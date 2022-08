Walter Mercado: Horóscopos de hoy 21 de agosto del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este domingo 21 de agosto del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

La energía planetaria de este domingo te vuelve muy sensible ante la conducta y la opinión que otros familiares tienen hacia tu persona. Ellos ven lo que tú no quieres ver ni enfrentar. Las personas que más te quieren desean que seas feliz, te dan consejos y lecciones de amor. Queda de ti en hacerles caso. Tu afirmación de hoy: “Escucho a quienes realmente me aman”.

Números de suerte: 6, 4, 19.

TAURO

Gastos imprevistos como antojos innecesarios afectan tu bolsillo. El dinero se te va como el agua entre los dedos. Se impone que controles el impulso de gastar desmedidamente. En el amor, evita mostrar un sentimiento distinto al que sientes, sé genuino. Expresa lo que sientes y como te sientes. Tu afirmación de hoy: “La verdad me hace libre”.

Números de suerte: 8, 49, 21.

GÉMINIS

La energía de la luna en tu signo la mayoría del día. Has estado un poco sensible ante situaciones que están fuera de tu control. Fluye, Géminis. Tu actitud, un tanto controladora resulta ser para muchos asfixiante y se alejan de ti. El sol favorece el que puedas comunicarte con efectividad. Tu afirmación de hoy: “Me adapto a los cambios con facilidad”.

Números de suerte: 31, 40, 47.

CÁNCER

Esta noche la luna cambia a tu signo y se siente una energía agradable, liviana. Te identificas con lo divino, con la madre naturaleza. Sientes el poder de manifestar todo aquello que deseas crear en tu vida. Renuncia a situaciones desagradables y a personas tóxicas. Tu afirmación de hoy: “Yo soy como la Luna que refleja la luz del Sol”.

Números de suerte: 6, 44, 19.

LEO

El Sol continúa brindándote alegrías. Aprovecha esta energía para cambiar la vibración de tu ser y elevarla a una más poderosa, libre de miedos y cargas del pasado. Ábrete a vivir un futuro lleno de paz y amor. Cuida tus pensamientos. Sé positivo. Tu afirmación de hoy: “Me abro a recibir bendiciones de mis seres de luz y guías espirituales”.

Números de suerte: 40, 36, 10.

VIRGO

Continúas cosechando lo hecho y dicho en tu pasado. Todo tiene solución, todo es pasajero. Depende de ti el superarlo y aprender las lecciones. Tu presente es el que cuenta. El hoy y el ahora marca tu futuro. Pregúntate, ¿qué cambios debo hacer y qué nuevos caminos debo seguir? Tu afirmación de hoy: “Renuncio a sentirme infeliz. Soy un ser bendecido”.

Números de suerte: 52, 48, 11.

LIBRA

Amigos del ayer se han acercado a ti con mucho amor. Te sientes bendecido por haber dejado una huella tan especial en cada uno de ellos. El Sol y la Luna te inclinan a continuar atados a esas personas con quienes fuiste muy feliz y a alejarte de quienes mostraron ser incompatibles contigo. Sé selectivo. Tu afirmación de hoy: “Me uno a personas valiosas”.

Números de suerte: 21, 36, 2.

ESCORPIÓN

El destino te ha enfrentado a grandes verdades. Amistades, parejas y familia te han dado la espalda con o sin razón alguna. Ha llegado el momento de depender solo de ti y de demostrar que tú puedes superar y vencer todo obstáculo. Nada puede vencerte. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser imparable”.

Números de suerte: 44, 2, 31.

SAGITARIO

Tu plan de vida ha tomado importancia. Sabes que tienes el control total. La luna altera la conducta de tu pareja o socio. Paciencia. Los cambios personales alteran a las personas a nuestro alrededor. Ya no eres el mismo y eso asusta a quienes trataron de manipularte. Tu afirmación de hoy: “Soy el capitán de mi vida y yo decido a donde ir”.

Números de suerte: 6, 47, 28.

CAPRICORNIO

La energía de la luna te lleva a meditar sobre tu vida amorosa. Analizarás todo lo que has deseado vivir en el amor, la pareja perfecta o del hogar que siempre has soñado. Estás a tiempo, nunca es tarde para hacer los sueños realidad, para hacer los cambios y luchar por lo que mereces vivir. Eres muy valioso para regalarte a quien no te valora. Tu afirmación de hoy: “Soy muy valioso”.

Números de suerte: 2, 44, 53.

ACUARIO

El Sol continúa favoreciendo tu relación con la pareja o socio. Se llegan a acuerdos importantes. Ven la relación en pareja tal y como es. ¿La aceptas o la sueltas? La luna sacude el sentido de culpa y otros sentimientos tóxicos que debes superar. Busca ser feliz. Tu afirmación de hoy: “Me amo mucho y cuido de mí”.

Números de suerte: 20, 22, 18.

PISCIS

Recibe con los brazos abiertos las bendiciones que llegan a ti. Sé agradecido. Enfócate en lo positivo y no en lo negativo que ocurre en tu presente. Dale importancia a lo que tienes y no a lo que te falta. Aprende a atraer amor, prosperidad y salud a tu vida. Tu afirmación de hoy: “Soy un imán para el amor, el dinero y la salud”.

Números de suerte: 6, 9, 39.

