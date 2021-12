Walter Mercado: Horóscopos de hoy 18 de diciembre

Entérate de lo que te depara el destino este sábado 18 de diciembre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Arriésgate a exponer tus ideas bajo esta Luna Llena. Alguien regresa a ti con una propuesta. Analízala bien antes de tomar una decisión si de amor se trata. No te dejes deslumbrar por cosas materiales, pero tampoco dejes pasar una buena oportunidad bajo la influencia positiva de las estrellas.

Números de suerte: 33, 8, 17.

TAURO

Los favores que hiciste en el pasado ahora se te devuelven multiplicados. Presta atención a los detalles y no te diluyas en hacer mil cosas a la misma vez. Tu encanto y tu dulzura se enfatizan con la energía positiva de la Luna Llena y pondrán a tus pies a muchos en lo relacionado al amor.

Números de suerte: 6, 45, 50.

GÉMINIS

Se exaltan tu magnetismo y tu carisma personal. Aprovecha para destacar tus cualidades y darte a conocer en tu mundo social. Es momento de cambios y decisiones valientes. Te atreverás a ser feliz sin sentirte culpable. El poder para vencerlo todo te llega de tu gran fortaleza espiritual.

Números de suerte: 14, 8, 49.

CÁNCER

Es momento de esperar con paciencia lo que deseas en la vida. Hay encuentros de voluntades, pero no hay una más fuerte que la tuya. Utiliza mucha diplomacia para que tus relaciones resulten exitosas. No demandes tanto de los demás. Estás donde siempre has deseado estar, seguro de lo que quieres.

Números de suerte: 51, 20, 10.

LEO

Una persona de un signo de agua (Cáncer, Piscis, Escorpio) te dará la solución a posibles problemas económicos si trabajas en conjunto con la misma. No tomes las críticas de otros tan en serio. Aprende a reírte de tus errores. El buen humor debe estar presente siempre en tu vida.

Números de suerte: 12, 14, 30.

VIRGO

Esta Luna Llena te lleva a tomar las riendas de tu vida. Tienes ante ti la ayuda que necesitas para seguir adelante y empezar una nueva vida. Las relaciones amorosas se han puesto a prueba y aquello que te conviene se fortalece, pero en otros casos se verá el final de algo que nunca funcionó.

Números de suerte: 15, 22, 32.

LIBRA

Realizarás ahora que está en ti cambiar las cosas que te desagradan. Ya no te sentirás atado a nadie y reconocerás que puedes lograr todo lo imposible. Tus armas serán tu buena comunicación, tu creatividad y tus talentos. La energía de la Luna Llena te satura de encanto y pasión.

Números de suerte: 28, 15, 32.

ESCORPIÓN

Gustarás de envolverte en nuevas experiencias que te estimulen a saber más del mundo, a conocer nuevos lugares y personas. El encanto único de la Luna Llena te proporciona energía y recuperación de cualquier queja física. Te sentirás con deseos de darle una nueva dirección a tu vida.

Números de suerte: 8, 10, 5.

SAGITARIO

Tus actitudes cambian y ahora no estarás dispuesto a ser tan dadivoso como antes. Querrás tener tiempo para ti, invertir en tu persona y esto tendrá que ser aceptado por aquellos que te aman ya que te lo mereces. Utiliza tus encantos para atraer el amor bajo esta Luna Llena.

Números de suerte: 7, 40, 25.

CAPRICORNIO

La energía de la Luna Llena te ayudará a refrenar esta tendencia de querer apresurar las cosas. Disfruta de la naturaleza, de la buena música, de la buena lectura. Deja que todo fluya, no te apresures, no lleves a cabo cambios de última hora, aunque sí es el momento para comenzar algo nuevo en tu vida.

Números de suerte: 27, 14, 7.

ACUARIO

Tu propósito de cambiar el rumbo de las cosas hace que todo empiece a tomar un giro favorable para ti. Nuevos campos de interés se dan como lo son los estudios, viajes al extranjero y nuevas empresas bajo la influencia de esta Luna Llena. Te sorprenderás de lo que eres capaz de hacer. Números de suerte: 17, 3, 51.

TE PUEDE INTERESAR: Aquí te decimos por qué se le dice maratón Guadalupe Reyes, qué días se festeja y las recomendaciones indispensables para que finalices en tu peso ideal y sin gastar tanto

PISCIS

Excelente periodo para reinventar tu apariencia personal. La Luna Llena te trae suerte en el amor, pero las estrellas te aconsejan tener paciencia con tu ser amado. Te sientes inválido de poder e intensidad en cuanto al amor se refiere y esto complica un poco tus relaciones con la persona amada.

Números de suerte: 1, 28, 49.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!