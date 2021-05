Walter Mercado: Horóscopos de hoy 18 de mayo

Entérate de lo que te depara el destino este 18 de mayo de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Tu palabra tiene poder y a través de la misma, puedes inspirar, ayudar o destruir. Antes de abrir tu boca para corregir o expresar lo que crees está mal, pon en orden tus pensamientos antes de hablar. Aplica tu psicología, simpatía, tacto e inteligencia y vencerás.

Números de suerte: 10, 13, 14.

TAURO

Ve en busca de la verdad. No te conformes con respuestas superficiales, o que no puedas entender en su totalidad. Exige una explicación, verifica una y otra vez los términos y cláusulas a la hora de firmar cualquier contrato o documento. No te fíes de quien mucho ofrece.

Números de suerte: 12, 5, 14.

GÉMINIS

Se activa tu vida social. Tu magnetismo y personalidad brillan como nunca antes. Todos te buscan, te invitan y te admiran. Si estás buscando pareja, ahora no te faltará de dónde escoger. Ponte al día y aprovecha para resaltar tus encantos, ponerte tu mejor traje y un peinado fabuloso.

Números de suerte: 9, 10, 30.

CÁNCER

Tú eres un ser muy sensible, emotivo y cuando todo se revuelca alrededor tuyo, recoges lo bueno y lo negativo del ambiente que te rodea. El silencio para ti vale más que mil palabras. En tus manos está la opción de trabajar tu lado positivo y llenar tu corazón de paz y amor.

Números de suerte: 7, 18, 33.

LEO

La energía planetaria enfatiza muy favorablemente tu comunicación. Reúnes ahora todos los ingredientes para pedir lo que necesites y que las puertas del éxito se abran fácilmente para ti. No hay competencia que pueda apagar tu luz y tu genialidad. Serás todo un triunfador.

Números de suerte: 5, 17, 23.

VIRGO

El horóscopo de Walter Mercado dice que pondrás mucho interés en todo lo que hagas y lo querrás hacer todo ahora lo más perfecto posible, pero a la vez exiges y esperas que los demás lo hagan también. Esto te traerá conflictos con las personas con quien trabajas. Cuídate de posibles accidentes, especialmente en tu área del trabajo.

Números de suerte: 8, 14, 19.

LIBRA

Lo distinto, lo diferente, lo raro es lo que te conviene. Déjate llevar por el fluir de la vida, acepta la realidad del momento. Tu sabiduría te llega de tus experiencias y no de los libros, tu tolerancia de tu generoso corazón y tu espiritualidad de tu unión constante con tu Creador.

Números de suerte: 6, 9, 13.

ESCORPIÓN

Estarás ahora lleno de energía. Si no estás inventando algo para expresar todo el talento que tienes, buscarás la forma para disfrutar del arte, la música y divertirte en grande. No tienes que ir en busca del amor ya que el romance está en el ambiente y es muy posible que dé contigo.

Números de suerte: 5, 14, 9.

SAGITARIO

Poseerás ahora la seguridad, la fe en ti, para tomar una decisión que tiene que ver con un problema de dinero que te quita el sueño. Ahora estás alerta, realista y tomarás decisiones sin envolver tus emociones y sentimientos. Buscarás el balance y lo mejor, sin afectarte emocionalmente.

Números de suerte: 1, 14, 22.

CAPRICORNIO

No te imagines lo que no ha pasado aún. No alimentes pensamientos negativos que solo logran atormentarte y sacarte fuera de tiempo. Es importante que tomes el control. Aprende a conocerte mejor y labora para erradicar todo aquello que te invalida.

Números de suerte: 20, 7, 15.

ACUARIO

Tu deseo de mimar y cuidar a tus seres queridos se intensifica. Todo lo que tenga que ver con el hogar, los niños, la madre y las emociones están presentes en tu vida de alguna forma o manera. Es el mejor momento para disfrutar de una reunión familiar en el calor de tu hogar.

Números de suerte: 11, 7, 30.

PISCIS

Estarás ahora en las de conseguir información que pueda expandir tus horizontes profesionales y también personales. Las reuniones con amigos y conocidos podrían abrirte las puertas a un nuevo empleo. Déjate ver, comparte y diviértete a la vez que busques lo que te hace falta.

Números de suerte: 4, 6, 10.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

