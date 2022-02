Walter Mercado: Horóscopos de hoy 18 de febrero del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este viernes 18 de febrero del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Recibes el Sol en tu casa doce del Zodiaco. Tu nivel espiritual se eleva y podrás encontrar personas que compartan contigo los mismos intereses religiosos, caritativos y filantrópicos. Pon mayor atención a tus sueños y a tus presentimientos ya que estarás muy perceptivo.

Números de suerte: 8, 11, 47.

TAURO

Te inclinarás a no darle importancia a lo que si la tiene. Te costará trabajo y esfuerzo conseguir lo que deseas, pero si perseveras el éxito será tuyo. Enfócate en tu profesión, carrera o estudios. Cuando vayas a tomar decisiones piensa en lo práctico y en lo que realmente te conviene a ti y a tu familia.

Números de suerte: 20, 6, 10.

GÉMINIS

Buen periodo para pedir favores y ser correspondido, Géminis. Las figuras de autoridad, los padres o maestros te brindarán su ayuda o apoyo en lo que necesites. Excelente periodo para envolverte en ese proyecto que has estado dejando para después por falta de ayuda u orientación.

Números de suerte: 11, 47, 33.

CÁNCER

Tu imagen pública es reforzada ahora por tus logros y tus éxitos. No te apresures por ahora a la compra o inversión de propiedades. Tu dedicación y tus esfuerzos en tu trabajo o profesión beneficiarán a tu familia. No te sientas culpable si de momento no puedas brindarles la atención que se merecen.

Números de suerte: 4, 18, 28.

LEO

El amor sigue tomando sus altas y bajas. Te invadirá un deseo ahora de competir, de hacer y crear. El Sol en tu octava casa, te vuelve seductor, romántico sensual y misterioso, pero también muy exigente en el amor, lo que podría arruinar un momento especial. Evita los celos, Leo.

Números de suerte: 27, 1, 15.

VIRGO

La energía del Sol arrojando su luz sobre la relación de pareja. Entras en un estado de luna de miel, disfrútalo con la misma. Si tienes un viaje pendiente o unas vacaciones asegúrate que todo esté en orden. Revísalo todo antes de realizar tu viaje. No te tomes riesgos innecesarios.

Números de suerte: 46, 39, 9.

LIBRA

Es momento de unir esfuerzos y colaborar en lo que puedas para el bienestar de todos. Tus beneficios te vendrán de la ayuda de familiares y conexiones de amigos. En el amor habrá más seriedad o compromiso. Seguir la corriente, ceder y dejar atrás los egoísmos será lo más sabio para ti.

Números de suerte: 12, 22, 5.

ESCORPIÓN

Excelente periodo para hacer ajustes y recuperar tu balance económico. Las vacaciones que tanto deseas podrían salir más costosas de lo planificado, por lo que se impone que seas realista y te asegures de no afectar negativamente tu presupuesto. Diviértete en la medida que puedas.

Números de suerte: 18, 42, 50.

SAGITARIO

El Sol ilumina todo aquello que tenga que ver con tu hogar y la familia. Buen momento para invertir en el hogar o vender una propiedad. Tu creatividad se exalta y la podrás aplicar a decorar tu hogar, así como preparar ese rinconcito especial en donde puedas meditar, orar y sentirte en paz.

Números de suerte: 15, 6, 13.

CAPRICORNIO

El Sol está en tu casa que rige la comunicación, trayéndote energía y poder de la palabra escrita y hablada. Es posible que tengas que moderar un poco tus impulsos, para evitarte problemas con los demás, ya que no estarás en las de escuchar, sino en las de hablar. Toma las cosas con calma, Capricornio.

Números de suerte: 4, 7, 21.

ACUARIO

Tu intuición se agudiza y sabrás como por arte de magia, como duplicar tu dinero, en donde tienes que ir a buscar ayuda y con quien tienes que comunicarte para obtener lo que deseas. El Sol ilumina tu casa del dinero por lo que entras en un periodo de progreso y abundancia.

Números de suerte: 13, 10, 4.

PISCIS

El Sol entra Hoy en tu signo, Piscis. Este será tu momento para brillar y para hacer que toda la atención se concentre en ti. Irradiarás energía, alegría y poder. Gozarás ahora de demostraciones de cariño, afecto, amor y de regalos, tanto materiales como del alma.

Números de suerte: 6, 27, 2.

