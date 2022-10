Walter Mercado: Horóscopos de hoy 17 de octubre del 2022

Entérate de lo que te depara el destino este lunes 17 de octubre del 2022 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!.

ARIES

Tomarás decisiones muy creativas que tendrán el visto bueno de todos. Alguien demandará mucha atención de tu parte. Sé paciente, especialmente con los niños y los ancianos. Una actividad social te llevará al encuentro de viejas amistades.

Números de suerte: 33,46, 28.

TAURO

Tu espíritu está elevado, Tauro. Vas ahora hacia la cumbre, con muchos deseos de superación. Harás nuevas y duraderas amistades. Los estudios de alguna ciencia relacionada con el universo o el Cosmos te llevarán a realizar que tú eres parte de una misma energía universal.

Números de suerte: 13, 9, 37.

GÉMINIS

Deja que sean otros quienes tomen la iniciativa hoy. Debes descansar de tus múltiples labores. Ahora es tu momento para disfrutar. Tus intenciones de ayudar a los demás son buenas. pero muchas veces limitas a otros con tus acciones y de paso te limitas tú también. Mímate, cuídate y embellécete.

Números de suerte: 21, 8, 11.

CÁNCER

Compartirás tu alegría con amigos, conocidos y con aquellos que amas. Dirás adiós a las depresiones y a las angustias del alma. Es momento de cambios y renovación. Alguien influenciará en tu manera de pensar en cuanto a vestuario o maquillaje. Mucho cuidado, consulta a un profesional.

Números de suerte: 17, 50, 1.

LEO

Tu buen gusto te guiará hoy al escoger el vestuario adecuado. Mantente simple pero elegante. Tu personalidad será suficiente para impresionar a los que estén a tu lado. No olvides llevar tu mejor sonrisa, ya que la misma es parte de lo que te hace ser tan especial.

Números de suerte: 19, 5, 15.

VIRGO

Tu interés estará centralizado en el trabajo y en cultivar esa semilla de amor que has sembrado en el corazón de la persona amada. Pondrás todo tu empeño para que esa flor crezca bella y saludable. La buena comunicación jugará un papel importante en tus relaciones para con los demás.

Números de suerte: 5, 24, 16.

LIBRA

Te desorganizas en el aspecto sentimental. Un sueño será el que te brinde la clave y te señale el camino correcto. Anótalo para el futuro. Los quehaceres del diario vivir apenas te dejarán hoy tiempo para pensar en ti. Todo problema se resolverá si permites que la inteligencia Divina obre sobre el mismo.

Números de suerte: 40, 6, 30.

ESCORPIÓN

Tu visión sobre tu futuro está clara. Comienzas a ver más cerca tus metas. Realizarás que una persona que dice ser tu amigo ya no comparte contigo ideas y gustos. Lo que comenzó como una bella amistad ahora se convierte en algo más intenso o pasional.

Números de suerte: 10, 27, 19.

SAGITARIO

Te sientes satisfecho por lo que hasta ahora has podido lograr para ti y tu familia. Te mereces un descanso. Haz planes para compartir con esa persona que tanto te atrae y te gusta. Aclara todo malentendido en tu lugar de trabajo. Exige lo que te pertenece por derecho propio.

Números de suerte: 41, 8, 20.

CAPRICORNIO

Se presentan ahora ofertas tentadoras en el sector financiero, pero todo dependerá de tu nivel de adaptación. Recibirás una grata sorpresa de una persona a la que hace algún tiempo no ves. No seas obstinado y aprende. No te cierres a las oportunidades que te ofrece la vida.

Números de suerte: 2, 14, 33.

ACUARIO

Llevarás a cabo cambios en tu estilo de vida. La monotonía, el aburrimiento no tendrá ya más cabida en la misma. Pondrás en acción tus brillantes ideas. Únete a la competencia para que puedas conocer sus secretos. Ponte en contacto con personas influyentes para lograr tus objetivos.

Números de suerte: 6, 10, 12.

PISCIS

Cuida de tu cuerpo, de tu salud haciendo ejercicio y alimentándote mejor. Busca a alguien cerca de ti que pueda servirte de inspiración y te motive a lograr aquello que tanto has deseado, pero que hasta ahora no has logrado. El intercambio de ideas con alguien especial te llevará al romance.

Números de suerte: 4, 14, 40.

