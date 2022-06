Walter Mercado: Horóscopos de hoy 19 de junio del 2022

ARIES

El padre Aries es fuerte, dominante, pero ama incondicionalmente a sus hijos. Los defiende a toda costa de todo lo que les puede hacer daño. Papá Aries, celebra este día sabiendo que, aunque estés cerca o lejos de las personas queridas eres amado y respetado. Tu afirmación de hoy: “Gracias por todo el amor y las atenciones que recibo”.

Números de suerte: 38, 3, 4, 19.

TAURO

El Padre Tauro es todo amor y belleza (son guapos). Ama a sus hijos, sobrinos y les da la vida de ser necesario. Procura que nada les falte y que les sobre el amor. Les gusta regalar, complacer y dar tiempo de calidad a todos los que ama. Tauro, hoy celebra el que tienes amor para dar y que nada te falta. Tu afirmación de hoy. “Vivo en abundancia, paz y amor”.

Números de suerte: 43, 29, 18, 3.

GÉMINIS

Padre Géminis, tu amor por tus hijos o seres queridos es tan grande que te olvidas que tienen vida propia. Déjalos crecer y madurar, el plan divino de cada uno debe cumplirse. Tú tomaste decisiones, los demás son libres de tomarlas también y asumir las consecuencias. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser lleno de bendiciones”.

Números de suerte: 5, 34, 18, 19.

CÁNCER

Padre y madre a la vez es el papá canceriano. Es el protector y el que vela por sus hijos, aunque sean grandes e independientes. Tú enseñas a los que quieres a ser independientes y autosuficientes como tú lo has sido. El amor que derramas a diario por quienes están bajo tu amparo se te recompensa en bendiciones. Tu afirmación de hoy: “Me amo y me respeto”.

Números de suerte: 44, 18, 41, 9.

LEO

En tu reino eres un padre que lleva la corona bien puesta. Te admiran y respetan por tu carácter fuerte pero amoroso, bondadoso y gentil. Que nadie ataque a los niños o a tu gente querida. Hoy celebra con tus cachorros o con tu Rey o Reina el día de los Padres dando lo mejor de ti, tu amor. Tu afirmación de hoy: “Celebro hoy y siempre el amor, la paz y la unión familiar”.

Números de suerte: 8, 31, 29, 22.

VIRGO

Día para honrar a quien ha defendido, criado y trabajado por la educación y logros de sus hijos. Seas padre o madre, hoy se te celebra por tu gran devoción a la responsabilidad más grande del ser humano, ser padre. Todo “sacrificio” no ha sido en vano. Has visto y verás los logros de aquellos que les has dado lo mejor de ti. Tu afirmación de hoy: “Me siento orgulloso de quien soy”.

Números de suerte: 40, 26, 18, 6.

LIBRA

El padre Libra es muy amoroso, detallista y hermoso. Destaca siempre lo mejor de sus hijos y los impulsa a las artes, deportes, a todo aquello que les guste y tengan talento. Es justo y equitativo con quienes ama. Les da lo necesario, pero evita los excesos. No compra el amor, se lo gana. Tu afirmación de hoy: “Gracias por tanto amor”.

Números de suerte: 7, 22, 18.

ESCORPIÓN

El padre de Escorpio lamenta el no haber dado más de sí porque nada es suficiente cuando ama. El equivocarse o fallarle al ser más querido en este mundo es un pecado. Usas tu intuición para saber lo que necesita esa persona especial. Celebra el día de hoy expresando tu amor y orgullo por quien lleva tu amor en su corazón. Tu afirmación de hoy: “Me dejo querer”.

Números de suerte: 31, 17, 30, 45.

SAGITARIO

Padre alegre, divertido, expresivo y aventurero. Les enseña a sus hijos a ser independientes, a amar la libertad y a luchar por sus sueños. Nada los limita. Hoy observa tus logros, el ejemplo que le has dado a aquellos que amas más que a tu vida misma. Celebra con orgullo este día. Tu afirmación de hoy: “Vivo para ser feliz y amar”.

Números de suerte: 32, 10, 44, 20.

CAPRICORNIO

Padre intelectual y letrado que comparte la importancia de educar y desarrollar a sus hijos plenamente. Un maestro innato. Es un ejemplo para seguir e imitar. El éxito de sus hijos es el suyo también. Hoy debes de dar amor, escuchar y reír con los que celebran este día especial. Tu afirmación de hoy: “Confío en que todo saldrá bien”.

Números de suerte: 5, 20, 11, 38.

ACUARIO

Acuario es el padre moderno, “cool”, amigo y cómplice de sus hijos. A veces les desea planificar la vida y toma decisiones por sus hijos creyendo que les hace bien. Cree tener todo bajo control hasta que realiza que sus hijos tienen vida propia y saben vivirla. Fluye, papá acuariano. Acepta a las personas como son y sus decisiones. Tu afirmación de hoy: “Fluyo”.

Números de suerte: 9, 40, 22, 18.

PISCIS

Piscis es un padre muy emotivo, sensible y de nada se hiere. Toma todo muy personal. Ha dado tanto que resiente no recibir el mismo amor y atención de sus hijos. Padre pececito, deja atrás esa nostalgia y vive el hoy lleno de orgullo y satisfacción por la bendición de ser padre. Tu afirmación de hoy: “Todo lo que tengo en mi corazón es lo que puedo dar”.

Números de suerte: 9, 40, 27, 16.

