Walter Mercado: Horóscopos de hoy 22 de abril del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 22 de abril del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Tú necesitas buscar ahora algo que te estimule, que avive la llama de tu imaginación para que puedas dar el máximo en todo. Te quedan muchas cosas pendientes, tanto en tu trabajo como en tu hogar. Domina el cansancio antes de que éste te domine a ti. Tu solución está en romper con la rutina.

Números de suerte: 22, 12, 6.

TAURO

Termina todo proyecto inconcluso ya que los mismos podrían dejarte buenas ganancias. No dejes nada a medias o incurrirás en gastos mayores. Pon atención a tus finanzas y aprovecha para ponerte al día en tus archivos, examinar tu presupuesto y ver de qué manera puedes ahorrar.

Números de suerte: 36, 44, 26.

GÉMINIS

Podrías estar pasando por momentos difíciles, pero a ti nada te derrumba. Tú posees una fortaleza espiritual que muchos envidian. Tu inteligencia natural te guía a salir airoso de toda situación por difícil que la misma sea. Tú eres de aquellos que le encuentran el lado positivo a todo.

Números de suerte: 37, 14, 9.

CÁNCER

No dudes de lo que eres capaz. No permitas que la indecisión se apodere de tu mente. La seguridad que estás buscando llega. Satúrate de pensamientos positivos. En ti se encuentra todo el poder del mundo para triunfar ya que tú eres un ser inteligente, eres creación de Dios.

Números de suerte: 20, 50, 30.

LEO

Disfrutarás de las ocurrencias de tu pareja. Si la persona que está contigo te escucha, todo le irá mejor, ya que serás amuleto de buena suerte. Brillas con luz propia. Aprovecha para organizar o llevar a cabo eventos sociales, ya que irradiarás una magia especial para hacer que todos se diviertan.

Números de suerte: 8, 15, 3.

VIRGO

Atrévete a ser feliz, te lo mereces, Virgo. Permiten que otros te admiren y te amen. La inseguridad y la timidez serán los responsables ahora de tus fracasos amorosos. Acércate a esa persona que tanto te interesa y exprésale sin miedo alguno tus sentimientos.

Números de suerte: 35, 9, 17.

LIBRA

Tendrás la habilidad de dirigir y mandar. Conflictos con una persona muy cercana a ti, crearán serios problemas dentro de tu círculo familiar en el día de hoy. Analiza detenidamente esa situación para que puedas resolverla inteligentemente y en beneficio de todos.

Números de suerte: 5, 10, 8.

ESCORPIÓN

Disfruta del calor de tu hogar junto a los tuyos. Discusiones sobre política o religión deben ser eliminadas por completo. Estarás cuidándote exageradamente de no cometer errores. No te pongas encima tanta presión ya que no te conviene, especialmente por tu salud mental.

Números de suerte: 11, 3, 44.

SAGITARIO

El día de hoy será tranquilo, no importa lo que estés haciendo. De ti dependerá ponerle un poco de acción para que las horas pasen rápido y puedas disfrutar de tu tiempo libre. Las horas de la noche serán románticas y divertidas. Tu vida amorosa se estimula.

Números de suerte: 7, 42, 11.

CAPRICORNIO

Es tiempo de organizar tus pensamientos y definir tus metas. Podrás laborar con tu familia sin que te afecten o manipulen. Concéntrate en encontrar respuestas sobre el porqué de tus acciones. Busca desenvolverte en aquello que realmente deseas y que te causa satisfacción personal.

Números de suerte: 21, 42, 19.

ACUARIO

El dinero no será problemas ahora en tu vida, más bien motivo de celebración. En asuntos de amor todo esfuerzo resultará inútil en el día de hoy. Aquello que deseas requerirá de mucha paciencia de tu parte. Descansa, relájate, tómate unas cortas vacaciones de todo y de todos.

Números de suerte: 18, 1, 4.

PISCIS

Todo intercambio de palabras resultará muy productivo. Resolverás conflictos con tu familia y se te darán nuevas oportunidades de progresar en tu trabajo. Es tiempo de hacer un inventario de tu vida. Se impone que pongas en orden tus ideas y que aclares tus objetivos o expectativas.

Números de suerte: 31, 50, 27.

