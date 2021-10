Walter Mercado: Horóscopos de hoy 17 de octubre

Entérate de lo que te depara el destino este 17 de octubre de 2021 con lo mejor del horóscopo de Walter Mercado, checa las predicciones de tu día, tu número de la suerte y comienza el día con el pie derecho. ¡La Verdad Noticias te desea buena fortuna!

ARIES

Nuevas responsabilidades laborales te mantienen ocupado. Hasta tus días libres se presentan llenos de responsabilidades con tu hogar, pareja, hijos o amistades. Cancela una invitación de quien te ha demostrado ser irrespetuoso y no confiable. Basta de perder el tiempo con quien te utiliza. Tu afirmación para el día de hoy: “Renuncio a ser usado y manipulado”.

Números de suerte: 22, 11, 29.

TAURO

Día para hacer algo divertido y fuera de lo común. Una invitación inusual te llena de curiosidad y entusiasmo. Te recuperas de días muy duros, difíciles. Lo peor ya pasó. A partir de hoy, de este segundo, decide sacar el mejor provecho de cada situación y ser feliz. Tu afirmación de hoy: “Nada me detiene en mi camino al éxito”.

Números de suerte: 8, 50, 37.

GÉMINIS

Tropezar con los problemas del diario vivir es natural, pero seguir golpeándote cada día con lo mismo es tu decisión. Te resistes en cambiar lo que por años te ha hecho infeliz. Tu terquedad te enferma física, mental y emocionalmente se refleja en tu salud y carácter. No culpes a otros de tus desgracias. Tu afirmación de hoy: “Tengo el poder de cambiar mi presente”.

Números de suerte: 12, 45, 30.

CÁNCER

El sacrificio no debe de existir si hay amor en tu corazón. Todo lo que hagas por los demás, hazlo voluntariamente porque te nace y quieres ayudar. Nada obligado, forzado o por deber une. Evita resentimientos y ama a los demás como a ti mismo. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser lleno de paz y de amor para dar a los demás”.

Números de suerte: 41, 27, 39.

LEO

Nada de críticas o discusiones con familiares y amistades. Controla tu impulso de llevarle la contraria a todo aquel que no esté de acuerdo con tus creencias, inclinación política o modo de criar hijos. Recuerda que las personas que te quieren pueden ver mejor tus defectos. Tu afirmación de hoy: “Agradezco que me hablen con la verdad”.

Números de suerte: 7, 30, 21.

VIRGO

Hoy y siempre trata de tomar cualquier crítica o mal entendido de forma positiva. Saca el mayor provecho a la vida. Amargarte, estresarte, desvelarte por problemas o asuntos fuera de tu control es una pérdida de tiempo. El horóscopo de Walter Mercado dice que eres libre de hacer lo que deseas y los demás también. Tu afirmación de hoy: “Tengo suerte, amor, salud y abundancia”.

Números de suerte: 5, 29, 19.

LIBRA

Te sientes más a gusto y adaptado a los cambios ocurridos en los últimos meses. A partir de ahora te sientes preparado para concluir el 2021 lleno de gozo. En estos dos meses que restan del año, evita desviarte de tus objetivos y metas. Cumple contigo mismo. No dejes nada pendiente. Tu afirmación de hoy: “Amo sentirme bien”.

Números de suerte: 23, 18, 41.

ESCORPIÓN

Tú eres una persona alegre, pero cuando te enfadas, destilas veneno, el mismo que te hace daño. Es tu momento de decidir ser feliz y dejar que cada situación fluya. Ignora a quien dice o hace lo que tú no harías. Sé tú el ejemplo a seguir. Quien te quiere te acepta tal y como eres. Tu afirmación de hoy: “Decido en qué invertir mi tiempo y energía para sentirme feliz”.

Números de suerte: 17, 34, 20.

SAGITARIO

Se concreta un sueño que has tenido desde hace tiempo, disfrútalo. Evita pensar negativamente, sé positivo en todo momento. Llénate de fe que lo que te conviene se concretará. Lo que no se dé es porque no es para ti en estos momentos. Agradece las bendiciones que a diario llegan a ti. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser con suerte y bendecido”.

Números de suerte: 22, 16, 30.

CAPRICORNIO

En estos momentos te encuentras unido a personas de mayor edad, posición social o superiores en el trabajo. Te sientes inclinado a seguir su ejemplo. Cuida tu reputación. Sé selectivo al momento de salir con personas desconocidas. Aléjate de quien habla mal de los demás, hablará mal de ti también. Tu afirmación de hoy: “Me uno a quien merezca mi compañía”.

Números de suerte: 30, 34, 16.

ACUARIO

Octubre ha sido un mes de mucha acción para ti. Este día tampoco será la excepción. Amistades comparten junto a ti momentos inolvidables. Se crean lindos recuerdos. El amor está cerca de tu corazón, pero lejos físicamente. Buscas la manera de mantener viva la atracción mutua. Tu afirmación de hoy: “Cuando se quiere, se puede”.

Números de suerte: 30, 43, 15.

PISCIS

Todo aquello que ha estado ocupando tu mente, tiempo y alterando tu paz, termina. Por fin pones punto final a un problema. Este domingo abre una semana especial para ti. Te preparas para viajar y conectarte con gente muy querida. El amor te ronda y te atrapa. Afirmación de hoy: “Respiro en paz. Soy feliz”.

Números de suerte: 30, 4, 27.

Nota a los lectores: Betty B. Mercado, sobrina y colaboradora del fallecido astrólogo Walter Mercado, continúa su legado escribiendo los horóscopos.

