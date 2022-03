Walter Mercado: Horóscopos de hoy 19 de marzo del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este sábado 19 de marzo del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Se intensifican tus emociones. Si tienes pareja las relaciones entre ambos echarán chispas. La energía planetaria también puede llevarte a actividades un tanto riesgosas, especialmente para tu salud. Aguanta un poco tus actividades, controla tus acciones, piensa bien antes de actuar

Números de suerte: 24, 15, 8.

TAURO

Es momento de cultivar la paz espiritual. Fluye con la corriente ya que de nada te servirá imponer tu voluntad. Tu beneficio te llega cuando abres la mente y el corazón y adoptas una posición de cooperación, aceptación y comprensión. Deja pasar las tormentas y limítate a observar.

Números de suerte: 17, 4, 21.

GÉMINIS

La vida te brinda momentos maravillosos. Busca dentro de ti y pregúntate qué es lo que realmente te hace feliz. Proponte conseguirlo siempre y cuando no perjudiques a otras personas. Cuida esmeradamente de tu salud llevando una alimentación saludable y una vida activa.

Números de suerte: 1, 40, 31.

CÁNCER

Todo te llevará ahora a una nueva forma de relacionarte o comunicarte con los demás para que aprendas a vivir en armonía. En el amor te esperan momentos muy agradables junto a alguien bien romántico(a). Mantente positivo. No creas que todo lo que te está ocurriendo es por mal.

Números de suerte: 5, 15, 30.

LEO

No dejes nada pendiente. Resuelve en su momento todo problema que se presente. Pon en orden tus prioridades y pon en acción lo que has decidido. Tratar de tapar el Sol con la mano o no querer ver la realidad no es la solución, ya que tarde o temprano tendrás que enfrentarte a la verdad.

Números de suerte: 28, 16, 14.

VIRGO

Tu bien te llega ahora del trabajo en conjunto con la colaboración que tengan otros con tus proyectos o metas. No impongas tu voluntad ni seas caprichoso. Las personas de Aries y Libra tendrán un papel importante en tu vida. Procura descansar para reponer energías. No te excedas en nada.

Números de suerte: 27, 3, 15.

LIBRA

Lo que tenías que hacer ya lo has hecho, deja el resto en las manos de Dios. Dedícate a cuidar de tus intereses personales. Hoy será un buen día para organizar tus pensamientos y esperar que la vida te dé las respuestas correctas que no necesariamente son las que tú esperas, sino las que te convienen.

Números de suerte: 11, 8, 5.

ESCORPIÓN

Tus preocupaciones económicas son las responsables de quitarte el sueño. Toma las cosas con calma ya que esto será pasajero y pronto verás como se presentan ante ti, soluciones muy positivas. Amigos, personas claves o importantes te darán el apoyo necesario para salir adelante. Nunca pierdas la fe.

Números de suerte: 12, 1, 10.

SAGITARIO

Te encuentras ahora propenso a caer en engaños y chismes, así que cuídate. Descansa, medita y no decidas nada importante por el momento. Asegúrate bien que cuando te comuniques, los que estén escuchándote te entiendan bien. Revisa detenidamente todo contrato o conversación que tengas con personas claves, especialmente con tu pareja.

Números de suerte: 3, 7, 9.

CAPRICORNIO

El romance y la pasión se apoderan de tu corazón. Ten mucho cuidado de no elevar mucho tus expectativas sobre esa persona que tanto te interesa. Sigue tu intuición, que en la mayoría de los casos te ha dado la razón. Espera mucha actividad en tu hogar.

Números de suerte: 4, 12, 19.

ACUARIO

Comienza un nuevo ciclo en tu vida en el que te enfrentarás a altas y bajas. Recuerda que tú llevas el timón de la nave y que de ti depende el sobrevivir esas tormentas en el mar. Realiza que podrás llegar a puerto seguro si te lo propones. Nada se te dará a medias, o todo o nada.

Números de suerte: 8, 17, 12.

PISCIS

Cuídate de anuncios engañosos que te prometen villas y castillos. Todo aquello que te luzca maravillosamente conveniente o muy bueno para ser verdad, lo más probable no lo sea. No confíes en nadie a la hora de poner tu dinero en juego. Cuida esmeradamente todo lo que valoras.

Números de suerte: 6, 27, 21.

