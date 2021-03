Walter Mercado: Horóscopos de hoy 22 de marzo

Entérate de lo que te depara el destino este 22 de marzo de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Cuida de tu salud en general ya que se impone mantenerte en forma. No permitas que tus nervios te traicionen, mantente en control. Presta atención a tu salud mental. No te satures ni de trabajo ni de preocupaciones. Una cosa a la vez, sin prisa y la vida te será más placentera.

Números de suerte: 21, 8, 19.

TAURO

GÉMINIS

Está muy cerca el momento en que podrás poner en claro tus dudas y disfrutar de paz mental. Muchas cosas por las cuales te preocupas carecen de fundamento. No todo lo que te han contado es cierto. No juzgues a los demás por la opinión de otras personas. El tiempo será tu mejor aliado.

Números de suerte: 4, 13, 5.

CÁNCER

Organízate con tiempo si tienes planes de viajar. No te confíes en que todo el mundo hará su labor como tiene que ser. Da tú el primer paso en aquello que podría afectarte tanto negativa como positivamente. Ataca a tiempo todo problema. No permitas que tus preocupaciones se acumulen.

Números de suerte: 5, 18, 44.

LEO

Sigue adelante con todo plan de viaje o vacaciones ya que te hará mucho bien. Ponte al día con aquellos familiares que se encuentran lejos de ti. No te envuelvas tanto en tus asuntos de trabajo hasta el punto de olvidar de vivir. Es tiempo de hacer un alto en tu agitada agenda y respirar aire puro.

Números de suerte: 15, 9, 1.

VIRGO

No continúes echándote encima tanto trabajo y delega en otros las tareas, especialmente las del hogar. Separa un día en la semana para irte de compras o distraerte en lo que sea que te haga feliz. Se impone bajar tus niveles de tensión o tu salud se afectará y tú mejor que nadie lo sabe.

Números de suerte: 51, 19, 3.

LIBRA

Aprovecha esta semana que apenas comienza y tu tiempo libre para decorar tu hogar, lleva a cabo un viaje corto, visita algún lugar exótico, lee un libro, prueba algo nuevo. Manifiesta toda esa creatividad que te caracteriza. No está en tu naturaleza concentrar tu energía en una sola cosa.

Números de suerte: 29, 2, 16.

ESCORPIÓN

Manifiesta tu genialidad por medio de las artes. Pon a correr tu imaginación y llegarás lejos. Éxitos y glorias esperan por ti. Lánzate sin miedo alguno a explorar en otros terrenos. Tú tienes muchas razones por las cuales sentirte feliz. No insistas en lo negativo y ábrete a lo positivo.

Números de suerte: 40, 4, 17.

SAGITARIO

Estás ahora en las de atraer el dinero a tu vida y así será. Aquello en lo que creas, en lo que pongas tu fe, se te dará. Presta mayor atención a tus sueños, ya que los mismos te revelarán lo que deseas saber. Cumple con lo prometido, no rompas tus promesas o saldrás perjudicado.

Números de suerte: 13, 46, 2.

CAPRICORNIO

Te encuentras en un periodo de cambios que a su vez marcarán de una manera especial tu vida. Enfatiza en lo natural. Busca la compañía de tus seres queridos, de aquellos que siempre han dicho presente en tu vida. La música, el arte en todas sus manifestaciones llamará tu atención.

Números de suerte: 5, 33, 1.

ACUARIO

El horóscopo te pide abrir bien los ojos para que no te compliques la vida. Aléjate de esa persona neurótica que nada positivo aporta a tu vida. Sé claro en lo que deseas expresar. Se impone que te entiendan bien, aunque no les agrade lo que tienes que decir, o te envolverás en algo que no te corresponde a ti hacer.

Números de suerte: 10, 21, 8.

PISCIS

Controla tus impulsos pues tú eres un ser muy apasionado y esta pasión por lo nuevo e innovador podría llevarte a gastar más de lo que debes o puedes. Los planetas te impulsan a buscar en lo nuevo por lo que todo aquello que sea tecnología avanzada llamará poderosamente tu atención.

Números de suerte: 1, 20, 4.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

