oct.)

Lo que no esperabas llega y llegará para traerte paz y estabilidad emocional. Notarás una transformación total en tu personalidad. Le darás ahora más importancia a lo espiritual que a lo material. No te dejarás deslumbrar por títulos, riquezas de quien solo aparenta lo que no es.

Números de suerte: 19, 4, 22.

ESCORPIÓN (23 de oct. - 20 de nov.)

Préstale atención a todo lo financiero. Mucho ojo al engaño, a la mentira y a la oferta tentadora que te podría hacer perder lo que más quieres o valoras en la vida. Terminarás aquello que en años anteriores empezaste con mucho ímpetu y luego abandonaste por falta de tiempo.

Números de suerte: 46, 32, 27.

SAGITARIO (21 de nov. - 20 de dic.)

Presta atención a los consejos de alguien que ha vivido más que tú. No permitas que vagos y aprovechados se recuesten de ti. Aplica técnicas de relajamiento para que puedas recuperar las energías perdidas. Ten presente que es mejor prevenir que tener que remediar.

Números de suerte: 11, 26, 15.

CAPRICORNIO (21 de dic. - 18 de ene.)

Acéptate y valórate. No temas perder un trabajo o un aumento de sueldo ya que algo o alguien mejor vendrá a suplantar lo perdido en tu vida. Serás como un magneto de atracción para muchos. Los que están en busca de pareja se llevarán sorpresas. Gente de tu ayer regresa a tu vida.

Números de suerte: 8, 30, 24.

ACUARIO (19 de ene. - 17 de feb.)

Si te lo propones podrás ahora lograr lo que creías imposible. Es tiempo de poner en práctica lo aprendido en la vida. Vence pensamientos de limitación y tu mundo económico mejorará. En el amor, los que estén en busca de una relación estable, el momento perfecto ha llegado.

Números de suerte: 39, 7, 14.

PISCIS (18 de feb. - 19 de marzo)

Tu vida social se enriquece con seres de mucha inspiración, ideas afines y compañeros dispuestos a darte la mano. No serás víctima de manipuladores, ni chantajistas. Tu intuición te guiará por el camino correcto. Sigue los dictados de tu corazón y no tendrás de qué lamentarte.

Números de suerte: 40, 12, 9.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

