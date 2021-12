Walter Mercado: Horóscopos de hoy 21 de diciembre

Entérate de lo que te depara el destino este sábado 21 de diciembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Tus deseos de aprender más sobre toda materia que llame tu atención se enfatizan. Nuevos estudios están en agenda para ti. Ahora no hay quien te detenga. Buscas superarte y lo vas a lograr ya que tienes la energía del Sol de tu parte. Infórmate, busca, encuentra que el éxito te espera.

Números de Suerte: 14, 2, 34.

TAURO

Con el Sol ahora entrando en tu novena casa del Zodiaco, la que rige los viajes, te encuentras en una posición muy agraciada para viajar. El momento que esperabas es ahora. Pon en acción tus planes. No aceptes un no por respuesta si alguien no está de acuerdo. Diviértete, disfruta de la vida.

Números de Suerte: 6, 47, 15.

GÉMINIS

Lo oculto sale a la luz ya que la poderosa energía del Sol pondrá al descubierto hasta aquello que tú desconocías en tu vida. Es tiempo de limpieza tanto a nivel material como espiritual. Se imponen nuevos comienzos y con más fortaleza emocional que nunca antes. Todo será posible.

Números de Suerte: 9, 28, 8.

CÁNCER

El Sol trae justicia, balance y armonía a tu vida. Las relaciones bien sean de trabajo o sentimentales serán más armoniosas. Todo proyecto en conjunto, especialmente con la persona amada, promete ser exitoso. Es tiempo de compartir, así como también de compromiso, unión o boda.

Números de Suerte: 15, 7, 31.

LEO

Te podrías haber visto afectado por la pandemia u otros achaques de salud, pero tú eres de los que no se rinde y saliste adelante. Ahora te toca mantenerte en forma y saludable. Con El Sol en tu casa de la salud, no tendrás de qué quejarte y de tener algún problema, te recuperarás antes de lo esperado.

Números de Suerte: 46, 17, 38.

VIRGO

El Sol llena de luz y alegría tu vida. Personas jóvenes, alegres, niños activos, saludables e inteligentes te contagian su entusiasmo. No tomarás en serio las bromas que puedan hacerte otros con mala intención. Todo te resbalará ya que no dejarás que nada ni nadie empañe tu espíritu festivo.

Números de Suerte: 10, 33, 12.

LIBRA

Familia, hogar se llenan de energía positiva gracias a la buena influencia del Sol en tu casa cuarta. Trabajarás en unión con otros y este trabajo en conjunto será muy gratificante. Excelente periodo para compartir tanto en familia como con tus buenas amistades y practicar las artes culinarias.

Números de Suerte: 25, 43, 4.

ESCORPIÓN

Tener una buena conversación con alguien de tu agrado será algo muy placentero para ti. Es tiempo de envolverte en actividades en donde puedas exponer tu punto de vista sobre temas actuales y escuchar atentamente lo que otros tienen que opinar. Todo intercambio de ideas resultará exitoso.

Números de suerte: 20, 7, 18.

SAGITARIO

Tu casa del dinero y la fortuna se ilumina con la presencia de Sol. Surgirán nuevas oportunidades para aumentar tus ingresos. Sabrás en cómo y dónde invertirlo para que te deje buenos dividendos. Organizarte y ponerte al día en tus cuentas es algo en que pondrás más atención.

Números de suerte: 30, 13, 5.

CAPRICORNIO

Felicidades, Capricornio. Le das hoy la bienvenida al Sol, que entra en tu primera casa del Zodiaco, resaltando todos tus encantos y exponiendo tu gran personalidad. Te tocó ahora el turno de brillar como toda una estrella en el firmamento. Gente alegre y positiva alegrarán tu día.

Números de suerte: 11, 24, 16.

ACUARIO

La energía del Sol despierta tu lado caritativo. Estarás en las de envolverte en todo tipo de actividad donde puedas de alguna manera beneficiar a los más necesitados. Esta época navideña es excelente para llevar alegría a otros en especial los niños y las personas envejecientes.

Números de suerte: 48, 27, 32.

PISCIS

Tu vida social que se afectó por la pandemia, comienza a rehacerse poco a poco y podrás disfrutar de un grupo selecto de amistades y familia que lograrán, igual que el Sol, iluminar tu vida. La alegría se hace presente y no necesariamente por dinero sino por la cantidad de amor que das y recibes.

Números de Suerte: 6, 11, 29.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

