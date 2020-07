Walter Mercado: Horóscopos de hoy 18 de julio

Entérate de lo que te depara el destino este sábado 18 de julio de 2020 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho ¡buena fortuna para ti!

ARIES

No te desanimes si algo no resulta como deseas, sigue buscando nuevas alternativas y darás con la solución. El momento se presenta excelente para comprar o invertir en bienes raíces así como para hacer mejoras si ya tienes residencia propia. Mantente siempre atento a tu salud.

Números de suerte: 5, 23, 13.

TAURO

Aumenta tu autoestima y disfrutas de esta energía positiva. No bajes la guardia en cuanto a tus relaciones de amor ya que aún están sufriendo altas y bajas. Todo dependerá de la manera en que expreses tus sentimientos. Se te dará la oportunidad de ganar más dinero.

Números de suerte: 24, 18, 41

GÉMINIS

Disfruta del momento y no te preocupes más por lo que te sucedió en el pasado. Las malas experiencias no deben empañar esta nueva etapa de tu existencia. El dinero no te sobrará, pero tampoco te faltará. Lo que sí es seguro, por experiencia, es que ahora lo sabrás invertir sabiamente.

Números de suerte: 12, 44, 35.

CÁNCER

Lo que hagas por otros te será devuelto doblemente. Los programas que tengan que ver con tu salud ( ejercicios, dietas etc..) están bien aspectados. Aunque tengas mucho trabajo te sentirás motivado y muy satisfecho de tu labor. Esta seguridad traerá una estabilidad en tus relaciones familiares.

Números de suerte: 6, 4, 20.

LEO

No te cierres las puertas hacia nuevas oportunidades ya sea en lo relacionado al amor como a los negocios. Se establecen nuevas uniones y se estrechan lazos afectivos. Estás ahora en la posición de ayudar y unir esfuerzos con los demás. Da por seguro que lograrás el éxito.

Números de suerte: 17, 50, 3.

VIRGO

Cedes, Virgo. Haz llegado a la conclusión de que luchar solo no te hace ganar ninguna batalla. El esfuerzo unido y compartido es más poderoso y hacia esa dirección debes inclinarte. El bienestar de tu familia es un trabajo en donde todos tienen que aportar incluyéndote a ti.

Números de suerte: 11, 50, 4.

LIBRA

Aumentan tus energías y tu bienestar. Sigue cuidando de tu salud aun cuando te sientas perfectamente bien. Tu atractivo personal se manifiesta y muchos voltearán la cabeza cuando se percaten de tu presencia. Vuelves a tomar las riendas de tu vida y tomarás sabias decisiones.

Números de suerte: 7, 15, 19.

ESCORPIÓN

Relájate, Escorpio. Tómate la tarde para trabajar y la noche para divertirte o descansar. El amor, un tanto inestable, si es sincero, sobrevivirá, de lo contrario será para tu beneficio deshacerte de aquello que no te conviene. Déjale saber a otros anticipadamente tus planes.

Números de suerte: 28, 7, 14.

SAGITARIO

Cuando te sientas frustrado o con mucho coraje, ve a un rinconcito y cuenta hasta diez. Pide a Dios que te dé la paciencia. El amor dice presente para ti. Alguien te busca, te llama y te invita. Aprovecha el tiempo libre para divertirte y pasarla bien pero siempre responsablemente.

Números de suerte: 1, 15, 28.

CAPRICORNIO

Todo proyecto que empieces ahora tendrá la bendición del Universo. Disfrutarás de viajes cortos y reuniones con parientes cercanos. Tratarás por todos los medios de llevarte bien y establecer una zona de bienestar emocional. Esto es importante para tu éxito en la vida.

Números de suerte: 21, 48, 9.

ACUARIO

No te desalientes por que tengas mucho trabajo y poco tiempo para terminarlo. Lo más importante es cómo organizar tus cosas y cumplir con tus obligaciones. La familia se resentirá por la falta de tu tiempo hacia ellos. Dedícales su espacio. Renueva lazos de afecto y cariño.

Números de suerte: 9, 21, 10.

TE PUEDE INTERESAR:Horóscopo del amor: 18 de julio de 2020

PISCIS

Tu buen sentido del humor te llevará a ampliar tu círculo de amistades. Déjate llevar por la corriente y observa cómo se dan los milagros en tu vida. Todo lo que te parecía negativo, se convierte en positivo. Esto se manifestará en casi todos los aspectos de tu vida, si sabes ser paciente.

Números de suerte: 45, 8, 39.

Nota a lectores: Los horóscopos de Walter Mercado se siguen escribiendo y continua su legado gracias a Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo.

Créditos: El Nuevo Herald