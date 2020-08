Walter Mercado: Horóscopos de hoy 23 de agosto

Entérate de lo que te depara el destino este 23 de agosto de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

El Sol y la luna combinan su energía para resaltar tus talentos. Te encuentras muy dedicado al trabajo, poniendo énfasis en los detalles que harán todo un éxito aquello que realizas con amor y dedicación. Tu relación de pareja se dirige hacia algo más serio y comprometido. Tu afirmación de hoy: “Agradezco por mi prosperidad y abundancia”.

Números de suerte: 21, 48, 30.

TAURO

La energía planetaria enfatiza que seas aún más práctico y analítico. Todo lo llevas a dólares y centavos. Asuntos del corazón también están ligados a lo económico. Ves a la persona de interés como un socio en asuntos familiares y financieros. Piensa positivo. Todo saldrá bien. Tu afirmación de hoy: “Tengo fe en mí. Yo puedo”.

Números de suerte: 9, 40, 14.

GÉMINIS

A partir de hoy comenzarás a tratar a tus familiares de forma diferente. Recibirán el trato que merecen. Nada de ser complaciente y desinteresado con aquellos que no valoran todos tus esfuerzos. La energía del Sol te hace fuerte y desarrolla fe en ti mismo. Tu afirmación de hoy: “Nada afecta mi paz. Vivo el hoy, el ahora con optimismo”.

Números de suerte: 21, 48, 55.

CÁNCER

Tu momento de estudiar es ahora. Muchos cancerianos comenzarán cursos, especialidades y aumentarán sus conocimientos en busca de mejores oportunidades financieras. En el amor como en asuntos de la salud, deben de atenderse todo aquello que nos quita la paz ya que nos afecta el ánimo. Tu afirmación de hoy: “Yo soy feliz”.

Números de suerte: 7, 34, 51.

LEO

Tu periodo de recuperación económica ha comenzado. La energía de la luna y el Sol están favoreciendo tus finanzas. Invertir sabiamente te dará frutos a largo plazo. Cambios laborales te benefician. En el amor, sé flexible. Ábrete a disfrutar sin forzar nada. Tu afirmación de hoy: “Dejo ir todo aquello que no tengo control sobre ello”.

Números de suerte: 29, 5, 37.

VIRGO

Este domingo es muy especial para ti. El Sol y la luna te hacen pensar en tus planes futuros. Tomarás una decisión basada en la razón y no en los sentimientos. Te preguntas sobre aquello que te conviene y lo que te haría daño. Evita consultar tus dudas con personas fracasadas. Tu afirmación de hoy: “Escojo vivir a plenitud”.

Números de suerte: 9, 32, 11.

LIBRA

Todo lo que has sembrado en el pasado, sea bueno o no tan bueno, comienza a manifestarse para ti. Un antiguo trabajo te busca, necesita de tu experiencia y conocimientos. Otra oferta aparecerá también y tendrás que decidir. En el amor, has aprendido grandes lecciones que no repetirás. Tu afirmación de hoy: “Soy una persona con mucha suerte”.

Números de suerte: 40, 56, 29.

ESCORPIÓN

Te inclinas a seguir consejos muy prácticos de amistades o gente conocida, exitosa y de mucha experiencia. Ellos han triunfado y les place compartir el secreto de su éxito. tómalos como ejemplo a seguir. Evita caer en manos de gente tramposa, poco honesta, y esto aplica a las relaciones sentimentales. Tu afirmación de hoy: “Le digo adiós a mis problemas”.

Números de suerte: 34, 26, 17.

SAGITARIO

El universo te brinda eso que tanto deseas: trabajo, hogar, salud o amor. En lo profesional llegan grandes sorpresas, reconocimientos, ofertas. No dudes de tus talentos o habilidades. Tú eres el mejor en lo que amas hacer. Piensa antes de hablar o actuar, controla tus impulsos. Tu afirmación de hoy: “Dejo ir aquello que ya cumplió su función en mi vida”.

Números de suerte: 40, 36, 22.

CAPRICORNIO

Tu relación de pareja o con socios se ve tocada por la luna y el Sol. Este domingo exiges mucho de esa persona especial. Demandas atención y ayuda en todo lo que se refiere a trabajar en equipo o en cuidar el amor entre ustedes. Estableces reglas, límites. Tu afirmación de hoy: Estoy comprometido con mi éxito en todo lo que hago”.

Números de suerte: 5, 25, 28.

ACUARIO

Todo lo que pasa a tu alrededor te afecta como la pandemia, la política, las condiciones laborales, y necesitas cuidar de tu paz mental. Se impone que delegues responsabilidades. Divide tu tiempo sabiamente. En el amor se acerca un cambio drástico y ya tú estás preparado para afrontarlo. Tu afirmación de hoy: “Mis bendiciones se multiplican cada día”.

Números de suerte: 8, 45, 11.

PISCIS

Te sientes aventurero, travieso, con deseos de portarte “mal” y es que deseas divertirte y salir de lo rutinario. Este día es para disfrutarlo. Los planetas te inclinan a romper con reglas o hábitos arcaicos. En el amor, exiges que te valoren. Tu afirmación de hoy: “Soy amor, paz, abundancia y prosperidad”.

Números de suerte: 32, 14, 39.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

