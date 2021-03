Walter Mercado: Horóscopos de hoy 21 de marzo

Entérate de lo que te depara el destino este 21 de marzo de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Venus, el planeta del amor y la belleza, visita tu signo a partir de hoy. Te sientes lleno de hermosos sentimientos, enamorado, radiante, encantador y también con mucha suerte y prosperidad. Venus es también el planeta del dinero. Momento ideal para unirte más a tu pareja. Tu afirmación de hoy:

“Vivo en amor, prosperidad y salud”.

Números de suerte: 4, 7, 43.

TAURO

A partir de este domingo se comienzan a poner en orden asuntos importantes que has dejado desatendidos. Los temas del amor como también económicos son claves para que puedas sentirte bien. Recibes un dinero no esperado. En el amor, alguien no te olvida y desea regresar a ti. Tu afirmación de hoy:

“Vivo bajo el amparo del Altísimo. Estoy a salvo”.

Números de suerte: 41, 50. 6.

GÉMINIS

Tu vida social se agita a partir de este domingo. Venus te impulsa a hacer nuevas amistades, alegres y divertidas. Si estás soltero, te espera un romance muy especial bajo esta influencia. Buen momento para poner en práctica lo aprendido en asuntos económicos. Ahorra, Géminis. Tu afirmación de hoy:

“Cada día me siento más feliz y agradecido por todo lo que tengo y soy”.

Números de suerte: 14, 28, 33.

CÁNCER

Tu momento de gloria y reconocimientos llega. Venus, a partir de hoy y junto a la energía planetaria que te rodea, favorece tu vida profesional, laboral y empresarial. Aquellos que son estudiantes también reciben honores o premios por su gran esfuerzo y buen trabajo. El amor se encuentra en tu lugar de trabajo, si estás soltero. Los unidos, eviten caer en tentación. Tu afirmación de hoy:

“Soy el mejor”.

Números de suerte: 8, 54, 19.

LEO

Tu interés por salir de la rutina, visitar lugares lejanos, distraer tu mente, se acentúa a partir de hoy. Venus te abre a oportunidades de aventurarte y tratar experiencias nuevas solo o con la persona especial. Te unes a tus seres queridos. Dinero no te falta. Practicas el dar mucho, mucho amor y te abres a recibir mucho amor también. Tu afirmación de hoy:

“Vivo lleno de paz y de amor”.

Números de suerte: 2, 34, 15.

VIRGO

Venus te abre a disfrutar de la magia, el embrujo del amor. Virgo se siente muy pasional, erótico, sensual, como mucho amor para dar. Te inclinas a compartir momentos únicos con tu ser especial. Hoy es un día ideal para comenzar a darle más amor y pasión a tu vida. Tu afirmación de hoy:

“Me siento el ser más atractivo que existe”.

Números de suerte: 4, 29, 11.

LIBRA

Venus, tu regente, en tu casa del amor garantiza buenas relaciones con tu pareja, socios y con las personas que son importantes para ti. Momento ideal para unirte en matrimonio o hacer negocios. Si estás soltero, déjate ver, acepta invitaciones, únete a un grupo, practica un deporte, conocerás a una persona muy especial para ti. Tu afirmación de hoy:

“Decreto un puro y verdadero amor para mí”.

Números de suerte: “6, 38, 21”.

ESCORPIÓN

Este domingo marca el comienzo de una transformación en ti, tanto física como emocionalmente. Venus te inclina a embellecerte, a cuidar de tu figura, de tu salud. También cuidas de tu corazón para evitar que sea herido o lastimado. Te encuentras en un proceso de sanación total. Tu afirmación de hoy:

“Alimento mi amor propio y cuido de mi ser. Me amo mucho”.

Números de suerte: 11, 40, 51.

SAGITARIO

Mucho romance para los sagitarianos pasionales, activos y muy aventureros. Venus favorece la abundancia. Vives momentos muy divertidos junto a personas muy afines a ti. Momento perfecto para darte gusto y disfrutar (con moderación) de los placeres de la vida. Disfruta, Sagitario. Tu afirmación de hoy:

“Mientras más doy amor, más amor recibo”.

Números de suerte: 17, 41, 39.

CAPRICORNIO

Mucho amor en tu hogar y entre los miembros de tu familia. Venus anuncia más unión, mejor relación y comunicación entre ustedes. Los lazos de sangre te llaman y sabes que siempre serán fieles a ti. La palabra “sacrificio” no va, amor sí. Venus favorece el que embellezcas tu hogar o compres una propiedad. Tu afirmación de hoy:

“Soy una persona bendecida por Dios”.

Números de suerte: 3, 48, 14.

ACUARIO

El horóscopo indica que debes usar este domingo para dejar salir tu creatividad. Venus te llena de su energía para que tus talentos artísticos se resalten. Amas tu originalidad, valora tu trabajo y tus talentos y triunfarás. En el amor se aproximan muy buenos tiempos. Sabrás cuanto te ama tu ser especial. Tu afirmación de hoy:

“Confío en mis talentos y habilidades”.

Números de suerte: 14, 28, 4.

PISCIS

Tu segunda casa solar se llena de suerte para atraer el dinero y la buena fortuna. Venus te inclina a ganar dinero, a multiplicar tus ingresos, a buscar la estabilidad financiera que deseas. Toda compra y venta de propiedades, renta, préstamos, solicitudes financieras, están bien aspectadas. Tu afirmación de hoy:

“Soy un ser con suerte para el dinero y para el amor”.

Números de suerte: 1, 50, 9.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

