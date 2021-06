Walter Mercado: Horóscopos de hoy 18 de junio

Entérate de lo que te depara el destino este 18 de junio de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Te espera un día de profundas emociones y de grandes alegrías. Donde había dudas, reina ahora la paz y la confianza. Una nueva y diferente filosofía de vida se impone para ti. Revelaciones, sueños y mensajes espirituales te llevarán directo hacia aquello que más te conviene.

Números de suerte: 1, 20, 9.

TAURO

Demuestra a otros lo que eres capaz de hacer. No te impongas límites, sé espontáneo en todo. Frecuenta las artes y cultiva la lectura. Estás como una esponja absorbiéndolo todo y es el mejor momento para expandir tus conocimientos especialmente en el terreno artístico.

Números de suerte: 18, 7, 40.

GÉMINIS

Hoy es tu día de sembrar para el futuro. Procura que todo lo que hagas te salga bien. Esfuérzate por dar lo mejor de ti en todo lo que realices. Enfrenta todo problema con mucha fe, valentía y con una sonrisa en los labios. No permitas que nada te afecte ya que todo en la vida pasa.

Números de suerte: 13, 2, 11.

CÁNCER

Embellece tu ambiente y comparte de ese amor que tú tanto predicas y de seguro endulzarás la vida de otras personas. Así como lo pienses será, por lo cual mucho cuidado a quien envidias o le deseas mal. Piensa en cosas positivas. Salte del espacio negativo y muévete al positivo.

Números de suerte: 41, 2, 33.

LEO

Busca la verdad y ve directamente al grano, al corazón de los problemas para que les busques solución. No dejes que se sigan acumulando. Apártate de personas con reputación dudosa. No des margen a los malos entendidos, especialmente si se trata de tus seres queridos.

Números de suerte: 37, 8, 19.

VIRGO

Domina tu impulsividad. Hazlo discretamente, pero aléjate de toda persona difícil o conflictiva. No trates de hacer muchas cosas al mismo tiempo ya que esa es la mejor receta para el fracaso. Practica la calma. Pon en orden tu casa, tu trabajo, tus pensamientos y sobre todo tus asuntos sentimentales.

Números de suerte: 4, 15, 23.

LIBRA

No te impongas en asuntos de amor. Ese capricho tuyo podría dejarte muchos sinsabores. Mide el pro y los contras de toda decisión a tomar. No te lances a ciegas en lo que no conoces e infórmate bien primero. Une fuerzas para que logres realizar tus planes en corto tiempo.

Números de suerte: 23, 6, 39.

ESCORPIÓN

Envuélvete en actividades que te satisfagan. Cuídate de tu exagerada franqueza, aun cuando hables con la verdad. No seas tú el que provoque rupturas, contratiempos o enemistades con la familia. Cambia de ambiente si lo consideras necesario y tómate un descanso tanto físico como emocional.

Números de suerte: 28, 7, 5.

SAGITARIO

Las estrellas continúan favoreciéndote en ganancias y reconocimientos en pago por tus esfuerzos, creatividad y valores humanos. Recibirás bendiciones y recompensas por toda labor humanitaria que hayas llevado a cabo. La luz de tu corazón iluminará a muchos.

Números de suerte: 12, 2, 6.

CAPRICORNIO

La cooperación de otras personas será para ti ahora como una bendición. Podrás terminar a tiempo aquellas cosas por las cuales habías perdido el sueño. Separa las horas de la noche para actividades más tranquilas donde puedas relajarte y compartir con tus seres queridos.

Números de suerte: 9, 40, 5.

ACUARIO

Alguien quedará muy impresionado con tu belleza interior y tu encanto. Aprovecha el día de hoy para llevar a cabo proyectos personales ya que tu amabilidad, buen humor y magnetismo personal te abrirán el camino para que todo proyecto tuyo resulte exitoso.

Números de suerte: 11, 19, 36.

PISCIS

El horóscopo de Walter Mercado dice que te sentirás ahora libre y en mayor confianza para hacer, decir y decidir lo que desees. Trabajo y profesión se estabilizan. Ganarás en dinero y en el amor. Todo evoluciona. La disciplina, la dedicación y el empeño que pongas en superarte, serán tus mejores guías en tu camino hacia el éxito.

Números de suerte: 17, 8, 20.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.