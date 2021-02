Walter Mercado: Horóscopos de hoy 20 de febrero

Entérate de lo que te depara el destino este 20 de febrero de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti, aquí en La Verdad Noticias!

ARIES

Ponte en acción y no dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Dejar las cosas para más tarde, podría crear el caos especialmente si hay otras personas envueltas. Procura la unión familiar en todo momento. No desatiendas aquello que tanto trabajo te ha costado lograr.

Números de suerte: 13, 32, 20.

TAURO

Te enfrentarás ahora con demoras, retrasos, esperas en las largas filas y estarás muy corto de paciencia. También vas a estar muy susceptible a las críticas de los demás. Si te sientes incómodo o te molesta algo de alguien, no trates de resolverlo con agravios, mejor te alejas de la situación.

Números de suerte: 2, 7, 19.

GÉMINIS

Te saturas de energía positiva y tu alegría será contagiosa. No importa el trabajo o profesión que tengas se presentan proyectos que de alguna manera tienen que ver con el arte, la decoración o relaciones públicas. Aquellos que busquen el amor, se sentirán atraídos a personas sensibles y cariñosas.

Números de suerte: 22, 15, 25.

CÁNCER

No dejes nada a medias y termina lo prometido. Quieres hacer muchas cosas a la vez y al dirigir tu energía hacia muchas direcciones no logras terminar nada. Una cosa a la vez. Buscar ayuda, consejo o apoyo no te hace débil, al contrario, es de sabios. Al final recibirás tu recompensa.

Números de suerte: 1, 12, 19.

LEO

La energía planetaria te lleva a compartir con seres muy especiales que enriquecerán tu vida con mucho amor. Sigue adelante con esos planes de renovar o cambiar tu hogar. Tú eres un ser muy especial y espiritual y de seguro crearás un ambiente donde se respire paz.

Números de suerte: 2, 18, 30.

VIRGO

Delega responsabilidades. Ahora más que nunca tienes que tener en cuenta el interés de las personas con quien trabajas o compartes tu diario vivir. El querer imponer tu voluntad por encima de ellos hace que estos no quieran cooperar contigo. Reconoce tus límites y lo bueno que tienen que aportar los demás.

Números de suerte: 10, 11, 23.

LIBRA

Este será un fin de semana muy activo y de muchos cambios sorpresivos. Muchos buscan disfrutar de un nuevo hogar, mientras que otros planean en tomar nuevos cursos educativos o para especializarse en lo que ya están haciendo. Recuerda sacar tiempo para relajarte y descansar.

Números de suerte: 1, 8, 3.

ESCORPIÓN

Cambia tu rutina y modernízate. Comparte información con aquellos que puedan abrirte nuevos caminos para evolucionar como ser humano. Si estás casado, aprovecha para unirte más a tu pareja o para arreglar aquello que los esté separando. Muchas veces cediendo se gana.

Números de suerte: 15, 17, 25.

SAGITARIO

Sal y diviértete. Haz de este fin de semana uno especial. Quedarte en tu casa pensando en lo que no pudo ser no te hace nada bien. Ponte en contacto con tus amigos, únete a los planes de la familia. Ponte al día en todo, para que puedas destacarte, ponerle tu toque especial a todo lo que hagas.

Números de suerte: 21, 20, 16.

CAPRICORNIO

Tu vida se estabiliza porque así tú lo quieres y lo necesitas. Tus metas están claras y sabrás cómo llegar a alcanzar las mismas. Con las experiencias vividas sabrás protegerte de gente aprovechada y manipuladora. No dejes que te estropeen los ratos maravillosos que pases con tu familia.

Números de suerte: 1, 10, 24.

ACUARIO

El horóscopo asegura que creatividad se exalta y tu necesidad de hacer algo diferente es grande. Te aburrirás fácilmente y si no encuentras qué hacer y esto te hace sentir irritado e inconforme. Es importante que seas flexible en el momento que tengas que compartir con los demás. Delega responsabilidades, te conviene.

Números de suerte: 7, 11, 25.

PISCIS

Es momento de disfrutar de la vida sin limitaciones que estropeen la felicidad que las experiencias te puedan ofrecer. Proponte triunfar sobre lo que te limita. No importa las condiciones o limitaciones que puedas tener, siempre mantente positivo porque tú podrás superar lo imposible.

Números de suerte: 12, 26, 30.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

