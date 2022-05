Walter Mercado: Horóscopos de hoy 18 de mayo del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este mércoles 18 de mayo del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

La Luna llena te baña de energía positiva. Momento ideal para llenarte de buena vibra. Visita la playa, rio o cualquier cuerpo de agua. Lo importante es conectarte con el universo. Un viaje corto se anuncia para ti. En el amor te sientes cómodo, pero deseas aún más atención. Tu afirmación de hoy: “Vibro en total armonía con el Universo”.

Números de suerte: 8, 39, 18.

TAURO

La Luna llena está en tu mansión del amor, uniones y asociaciones. Paciencia y mucho amor con tu pareja o persona de interés. Sus cambios de humor te confunden. Evita tomar toda acción o palabra de otros de forma personal. Cada cual tiene su forma peculiar de desagotarse. Tu afirmación de hoy: “Nada me afecta. Vivo en completa paz, amor y abundancia”.

Números de suerte: 19, 37, 28.

GÉMINIS

La luna llena altera el ambiente en tu núcleo familiar, en especial con la figura materna. Es necesario mantener la calma y que seas tú quien controle todo problema o aclare malentendidos. En el amor estás fuerte y no te dejas usar por nadie. Tu afirmación de hoy: “Me alejo de todo aquello que sea tóxico para mí”.

Números de suerte: 18, 34, 27.

CÁNCER

El contacto con las fuerzas espirituales te llevará a sentirte más seguro de ti mismo, dándole prioridad a tu felicidad y permitiendo que todo a tu alrededor fluya con naturalidad. Se enfatiza todo lo relacionado a tu crecimiento espiritual. Lo material pasará ahora a un segundo plano.

Números de suerte: 8, 25, 14.

LEO

En tu hogar ahora habrá cambios, situaciones inesperadas y acontecimientos que traerán como consecuencias enfrentamientos y ajustes. No pierdas la calma, mantente en control de tus emociones. Todo volverá a la normalidad si actúas con moderación y te dedicas a establecer puentes de comunicación.

Números de suerte: 15, 27, 33.

VIRGO

Cultiva la paz, la alegría y disfruta de los placeres que la vida te ofrece. Cuida de tu estado emocional y físico. No absorbas la negatividad del ambiente identificándote con personas amargadas o negativas. Deja que los demás resuelvan sus problemas y resuelve tú los tuyos primero.

Números de suerte: 26, 30, 25.

LIBRA

Las estrellas continúan cargándote de mucha energía. Te sentirás más ágil y emprendedor que nunca antes. No olvides la parte emocional y espiritual en ti. Haz ejercicios de relación y sobre todo meditación. Los programas de salud que comiences ahora te dejarán excelentes resultados.

Números de suerte: 11, 2, 37.

ESCORPIÓN

El romance te rodea y no podrás escapar de las redes del amor. Si no tienes compromiso, pronto querrás tener algo más serio. Los matrimonios bien balanceados, tendrán una segunda luna de miel. La salud también es importante ya sea para mejorarla como para prevenir enfermedades.

Números de suerte: 12, 5, 33.

SAGITARIO

Pide lo que necesites con fe y confianza y todo lo que te conviene se manifestará en tu vida. Las relaciones con tu pareja se vuelven más sensuales, pero a la vez serán como una experiencia espiritual para los dos. Los viajes a sitios o lugares románticos están muy bien aspectados.

Números de suerte: 5, 34, 2.

CAPRICORNIO

Tu situación amorosa no te está satisfaciendo completamente. Esto se aclara y podrás ver qué realmente está afectando esa relación. A los que buscan el amor, éste se encuentra en lugares de trabajo o de estudios. Por el momento no hagas promesas que luego no puedas cumplir.

Números de suerte: 8, 37, 22.

ACUARIO

Se presentan experiencias en tu vida que te harán pensar sobre el significado de la vida y la muerte y el propósito de tu existencia en este mundo. Continúa avanzando tu transformación interior. Tu mundo va cambiando de color y vas en busca de lo que de verdad te llena y te hace feliz.

Números de suerte: 15, 27, 30.

PISCIS

Tus esfuerzos se ven recompensados. Es el momento para disfrutar de lo que cosechaste. Tu creatividad será mucha y podrás exaltar más tus talentos. Muchos tendrán que darte el crédito que te mereces, aun cuando no les guste hacerlo. Ahora brillarás como toda una estrella en el universo.

Números de suerte: 15, 43, 25.

