Walter Mercado: Horóscopos de hoy 18 de octubre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este martes 18 de octubre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Dale rienda suelta a tus inquietudes artísticas y espirituales. Tus talentos artísticos y manuales te harán ser admirado y aplaudido. Si estás fuera de forma, no sigas dejándolo para después y comienza hoy mismo una dieta de frutas, vegetales y pescado, que podrás romper solo de vez en cuando.

Números de suerte: 27, 8, 11.

TAURO

Desarrolla conciencia en todo lo que realices. Ábrete a las bendiciones que Dios tiene para ti. No te empeñes obstinadamente en nada, ni en nadie que te pueda atrasar en tu evolución espiritual o desarrollo personal. Proponte ser cada día más adaptable, flexible, comprensivo y compasivo.

Números de suerte: 7, 40, 39.

GÉMINIS

No importa el trabajo que hagas, hazlo como lo que eres, un profesional. Sigue dando calidad, dedicación y responsabilidad y te ganarás el respeto de jefes y superiores. Cuando pienses que se cerró tu fuente de ingresos, te sorprenderán ganancias de fuentes invisibles.

Números de suerte: 3, 14, 22.

CÁNCER

Las oportunidades de aventuras románticas se presentan, lo mismo para los casados, como para los solteros de este signo. Respeta y date a respetar. No cedas ante la tentación ya que tienes mucho que perder. Aléjate de triángulos, tragedias de amor, seres codependientes o neuróticos.

Números de suerte: 51, 33, 2.

LEO

Ámate, acéptate como eres y no como los demás quieren que seas. Si cambias en tu interior, este cambio se reflejará en tu exterior. Disfruta de lo que tienes contigo y no te angusties por lo que aún no ha llegado a tu vida. Si permites que te agobie la tristeza atraerás más tristeza.

Números de suerte: 51, 39, 15.

VIRGO

Se despierta lo oculto, lo callado y amores sorpresivos, pueden aparecer ahora en tu panorama romántico. Dale tiempo al tiempo y no te precipites en asuntos sentimentales. No te deslumbres con seres que aparentan ser lo que no son. Libérate de expectativas o la opinión de los otros.

Números de suerte: 9, 46, 4.

LIBRA

Tu poder de seducción no tendrá límites. Estarás más apasionado, sensual y espontáneo. Dejarás que tu corazón te guíe. Sabrás sutilmente transformar a tu pareja a que sea como tú sueñas que sea. El dinero aumenta y lo que es mejor, sabrás emplearlo sabiamente.

Números de suerte: 11, 37, 9.

ESCORPIÓN

Tus innegables talentos te harán brillar como nunca antes. En el aspecto profesional tendrás el respeto, el prestigio y el reconocimiento que siempre has soñado. Lo que por años deseaste, ahora se te regala gracias a tu dedicación, esfuerzo y sacrificios. Embellecerás al mundo con tu sentido estético.

Números de suerte: 32, 20, 46.

SAGITARIO

Tu vida espiritual adquiere mayor importancia. El poder que te sostendrá en todo momento será tu fe en Dios. Estarás más complaciente, comprensivo, compasivo y tolerante. El placer de reírte de todo hará maravillas por tu salud. De ahora en adelante no tomarás las cosas tan en serio.

Números de suerte: 44, 12, 25.

CAPRICORNIO

Piensa seriamente en tu presente y en tu futuro y analiza que te hace feliz profesionalmente. Si te sientes obligado o frustrado, cambia tu rumbo. Cuanto más feliz y productivo seas, más ganarás. Serás la inspiración, el modelo de otros en busca de orientación y luz. Lo astral te apoya a brillar.

Números de suerte: 10, 3, 24.

ACUARIO

Profesionalmente te destacarás ganando la admiración y el aplauso de muchos. Habrá una conexión espiritual con la riqueza. Te arriesgarás cuidadosamente y te irá bien. Lograrás independencia económica, si así te lo propones. Aplicarás decretos y afirmaciones positivas para atraer la prosperidad a tu vida.

Números de suerte: 6, 30, 14.

PISCIS

No esperes a mañana para hacer aquello que te gusta o que te hace feliz. Sal en este mismo instante de todo complejo de inferioridad o sentimiento de culpabilidad. Ponle alas a tu imaginación y atrévete a crear, inventar. Tú eres el dueño de tu vida. De ti depende tu éxito o fracaso.

Números de suerte: 2, 35, 29.

