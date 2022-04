Walter Mercado: Horóscopos de hoy 18 de abril del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 18 de abril del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Lo que tenga que ver con el hogar y la familia se exalta para ti. Los proyectos de renovación en el hogar, que sean compartidos, traerán algunos desacuerdos, pero al final si todos ponen de su parte disfrutarán y aprenderán a llevarse en armonía. Controla tu carácter, practica la paciencia.

Números de suerte: 26, 17, 2.

TAURO

La energía planetaria te ayudará en todo lo que tenga que ver con tu vida romántica e íntima. La vida de pareja se envuelve en un velo de ilusión, pasión y romanticismo. Buscarás hacer algo diferente, en el momento, nuevas aventuras y quizás hacer un viaje corto de último momento.

Números de suerte: 17, 25, 2.

GÉMINIS

Espera cosas buenas en tu vida. Aun cuando todo a tu alrededor resulte aburrido, tu mente estará activa. Estarás dispuesto a tomarte algunos riesgos y te preparas para batallar hasta lograr lo que deseas. Te las inventarás para salir adelante y serás exitoso en lo que te propongas.

Números de suerte: 11, 18, 25.

CÁNCER

Las relaciones de pareja se favorecen. Si no tienes pareja, mira a tu alrededor y encontrarás la mirada de alguien que sí está pensando en ti. Tus relaciones con asociados en negocios o profesión también se fortalecen. Estarás muy inspirado y muy creativo. Utiliza sabiamente tus talentos.

Números de suerte: 6, 9, 24.

LEO

Pondrás ahora mucha atención a tus asuntos financieros. Los planetas te llenan de inspiración para así dar comienzo a nuevos proyectos en tu vida que aumentarán tus ingresos. La buena fortuna asoma su cara positiva y se acercarán a ti aquellos que te ayudarán a salir adelante.

Números de suerte: 29, 17, 10.

VIRGO

Ahora disfrutarás de la compañía de tus seres queridos de una manera muy especial. Se dejan atrás las diferencias y las apariencias para unirse y regalarse tiempo, amor y comprensión. El momento presente será el más importante. Disfrutarás del aquí y el ahora. Vencerás el miedo y la timidez.

Números de suerte: 11, 17, 30.

LIBRA

Ahora disfrutarás de la compañía de tus seres queridos de una manera muy especial. Se dejan atrás las diferencias y las apariencias para unirse y regalarse tiempo, amor y comprensión. El momento presente será el más importante. Disfrutarás del aquí y el ahora. Vencerás el miedo y la timidez.

Números de suerte: 11, 17, 30.

ESCORPIÓN

Lo que hagas de ahora en adelante será muy provechoso y exitoso para ti. Esto no quiere decir que todo será fácil. Enfrentarás obstáculos con personas de autoridad y es importante no dejarte llevar por tus impulsos en el momento. Aprende a decir que no con una sonrisa.

Números de suerte: 12, 4, 9.

SAGITARIO

Se impone que aproveches hoy para organizarte o estudiar los posibles asuntos problemáticos que se puedan presentar. Ponte al día en todo aquello que se ha quedado atrasado. Concéntrate en todo lo que hagas, no dejes que te distraigan o te saquen de lo ya estipulado por ti.

Números de suerte: 32, 15, 7.

CAPRICORNIO

Este será un día muy activo, de mucho cambio y ajustes para ti tanto en lo personal, como en lo que tenga que ver con dinero y finanzas. Tú mismo te sorprenderás de cómo resolverás las cosas. Todo cambio es para tu beneficio y bienestar. Muchos te apoyan y te ofrecen su ayuda.

Números de suerte: 15, 3, 23.

ACUARIO

Tu mundo social se exalta. Esto te hará muy popular. Nuevos contactos te traen buenas oportunidades de crecer, tanto en tu vida personal como en la profesional. Tus sueños te revelan soluciones a muchas de tus inquietudes así que te conviene prestarles mucha atención.

Números de suerte: 6, 5, 11.

TE PUEDE INTERESAR: En la leyenda del Callejón del Beso de Guanajuato conocerás una de las más lindas historias de amor en México y también de las más famosas

PISCIS

Evita dejarte deslumbrar por las apariencias. Espera, date tiempo para conocer mejor a esa persona que es de tu interés. No te comprometas rápidamente y te ofrezcas en bandeja de plata. Ve construyendo tu vida sobre bases firmes y no sobre sueños que se desvanecen fácilmente.

Números de suerte: 12, 6, 9.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!