Walter Mercado: Horóscopos de hoy 19 de agosto

Walter Mercado, así será el horóscopos de hoy 19 de agosto

Entérate de lo que te depara el destino este 19 de agosto de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

Tu vitalidad aumenta gracias a la energía positiva de Mercurio. Estarás más activo que de costumbre y más consciente de todo lo que ingieres. Tu cuerpo es tu templo sagrado y como tal lo cuidarás tanto a nivel físico como mental. Se recomienda la meditación y la lectura positiva.

Números de suerte: 8, 29, 1.

TAURO

Amor, diversión y alegría es lo que ahora te corona. Mercurio lanza su energía positiva sobre tu palabra y podrás expresar tu amor tanto hacia tu familia como a tu ser amado, de una manera muy dulce, romántica y especial. Tendrás excelente comunicación con niños o personas jóvenes.

Números de suerte: 27, 1, 44.

GÉMINIS

Mercurio, tu regente, lanza su energía sobre todo lo que tenga que ver con tu hogar, tu familia, tu espacio, tu templo. Te sentirás muy a gusto en el mismo, disfrutando de esos detalles que le hace ser tu lugar especial. La buena comunicación reinará entre los que habitan el mismo.

Números de suerte: 40, 37, 21.

CÁNCER

Impactarás con tu palabra ahora que Mercurio se ubica en tu casa que rige la comunicación. Tendrás también luz verde para envolverte en nuevos estudios especialmente si se relacionan con la nueva tecnología que cada día avanza más. No te quedes atrás y ponte al día en todo. Números de suerte: 4, 38, 10.

LEO

Te sentirás con mayor confianza al envolverte en asuntos que tengan que ver con inversiones de dinero. Mercurio te abre las puertas a nuevas oportunidades económicas. Si has sabido manejar sabia y responsablemente tu dinero ahora podrás disfrutar del fruto de tus sacrificios.

Números de suerte: 8, 13, 9.

VIRGO

Mercurio, tu planeta regente, entra hoy en tu signo afectando positivamente tu comunicación para con los demás. Con tu palabra harás felices a muchos seres humanos. No habrá batalla que no venzas con tu poder de convencimiento. Proyectarás lo más bello que se encierra en tu interior.

Números de suerte: 11, 8, 31.

LIBRA

Mercurio te llevará a hacer un recuento de lo vivido y lo sufrido y te sentirás millonario en experiencia. Te sentirás en paz, con profunda serenidad y mayor estabilidad emocional. Tu voluntad y ambición te llevarán a romper antiguos récords. Nada que te perjudique se quedará a tu lado.

Números de suerte: 6, 14, 34.

ESCORPIÓN

Estarás ahora en las de cooperar con todos. Aceptarás defectos en otros seres humanos y tu compasión no tendrá límites. Enemigos se transforman en amigos y colaboradores. Lo que no lograste en el pasado ahora se te regala. El amor en todas sus manifestaciones te hará muy feliz.

Números de suerte: 45, 20, 17.

SAGITARIO

Mercurio te vaticina cambios en tu profesión que te llevarán a un nuevo ciclo de éxitos y ganancias. Ábrete a nuevas oportunidades profesionales. Lo que llegue en estos momentos a tu vida será un premio por todo lo que has luchado en tu vida. Recíbelo con los brazos abiertos.

Números de suerte: 2, 36, 19.

CAPRICORNIO

Se abren las fronteras para ti y aunque no puedas viajar físicamente lo podrás hacer por medio del internet o medios sociales. Para ti no habrá distancia que no puedas superar por medio de la tecnología, aunque para ti un buen libro, bien sea de historia o culturas antiguas, siempre te resulta interesante.

Números de suerte: 18, 4, 22.

ACUARIO

Mercurio te impulsa a investigar, a descubrir aquello que muchos no se atreven indagar. Tu estarás ahora muy detectivesco y no dejarás nada a la casualidad. Irás tras la verdad, le moleste a quien le moleste. Descubrirás que vivir de las apariencias no conduce a nada positivo.

Números de suerte: 10, 3, 28.

TE PUEDE INTERESAR:Horóscopo del amor: 19 de agosto de 2020

Los contagios en jóvenes se han incrementado en todo el mundo: OMS������https://t.co/dIEvAeM5Yd — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) August 18, 2020

PISCIS

Arte, música, pintura, belleza y mucho más es lo que trae para ti Mercurio, el planeta de la comunicación. Estarás muy expresivo. Tus palabras estarán salpicadas de belleza, encanto y magia. Buen momento para expresar tu amor a esa persona que tanto te interesa sentimentalmente.

Números de suerte: 2, 25, 31.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald