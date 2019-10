Walter Mercado: Horóscopos de hoy 22 de octubre

Walter Mercado: Horóscopos de hoy 22de octubre

¡Entérate de lo que te depara el destino este martes 22 de octubre de 2019! Checa las predicciones y hasta tu número de la suerte.

Aries

Te verás unido a organizaciones ya sean esotéricas, espirituales o políticas. Sabrás exactamente quien es tu enemigo oculto, o quien te atrasa o afecta, aunque diga quererte. Buenos sentimientos hacia la vida y hacia todo nacerán en ti. Harás de buen samaritano para muchos.

Números de suerte: 12, 30, 8.

Tauro

Es tiempo de conquistar nuevos horizontes. Todo lo que sueñes, todo lo que ambiciones lo lograrás si tienes fe en Dios, en ti y en la estrella de tu destino. Tanto tu profesión como tu situación económica se exaltan. Te harás pagar caro, te valoras más y exigirás respeto profesional.

Números de suerte: 13, 9, 15.

Géminis

Descubrirás secretos y aspectos ocultos de tu existencia. No confíes en tu memoria y escribe lo realmente importante para ti. No te comprometas a lo que no puedes cumplir. Ni hables, ni comentes de otro ser humano y si lo haces que sea para exaltar sus buenas cualidades.

Números de suerte: 11, 24, 13.

Cáncer

Tu actitud mental será sumamente positiva por lo que te sentirás muy bien, tanto física como emocionalmente, Cáncer. La energía planetaria incrementa ahora tus deseos de libertad. Todo te llevará a cortar lazos con el pasado y con seres que te controlaban o te manipulaban.

Números de suerte: 8, 23, 45.

Leo

Mucho cuidado con alguien que entrará en tu intimidad y podrá hacerte perder lo ganado. Sacarás de tu vida a alguien que te dejó tristes recuerdos y tendrás pruebas de la protección de un ser que te quiso mucho. Tus sacrificios personales por amor o por familia se verán recompensados.

Números de suerte: 17, 15, 1.

Virgo

Escogerás cuidadosamente a tus amistades. Ahora balancearás mejor tu vida. Tu interés por el ocultismo crecerá enormemente. En tus sueños recibirás mensajes y orientaciones. Todo te ayudará para que asumas una posición de mando, de jefe, de líder en tu entorno personal.

Números de suerte: 3, 5, 18.

Libra

Manías, traumas y obsesiones desaparecerán de tu mente. Ahora se te dará lo que siempre habías anhelado. La fe retornará a tu vida. Tu vida personal experimentará una transformación. Algo que quedó inconcluso en tu pasado se repetirá para que lo puedas solucionar.

Números de suerte: 8, 10, 4.

Escorpión

Mantente alejado de toda discusión en tu hogar. Ayuda, pero sin destruirte. Todo pasa, pero tú eres muy importante para exponerte a lo negativo. Trabajarás incansablemente, pero gozarás intensamente de lo que la vida te ofrece. Experimentarás mejoras económicas.

Números de suerte: 9, 18, 41.

Sagitario

Algo de herencia o de dinero no ganado por ti llegará a tus manos. Tendrás mayor vitalidad y mejor salud. Tu corazón y tu mente estarán enfocados en tu hogar y tu familia. Podrás ser la luz y el sustento de ellos, pero no te excedas, porque podrían abusar de tu nobleza.

Números de suerte: 26, 19, 20.

Capricornio

Conocerás nuevos e interesantes amigos, algunos tan pocos convencionales como tú. Te recuperas de todas las tragedias del ayer. Tus excelentes dotes para la comunicación se verán exaltados, lo que te ayudará grandemente tanto en tu sector del trabajo como en tu círculo familiar.

Números de suerte: 4, 7, 12.

Acuario

Lo restrictivo y trazado caminará a partir de hoy. No te agotes ni hagas lo contraindicado para ti. Todo cambio profesional te conviene. Serás médium o vehículo de comunicaciones psíquicas o extrasensoriales. Resolverás misterios y de lo oculto te llegará tu saber y poder.

Números de suerte: 10, 26, 21.

Piscis

Tendrás oportunidad de establecerte e independizarte y lograr lo que te fue negado. Aprenderás a decir que sí a lo que el destino tiene para ti. Te envolverás en algo nuevo y maravilloso Gozarás de la confianza de otros y esto ayudará a tu seguridad financiera y a tu valor personal.

Números de suerte: 21, 14, 13.

