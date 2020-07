Walter Mercado: Horóscopos de hoy 19 de julio

Entérate de lo que te depara el destino este sábado 19 de julio de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

El Sol junto a otros planetas, continúan resaltando la armonía familiar y el romance. Tus éxitos son tu mayor orgullo. Sé paciente con las personas de avanzada edad. Dedícales tu tiempo y atención. El amor está estable siempre y cuando te mantengas flexible y te adaptes a los cambios repentinos de tu pareja. Tu afirmación de hoy: “Me acepto y me amo tal como soy”.

Números de suerte: 8, 39, 16.

TAURO

Domingo para ir de compras, salir y distraerte. La energía planetaria te pone rebelde y egoísta con tu dinero, placeres y gustos personales. Pensarás solo en ti y en tu bienestar. Olvidarás a quien te ha olvidado. El tiempo de complacer a otros sin recibir ni las gracias, acabó. Tu afirmación de hoy: “Cada día soy más feliz, próspero y lleno de amor propio”.

Números de suerte: 6, 33, 15.

GÉMINIS

Tu pareja o persona de interés, se muestra optimista, muy sincera y amorosa. Sin compañía dudo que estés. Hijos, se acercan más a ti. Te sentirás nuevamente como un niño. Se te presentan oportunidades para tu desarrollo académico, profesional o laboral. Si todo va bien, irá mejor. Tu afirmación de hoy: “Todo lo que hago lo realizo con amor”.

Números de suerte: 5, 38, 11.

CÁNCER

Verano de muchos cambios, como también, progreso económico y social para Géminis. El Sol, hasta el día 21, en tu mansión del dinero, te da luz verde para hacer buenos negocios. Regálate algo que te guste. Invierte en ti. Mejora o reinventa tu imagen. Hazte notar y resaltar. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser lleno de suerte y bendiciones”.

Números de suerte: 3, 19, 28.

LEO

La energía planetaria está de tu lado. Hoy es un día para agradecer por todo lo que disfrutas, practicar el pensar positivamente y de ser optimista. En estos momentos ser negativo y pesimista te atrasa en tu crecimiento espiritual. El amor reaparece en tu vida, pero esta vez estudiarás bien a esa persona que el destino ha puesto en tu camino. Tu afirmación de hoy: “Yo puedo”.

Números de suerte: 4, 29, 15.

VIRGO

Todo lo relacionado a carrera o estudios se impone para ti. Tus encantos se resaltan como nunca antes. Seduces solo con tu presencia. Romance y diversión llenarán tu agenda. El Universo te bendice y te devuelve la felicidad y estabilidad soñada. Cancela todo pensamiento negativo y ábrete a ser feliz. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser que amo y me aman”.

Números de suerte: 9, 29, 36.

LIBRA

Ábrete a dar y recibir todo lo bello que llevas dentro y que las personas que te quieren tienen para ti. Renuncia al encierro o aislamiento. Este domingo déjate ver. Ponte en vitrina. Recibes un mensaje especial que hará palpitar tu corazón lastimado por heridas amorosas. Tu afirmación de hoy: “Acepto todo cambio con optimismo”.

Números de suerte: 19, 39, 33.

ESCORPIÓN

Hoy te concentrarás en organizarte y prestarle más atención a tu imagen y cuidado personal. Salir de lo que ya no usas, esté roto o pasado de moda, te hará espacio a lo nuevo y moderno que impondrá tu estilo personal. La energía planetaria resalta tu belleza, magnetismo y sensualidad. Tu afirmación de hoy: “Nada me afecta ni me detiene en la realización mis sueños”.

Números de suerte: 28, 34, 19.

SAGITARIO

La energía planetaria te te abre las puertas a oportunidades en tu carrera o estudios. Si te dedicas a las artes, este es tu momento de brillar y destacarte como nunca antes. A partir de hoy, se concreta un romance o un nuevo amor en el ambiente laboral. Tu afirmación de hoy: “Vivo agradecido de las bendiciones que recibo”.

Números de suerte: 48, 27, 14.

CAPRICORNIO

Hoy es un día para dedicarlo solo a ti. Nada ni nada te perturba. Estableces prioridades. Estarás más consciente y más organizado al momento de gastar o administrar tu dinero. El amor te ronda. Tu pareja te sorprenderá. Si estás soltero, llega alguien que tocará tu corazón. Tu afirmación de hoy: “Todo está y ocurre en completo orden Divino”.

Números de suerte: 4, 14, 27.

ACUARIO

Deseo que en este día te encuentres lleno de mucha energía positiva, claridad mental y entusiasmo. Te motivarás a lucir y sentirte mejor contigo mismo. Desearás ser un imán para el amor y la abundancia. Organizarás actividades, reuniones con gente positiva y que compartan tus mismos intereses. Tu afirmación de hoy: “Soy creación Divina y Perfecta de Dios”.

Números de suerte: 20, 36, 11.

TE PUEDE INTERESAR:Horóscopo del amor: 19 de julio de 2020

PISCIS

Tu memoria, tu rapidez mental se agudiza como nunca antes. Todo lo que digas o escribas, tendrá un poder impresionante sobre los demás. Momento perfecto para hacerte notar, para destacarte dentro, como fuera de tu hogar, en deportes, profesionalmente, en estudios esotéricos. Tu afirmación de hoy: “El cielo es el límite”.

Números de suerte: 40, 27, 13.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald