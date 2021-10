Walter Mercado: Horóscopos de hoy 18 de octubre

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 18 de octubre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Tus sueños te revelan la solución a un problema. Satúrate de paciencia para que puedas lidiar con personas difíciles. No te dejes afectar por lo negativo que pueda aparecer. Ten presente que todo en la vida tiene su lado bueno y su lado malo. Proponte superar todo miedo o frustración existente.

Números de suerte: 7, 10, 3.

TAURO

Hay mucha actividad planetaria a tu alrededor. Amor, dinero y salud se enfatizan gracias a las buenas vibraciones. Recibirás sorpresas agradables que aumentarán tus ganancias. Te llegarán noticias que te informarán sobre algo que deseas. Aquel o aquella que te ama te apoyará en todo.

Números de suerte: 48, 32, 10.

GÉMINIS

Vamos, anímate, Géminis. No sigas pensando en cosas negativas. Date esa oportunidad de alegrarte la vida y verás como te recuperarás milagrosamente en salud tanto física como emocional. Escucha el consejo de aquellos que te quieren ver feliz y síguelo al pie de la letra. Piensa constantemente en todo lo positivo.

Números de suerte: 14, 22, 16.

CÁNCER

Estás ansioso de un descanso físico y emocional y ahora es el momento de lograrlo. No te sigas cargando de problemas. Desconéctate de todo lo que implique responsabilidades, aunque sea por un par de horas, tu cuerpo y tu mente lo necesitan. Dile sí a esa idea de pasar unos días de retiro y descanso espiritual.

Números de suerte: 28, 1, 20.

LEO

Este día promete ser uno activo y tu fortaleza física te ayudará grandemente a salir adelante, pero cuídate de querer hacer más de lo que debes o puedes. Realizarás que te has echado encima más responsabilidades de las que te corresponden, especialmente para con tu familia y amistades cercanas.

Números de suerte: 1, 45, 41.

VIRGO

Alimenta tu mente y tu corazón con pensamientos de amor. No sirvas de puente a comentarios que podrían perjudicar a alguien a quien aprecias mucho. Rechaza la intriga. Lleva a cabo un acto de caridad hacia alguien que se encuentre necesitado tanto en el aspecto espiritual como material.

Números de suerte: 21, 19, 14.

LIBRA

Tu buen estado de ánimo ha logrado hacer maravillas en tu salud. En el amor, te sentirás deslumbrado por alguien que apenas acabas de conocer. Cuidado, no entregues tu corazón fácilmente ya que luego vendrán los arrepentimientos por haber actuado sin pensar bien las cosas.

Números de suerte: 46, 15, 38.

ESCORPIÓN

Es tiempo de prestarle mayor atención a tu situación económica. Sé conforme con lo que tienes y no gastes más de lo que debes o puedes. Analiza bien todo lo que te ofrezcan y que resulte demasiado bueno para ser verdad. No permitas que otros decidan por ti y responsabilízate por tus acciones.

Números de suerte: 7,10, 1.

SAGITARIO

Dales forma real a tus ideas. El trabajo será tu carta de éxito ya que valorarán el mismo. Espera cambios positivos en algo que se encuentra estancado. Económicamente no te podrás quejar ya que te llegará dinero de fuentes inesperadas. Pon en práctica toda idea creativa que tengas en mente.

Números de suerte: 23, 2, 33.

CAPRICORNIO

Muéstrate más cooperador para con los demás. Dulcifica tu palabra y tu carácter. Sé flexible, adáptate ante todo problema que se presente. No seas tan exigente para con tu ser amado. Todavía quedan rastros de sinsabores, de relaciones pasadas que debes de superar para que puedas disfrutar del presente.

Números de suerte: 27, 9, 21.

ACUARIO

Las estrellas te impulsan a cumplir con lo que has prometido. Notarás un cambio en ti que será más que un cambio una necesidad de progresar, de salir adelante. Volverás a recuperar el tiempo perdido y en el aspecto personal comenzarás nuevamente esa dieta o régimen alimenticio que hará bien a tu salud.

Números de suerte: 18, 5, 31.

PISCIS

Sigue adelante con tus planes. Tú posees una fuente inagotable de recursos para triunfar. No sigas alimentando preocupaciones inútiles. Lo que no ha pasado no existe. Vive el momento. Disfruta de la vida. Ten presente que solo tú puedes permitir que otra persona influya o afecte tus decisiones.

Números de suerte: 5, 40, 22.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

