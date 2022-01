Walter Mercado: Horóscopos de hoy 22 de enero del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 22 de enero del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Confía en las palabras de alguien que labora muy cerca de ti pero no olvides que tus sentimientos deben ser validados. Una decisión algo delicada en relación a un asunto sentimental deberá ser analizada detalladamente para que puedas decidir correctamente lo que más te conviene.

Números de suerte: 33, 12, 43.

TAURO

Tus buenas intenciones serán agradecidas. Mantén tu mente abierta y sobre todo objetiva ante una situación algo poco común que se presentará hoy. Tus consejos e ideas serán de gran ayuda, pero todo depende de lo que la otra persona pueda asimilar o entender.

Números de suerte: 9, 50, 18.

GÉMINIS

Tu mente estará clara para resolver todo problema que se pueda presentar. Sabrás quienes son los que verdaderamente te quieren. Tomas control de tus emociones pensando más racionalmente. Una persona de un signo de tierra (Tauro, Virgo o Capricornio) te mantendrá en contacto con la realidad.

Números de suerte: 11, 27, 39.

CÁNCER

Mantente física y mentalmente activo. No permitas que la rutina te domine o te absorba las energías. Es tiempo de poner en acción tus planes, ideas o proyectos. Ve en busca de la compañía de personas organizadas, seguras de sí mismas y contágiate con su energía. Controla todo tipo de fanatismo.

Números de suerte: 8, 33, 2.

LEO

No desatiendas tu mundo espiritual. Ten presente que lo que vive en tu alma se refleja en tu exterior. Fortalece tu espíritu por medio de la meditación, la lectura y la ayuda que le puedas brindar a otros. Disfrutarás de la compañía de alguien que compartirá tus mismas necesidades espirituales.

Números de suerte: 11, 19, 41.

VIRGO

Tu naturaleza psíquica, sensible, te hará captar todo lo que pueda estar ocurriendo a tu alrededor. Se presentan problemas, pero tendrás la habilidad de poderte retirar a tiempo de situaciones difíciles en donde podría ponerse en juego la amistad de personas que tú aprecias.

Números de suerte: 25, 4, 8.

LIBRA

Satúrate de valor, de energía. Fortalece la confianza en ti mismo. Únete con aquellas personas que te consideran y que saben apreciar lo que tú sabes hacer mejor. Construye tu propia autoestima dándote el mérito que te mereces por los logros y triunfos que has obtenido hasta el presente.

Números de suerte: 17, 10, 8.

ESCORPIÓN

Tu espíritu independiente muchas veces te mantiene alejado de personas o relaciones que podrían aportar cosas positivas a tu vida. La atención se enfoca en tus relaciones sentimentales. Es momento de establecer relaciones más profundas y perdurables. Busca estabilizarte emocionalmente.

Números de suerte: 29, 24, 16.

SAGITARIO

Te encontrarás en una posición prestigiosa e importante en relación a tu trabajo o profesión. Gozarás de reconocimientos. El momento es ideal para llevar a cabo un despliegue de todos tus talentos. No temas a la crítica ya que solo se critica aquello que no puede ser ignorado.

Números de suerte: 15, 20, 6.

CAPRICORNIO

No alimentes por pena la amistad de alguien que no te conviene. Se impone alejarte de personas neuróticas, negativas y cargadas de problemas. No quieras ser tú el paño de lágrimas de todo el que se te acerque ya que terminarás recogiendo energía negativa que no necesitas.

Números de suerte: 3, 33, 1.

ACUARIO

No permitas que tus buenas intenciones sean malinterpretadas por aquellas personas que se creen superiores. Date a conocer como individuo, con talentos, ideas y deseos diferentes, distintos a los demás. Expresa tu individualidad. No imites, ni continúes haciendo lo que otros te ordenan.

Números de suerte: 4, 49, 6.

PISCIS

Ser honesto jugará un papel muy importante para ti durante el día de hoy. Libera la batalla esa que llevas por dentro. Sé franco y expresa tu verdad. No sigas cargando con cruces ajenas que no te pertenecen. Acuérdate de lo que te prometiste y cumple contigo primero que nadie.

Números de suerte: 2, 45, 29.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

