Walter Mercado: Horóscopos de hoy 19 de septiembre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 19 de septiembre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Alerta, Aries, cuídate de encantos y de hechizos en lo relacionado al amor. No te dejes deslumbrar por las apariencias. Mira más allá de una cara bonita. Valoriza más lo espiritual en toda persona, pero investiga el pasado y el presente de la misma.

Números de suerte: 41, 26, 11.

TAURO

No permitas que los conflictos que tú mismo te has creado sean obstáculo para obtener esa paz o tranquilidad tanto mental como espiritual que necesitas. Sigue adelante con tus sueños, no te detengas. Aprende a definir prioridades para que puedas distinguir lo que realmente deseas de la vida.

Números de suerte: 14, 36, 31.

GÉMINIS

El éxito ahora es tuyo si te esfuerzas un poco más en superarte. No te rindas, ya que estás llegando a la meta y muy pronto disfrutarás del éxito, de tus logros. Abre tu mente y tu corazón a todo aquello que sea para tu bienestar personal. Comienza este día con nuevas fuerzas, enfrentando valientemente lo que sea.

Números de suerte: 25, 18, 45.

CÁNCER

Visualiza todo aquello que deseas ya que muy pronto se te va a hacer realidad, Cáncer. Tú tienes ahora el poder de transformar lo negativo en positivo. Llamarás poderosamente la atención de todos, ya que estarás embrujadoramente encantador. Dinero, salud y amor no te faltarán.

Números de suerte: 9, 4, 15.

LEO

Mantente fiel a tus promesas. Sé muy cuidadoso con todo lo que ingieras ya que tu estómago estará algo delicado. Evita los excesos que tanto daño le hacen a tu salud. Tus acciones hablarán hoy más que tus palabras. Mucho cuidado, haz las cosas bien ya que servirás de ejemplo a otros.

Números de suerte: 10, 17, 2.

VIRGO

Estarás mucho más maduro y consciente de tus fallas o defectos. Podrás corregir aquello que te afecta o te limita. Hallarás el amor que por tanto tiempo has deseado en el lugar que menos te lo esperes. El factor sorpresa te beneficiará. Experimentarás una transformación total en tu manera de ser y de pensar.

Números de suerte: 22, 5, 36.

LIBRA

Lee, estudia, viaja. Mantén tu mente activa y rodéate de aquellas cosas que alimenten tu mente y tu espíritu. Ve directamente hacia la meta que te has trazado. Concéntrate en aquello que tanto deseas y no vaciles nunca en continuar tus estudios o comenzar nuevos. Supérate en todos los aspectos.

Números de suerte: 17, 34, 29.

ESCORPIÓN

Que nada te tome por sorpresa en el día de hoy. Tus sentimientos por una persona que se encuentra lejos de ti se intensifican y esto te causará ansiedad si no los controlas. Tendrás que enfrentarte a realidades que has estado evadiendo y terminar con un capítulo en tu vida para comenzar otro.

Números de suerte: 5, 21, 39.

SAGITARIO

Sé positivo. Nunca te desanimes ni pierdas las esperanzas ante el fracaso. Siéntete satisfecho de lo que hasta ahora has logrado en tu vida. Cada día te ofrece una nueva oportunidad para triunfar, aprovéchala al máximo. Tú eres luz y energía divina, conéctate a la Divinidad y conviértete en fuente de energía positiva.

Números de suerte: 6, 3, 21.

CAPRICORNIO

Se impone que te proyectes más tolerante y comprensivo para con las demás personas. Dale prioridad a la familia y a tu trabajo, Capricornio. No te envuelvas en problemas de otras personas ya que serás tú el que pague los platos rotos. Mantente al margen de todo conflicto.

Números de suerte: 8, 44, 3.

ACUARIO

Ten fe en los milagros y los verás realizarse uno por uno en tu vida, Acuario. Domina esa susceptibilidad tan exagerada que hace tan fácil que te hieran, y tan difícil que olvides y perdones a los demás. No juzgues el presente por el pasado. Vive siempre en el aquí y el ahora.

Números de suerte: 2, 50, 4.

PISCIS

Tendrás ante ti nuevas oportunidades para triunfar, aprovéchalas. Enfrenta la realidad y aprende a través de tus experiencias. Fíjate una meta y dedícate a lograrla. Proyecta siempre seguridad en todo lo que hagas o digas. No dudes de tus habilidades, de tu inteligencia ni de tus múltiples talentos.

Números de suerte: 38, 5, 14.

