Walter Mercado: Horóscopos de hoy 18 de junio del 2022

ARIES

Es momento de poner las cosas en claro. Sobre ti se posa una nube de incertidumbre en cuanto a continuar con una relación existente que no está funcionando como debe ser, o darla ya por terminada. No dudes de lo que te dicta tu corazón que es sabio. No tengas miedo de expresarte con la verdad.

Números de suerte: 19, 14, 28.

TAURO

Un hijo, un nuevo trabajo o un nuevo hogar embellecen ahora tu existencia. Vive agradecido por todo lo que tienes y por lo que está por llegar a tu vida. Excelente periodo para ir de compras, de seguro tendrás suerte encontrando aquello que necesitas y al precio que deseas.

Números de suerte: 45, 18, 34.

GÉMINIS

Sigue adelante con todo plan de nuevos estudios. Rompe con la rutina y atrévete a explorar en lo desconocido. Comparte tus secretos, tus penas, y tus alegrías con el ser que amas. Muéstrate más afectuoso. No seas tan exigente ya que solo lograrás que se rebele y se aleje de ti.

Números de suerte: 6, 13, 23.

CÁNCER

Ponte al día en un asunto legal que requiere de tu pronta atención. No sigas dejando para después las cosas importantes. Mantente fiel a lo ya estipulado por ti. Ejerce control, especialmente sobre tus gastos o inversiones. Infórmate bien y busca la ayuda o el consejo de profesionales.

Números de suerte: 17, 3, 26.

LEO

Supera complejos de inferioridad. Tú representas el Sol y eres un ser único y maravilloso, creación divina de Dios. Siéntete orgulloso de tus logros, aplaude tus éxitos y continúa superándote. Echa a un lado la timidez ya que te conviene ahora ser más decidido o agresivo.

Números de suerte: 2, 11, 9.

VIRGO

Serás blanco de críticas por tomar decisiones que algunos consideran descabelladas. El tiempo es oro para ti y te quieres asegurar de invertirlo bien. Te ajustarás sin problema a los cambios constantes que la vida te presente. Lucharás por lograr una mejor posición en tu trabajo.

Números de suerte: 21, 39, 14.

LIBRA

Llamadas o mensajes serán motivo de alegrías y de buenas noticias para ti. Cambios en el área del trabajo te benefician ahora. Todo lo que sea comunicación está bien aspectado. Te expresarás con claridad, teniendo la facilidad de palabra para convencer hasta a tu peor enemigo.

Números de suerte: 11, 30, 6.

ESCORPIÓN

Una persona joven te hará perder la cabeza con sus ideas algo locas o algo atrevidas. Quítate la venda de los ojos para que puedas ver quién es quién en tu vida. ya que hay alguien que no es tu amigo, aunque aparente serlo. Acepta esa realidad que por tanto tiempo te has estado negando.

Números de suerte: 30, 4, 16.

SAGITARIO

Utiliza tu inteligencia junto a tus habilidades creativas para que logres desarrollar aquello que pueda beneficiarte tanto en tu trabajo como en lo personal. Uniones o asociaciones se encuentran bien aspectadas hoy. Un nuevo proyecto te traerá dinero extra.

Números de suerte: 9, 14, 22.

CAPRICORNIO

Conoce bien a la persona que tienes a tu lado. Tú no entiendes de términos medios al momento de amar ya que eres muy apasionado cuando entregas tu corazón. Las experiencias pasadas han dejado su huella en ti. Estás ahora más selectivo y esta es la regla que debes seguir.

Números de suerte: 37, 8, 10.

ACUARIO

Estás ahora en plena recuperación tanto física como emocionalmente. Sigue los dictados de tu corazón, de tu intuición, pero hazle caso también a la razón. Establece un balance en tu vida ya que en el centro del mismo se encuentra la verdad. No dudes de tus habilidades psíquicas.

Números de suerte: 8, 10, 40.

PISCIS

Ve donde está la acción. Toma hoy la iniciativa ya que te conviene. Lograrás comunicarte efectivamente y con tus palabras podrás conquistar nuevos horizontes. Recibirás el crédito que te mereces por tu trabajo y por tus esfuerzos extras en el mismo. Haz de este fin de semana uno especial.

Números de suerte: 22, 5, 30.

